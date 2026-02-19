Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia fenyegetőzés Oroszország

Fenyegetik az oroszok a magyar olimpikonokat – kitiltanák őket az országból

2026. február 19. 22:43

Az orosz sportminiszter nem viccel.

2026. február 19. 22:43
null

Mint arról beszámoltunk, a magyar színekben induló, honosított Pavlova Maria–Sviatchenko Alexei duó negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az orosz média elismeréssel beszélt a téli olimpián bizonyító kettős állampolgárairól, úgy látták, ennél többet érdemelt volna az ötkarikás játékok magyar párosa, és a zsűri éremtől fosztotta meg őket. Közben az orosz sportminiszternél, Mihail Gyegtyarjovnál viszont elszakadt a cérna, kitiltaná az országból – ahogy fogalmazott – „árulókat”.

A sportminiszter egyenesen hazaárulónak bélyegezte meg a magyar színekben induló sportolókat, 

Az állampolgárság megváltoztatása puszta árulás. Ez az én véleményem, és meggyőződésem, igazam van”

– fogalmazott a tárcavezető, aki a szándékai szerint kitiltaná Oroszországból az érintett sportolókat. Ez a döntés azért érintené érzékenyen Pavlovát és Sviatchenkót, mert az év nagy részében Szocsiban készülnek.

„Mi biztosítjuk nekik éveken át az ellátást, az oktatást, az edzőket és a sportlétesítményeket. Aztán hirtelen eldobják az útlevelüket és eltűnnek. Ha mindent elveszünk tőlük, megtiltjuk nekik a beutazást és a sportlétesítményeink használatát, akkor elértjük a célunkat. Ez egy kényes kérdés, de itt nem lehet kompromisszumot kötni”idézte a Marca a politikust.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
csapláros
2026. február 19. 23:33
Elég ostoba a miniszter. Ma már általánossá vált a különféle nemzetiségű sportolók, művészek hagyományos, történelmi előzményekre visszanyúló vándorlása a világban. Nem mind a háború vagy a megpróbáltatások elől menekült. Ezek SOHA nem veszítik el az identitásukat és más nemzetek sem sajátítják ki őket, leszámítva az orosz miniszterhez hasonló soviniszta barmokat. Tuti, hogy a két orosznak esze ágában sincs, hogy átváltsanak magyar nemzetiségre, ahogyan pl. az orosz cár szolgálatában álló Zichy Mihály grafikusunk, vagy az orosz állampolgárságért folyamodó De Gaulle unoka, Edward Snowden felesége, Emir Kusturica filmrendező, Kneiss volt oszták külügyér, Kavagucsi Juko jégtáncos, Depardieu, Steven Seagal, stb. sem váltak s válnak majd orosszá.
Válasz erre
0
0
jóember
2026. február 19. 23:23
Oroszországnak van egy jelentős exportcikke, amiröl sosem esik szó pedig minden olimpián, világbajnokságon találkozunk velük, ezek a műkorcsolyázók és jégtáncosok. A mostani olimpián is ők vannak ott legnagyobb számban, csak más nemzetek képviseletében. De ez mindig is így volt, úgyhogy érthetetlen, hogy ennek faszfejnek most mitől szakadt el a cérna.
Válasz erre
0
0
mandala-3
2026. február 19. 23:00
Ez a miniszter egy hót buta , korlátolt orosz. Nem hogy örülne ,hogy két fiatal kijuthatott az olimpiára. Ostoba fajankó!
Válasz erre
1
0
Syndicalist-Cat
2026. február 19. 22:58
Inkább annak örülne ez a bunkó ,hogy mint orosz etnikumú emberek el tudtak indulni az olimpián kicselezve a nyugati balfaszokat de úgytűnik ehez nincs elég esze.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!