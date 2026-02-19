Ft
02. 19.
csütörtök
Németország Magyarország AfD Hévíz örökösödés

Elképesztő történet: több mint 270 millió forintot hagyott az AfD-re egy hévízi férfi

2026. február 19. 22:08

Az elhunyt mindenét Alice Weidelékre hagyta.

2026. február 19. 22:08
null

A Der Spiegel beszámolója szerint újabb nagy értékű örökséghez juthat az Alternatíva Németországnak (AfD) párt: egy Magyarországhoz kötődő hagyaték révén mintegy 700 ezer euróval (273 millió forinttal) növekedhet a párt vagyona. Nem ez az első eset, hogy az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette formáció jelentős összeget örököl.

A jobboldali politikai szervezet 2024-es pénzügyi beszámolója alapján egy Wolfgang Karl Quader nevű férfi a teljes vagyonát az AfD-re hagyta. A dokumentumok szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

az örökhagyó lakcíme a magyarországi Hévíz volt, azonban személyéről és hátteréről nem közöltek további részleteket.

A párt pénztárosa annyit erősített meg, hogy az illető német állampolgár volt, aki Magyarországon hunyt el (valószínűleg ő is egyike lehetett azoknak, akik Magyarországon kezdtek új életet, miután a német hétköznapok egyre élhetetlenebbé váltak a migrációnak hála – a szerk.).

A hagyaték pontos összetétele sem ismert: nem derült ki, hogy készpénzről, ingatlanról vagy más vagyonelemekről van-e szó.

Az öröklési eljárás még folyamatban van, így a párt további részleteket nem közölt.

A Spiegel emlékeztet, hogy a magyarországi örökség nem egyedi eset. Az AfD több jelentős hagyatékhoz jutott 2024-ben:

  • egy müncheni taxis vállalkozó 432 ezer eurót (nagyjából 168,5 millió forintot),
  • egy bajorországi támogató több mint 570 ezer eurót (nagyjából 222,3 millió forintot),
  • míg egy augsburgi nő több mint 1 millió eurót (nagyjából 390 millió forintot) hagyott a pártra.

A beszámoló szerint az örökségek mellett az AfD mintegy 8 millió eurónyi adományt is kapott tavaly. A párt teljes vagyona így

először haladta meg a 40 millió eurót, miközben taglétszáma 2024 végére átlépte az 51 ezer főt.

Az országos és tartományi szinten is egyre népszerűbb német párt finanszírozása régóta a politikai viták tárgyát képezi, és mind a riválisok, mind a német sajtó igyekszik valamiféle törvénytelenséget sejtetni a nagy összegű örökségek kapcsán. Ugyanakkor eddig semmiféle szabálytalanság nem merült fel ezekkel kapcsolatban.

***

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

 

