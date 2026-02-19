Fenyegetik az oroszok a magyar olimpikonokat – kitiltanák őket az országból

Oroszországban dühöngenek: „A magyaroknak érmet kellett volna nyerni a téli olimpián!”
Nem engedték őket dobogóra állni.
Az orosz sportminiszter nem viccel.
Mint arról beszámoltunk, a magyar színekben induló, honosított Pavlova Maria–Sviatchenko Alexei duó negyedik lett a műkorcsolyázók páros versenyében. Az orosz média elismeréssel beszélt a téli olimpián bizonyító kettős állampolgárairól, úgy látták, ennél többet érdemelt volna az ötkarikás játékok magyar párosa, és a zsűri éremtől fosztotta meg őket. Közben az orosz sportminiszternél, Mihail Gyegtyarjovnál viszont elszakadt a cérna, kitiltaná az országból – ahogy fogalmazott – „árulókat”.
A sportminiszter egyenesen hazaárulónak bélyegezte meg a magyar színekben induló sportolókat,
Az állampolgárság megváltoztatása puszta árulás. Ez az én véleményem, és meggyőződésem, igazam van”
– fogalmazott a tárcavezető, aki a szándékai szerint kitiltaná Oroszországból az érintett sportolókat. Ez a döntés azért érintené érzékenyen Pavlovát és Sviatchenkót, mert az év nagy részében Szocsiban készülnek.
„Mi biztosítjuk nekik éveken át az ellátást, az oktatást, az edzőket és a sportlétesítményeket. Aztán hirtelen eldobják az útlevelüket és eltűnnek. Ha mindent elveszünk tőlük, megtiltjuk nekik a beutazást és a sportlétesítményeink használatát, akkor elértjük a célunkat. Ez egy kényes kérdés, de itt nem lehet kompromisszumot kötni” – idézte a Marca a politikust.
