Magyar Péter nem tiltakozik a Barátság vezeték elzárása miatt – ez merénylet a magyarság ellen

2026. február 19. 20:55

Ez a kétarcú alak akar Magyarország miniszterelnöke lenni.

2026. február 19. 20:55
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Nem elég, hogy elzárják az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, még aljas módon drogfüggőséggel is vádoják a magyarokat. Az ukrán külügyi szóvivő szerint „mi magyarok olyanok vagyunk, mint a »drogfüggők«, amiért orosz kőolajat használunk, és nem akarunk »leszokni a tűről«”.

Ez többszörösen alávaló nyilatkozat. 

A drogosoknak a tű a halált jelenti, de az ukránok idézőjelbe tett tűje számunkra ennek épp az ellenkezőjét, az életet. Az olcsó orosz olaj Magyarországon azt a biztonságot, nyugodt életet adja, amit a rezsicsökkentés, az 550-580 forint körüli üzemanyagár és az alacsony infláció biztosít. 

S ezt a biztonságot Orbán Viktor az érintett nagyhatalmaknál elintézte. Az oroszoknál, hogy szállítanak, az ameriakiaknál, hogy nekünk kivételesen engedélyezik a szállítást, szárazföldi ország révén, a törököknél pedig, hogy szükség esetén biztosítják az olaj áthaladásához szükséges csővezetéket.

A Barátság kőolajvezeték annak idején elsősorban azért épült, hogy a Szovjetunió területén kitermelt kőolajat hatékonyan és olcsón eljuttassa a KGST-országokba. A KGST idejében soha nem volt egy percnyi fennakadás sem az olajszállításban, noha az a kommunista rendszer volt, amit szívből gyűlöltünk. Egymás életének ellehetetlenítésére azonban nem törtek még a kommunista országok sem. Főleg ilyen aljas módszerekkel nem. 

A háború azonban asztalra tette ezt a pusztító fegyvert is. Fittyet hányva arra, hogy országunk mekkora humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának a menekültek fogadásában. Iskoláztatja őket, orvosi ellátást biztosít számukra, biztos, nyugodt otthonban élhetik az életüket.

Ukrajnának azonban az emberélet keveset jelent. Az emberélet nekik játékszer. Annak az eszköze, hogy minél több pénzt tudjanak kipréselni az Európai Unióból a háború, az öldöklés folytatásához.

Amíg a fronton gyilkolnak, rokkantakká sebesítenek embereket, addig az ukránok  a hatalmas támogatásokat elcsalva, főnökök közt elosztva aranybudit helyeznek el a lakásukban. Ha több pénzt kapnak, nő a halottak száma és az aranybudik is szaporodnak. 

Ez mérhetetlenül aljas, mocskos üzlet. 

Az is kell nekik, amit Magyarország fizetne, de a békepárti Orbán Viktor már régen kijelentette, hogy ő nem támogatja a háborút. Se pénzzel, se fegyverrel, se katonákkal. Az ukránok, tegyük hozzá, az Európai Unióval egyetemben nem fogadják el az elutasítást, és ki akarják zsarolni Magyarországból a nekik kellő pénzt. Előbb csak gusztustalan fenyegetőzésekkel kezdték. Egy beosztott  őrnagy szólt undorítóan, így: „Mit fog tenni akkor Orbán, ez a kis csahos? Most a 118. dandár két perc alatt odaérne, ha Orbán nyíltan kimondaná: »KGB-ügynök vagyok«. Mi történne akkor Orbánnal”. 

A nyomorult őrnagy azzal akar lejáratni minket, mintha Moszkva ügynökei lennénk, mert nem akarunk háromszor-négyszer annyit fizetni a kőolajért és a gázért. Aztán jött Zelenszkij, aki kijelentette: „Minden Viktor, aki európai pénzből árusítja ki az európai érdekeket, pofont érdemel”. Undorító. 

Mik az európai értékek? A háború, az öldöklés, a már senki által meg nem választott Zelenyszkij hatalomban tartása, hogy az ukrán harcosok vérüket ontsák Ursula von der Leyen és Manfred Weber, és a mögöttük álló pénzintézetek mérhetetlen gazdagodásáért, vagyonuk gyarapításáért? Legújabban meg bennünket drogosoznak le, mert nem akarjuk az életet mentő tűt kihúzni magunkból. Ez a „tű”, a csővezeték tízmillió ember életét jelenti, amit most aljas okból elzártak, hogy belekényszerítsenek bennünket a háborúba. Beavatkozva a választási kampányba, hogy a hatalmas népszerűséggel vezető Orbán Viktor mögül elpártoljanak az emberek. S támogassák azt a Magyar Pétert, aki nemcsak jól felfogott érdekből, hanem a mentelmi jog alapján parancsszóra is azt teszi, amit Manfred Weber, vagyis az EPP-s politikai főnöke akar.

Nem furcsa, hogy Magyar Péter egyszer sem tiltakozott a háború ellen, nem emelte föl a szavát a Barátság vezeték elzárása miatt? Ez merénylet a magyarság ellen. 

És ez a kétarcú alak akar Magyarország miniszterelnöke lenni. Aki azzal kampányol Kollár Kinga szavain keresztül, hogy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb nekik, az ellenzéknek. Most már nem egyszerűen az uniós pénzek felfüggesztéséről van szó, hanem a magyar emberek életminőségéről.

És Magyar még mindig nem tiltakozik, hanem sunyin hallgat a témáról és saját kábítószeres történetével tereli magukról a figyelmet.

Pedig hiába! 

A felelősség megmarad, a magyarok pedig a választáson kamatostól meg fognak neki fizetni.

***

(Fotó: Marcin Obara MTI/MTVA)

 

