Fenyegetik az oroszok a magyar olimpikonokat – kitiltanák őket az országból

– fogalmazott a tárcavezető, aki a szándékai szerint kitiltaná Oroszországból az érintett sportolókat. Ez a döntés azért érintené érzékenyen Pavlovát és Sviatchenkót, mert az év nagy részében Szocsiban készülnek.

„Mi biztosítjuk nekik éveken át az ellátást, az oktatást, az edzőket és a sportlétesítményeket. Aztán hirtelen eldobják az útlevelüket és eltűnnek. Ha mindent elveszünk tőlük, megtiltjuk nekik a beutazást és a sportlétesítményeink használatát, akkor elértjük a célunkat. Ez egy kényes kérdés, de itt nem lehet kompromisszumot kötni” – idézte a Marca a politikust.

Fotó: MTI/Illyés Tibor