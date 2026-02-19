Az is kell nekik, amit Magyarország fizetne, de a békepárti Orbán Viktor már régen kijelentette, hogy ő nem támogatja a háborút. Se pénzzel, se fegyverrel, se katonákkal. Az ukránok, tegyük hozzá, az Európai Unióval egyetemben nem fogadják el az elutasítást, és ki akarják zsarolni Magyarországból a nekik kellő pénzt. Előbb csak gusztustalan fenyegetőzésekkel kezdték. Egy beosztott őrnagy szólt undorítóan, így: „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal”.

A nyomorult őrnagy azzal akar lejáratni minket, mintha Moszkva ügynökei lennénk, mert nem akarunk háromszor-négyszer annyit fizetni a kőolajért és a gázért. Aztán jött Zelenszkij, aki kijelentette: „Minden Viktor, aki európai pénzből árusítja ki az európai érdekeket, pofont érdemel”. Undorító.

Mik az európai értékek? A háború, az öldöklés, a már senki által meg nem választott Zelenyszkij hatalomban tartása, hogy az ukrán harcosok vérüket ontsák Ursula von der Leyen és Manfred Weber, és a mögöttük álló pénzintézetek mérhetetlen gazdagodásáért, vagyonuk gyarapításáért? Legújabban meg bennünket drogosoznak le, mert nem akarjuk az életet mentő tűt kihúzni magunkból. Ez a „tű”, a csővezeték tízmillió ember életét jelenti, amit most aljas okból elzártak, hogy belekényszerítsenek bennünket a háborúba. Beavatkozva a választási kampányba, hogy a hatalmas népszerűséggel vezető Orbán Viktor mögül elpártoljanak az emberek. S támogassák azt a Magyar Pétert, aki nemcsak jól felfogott érdekből, hanem a mentelmi jog alapján parancsszóra is azt teszi, amit Manfred Weber, vagyis az EPP-s politikai főnöke akar.

Nem furcsa, hogy Magyar Péter egyszer sem tiltakozott a háború ellen, nem emelte föl a szavát a Barátság vezeték elzárása miatt? Ez merénylet a magyarság ellen.

És ez a kétarcú alak akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Aki azzal kampányol Kollár Kinga szavain keresztül, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb nekik, az ellenzéknek. Most már nem egyszerűen az uniós pénzek felfüggesztéséről van szó, hanem a magyar emberek életminőségéről.