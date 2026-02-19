Fordult a kocka, óriási átrendezés indult be: bezuhant Merz támogatottsága, az AfD átvette a vezetést
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
Az elhunyt mindenét Alice Weidelékre hagyta.
A Der Spiegel beszámolója szerint újabb nagy értékű örökséghez juthat az Alternatíva Németországnak (AfD) párt: egy Magyarországhoz kötődő hagyaték révén mintegy 700 ezer euróval (273 millió forinttal) növekedhet a párt vagyona. Nem ez az első eset, hogy az Alice Weidel és Tino Chrupalla vezette formáció jelentős összeget örököl.
Ezt is ajánljuk a témában
A legújabb felmérések szerint a németek egyre elégedetlenebbek a kancellár teljesítményével.
A jobboldali politikai szervezet 2024-es pénzügyi beszámolója alapján egy Wolfgang Karl Quader nevű férfi a teljes vagyonát az AfD-re hagyta. A dokumentumok szerint
az örökhagyó lakcíme a magyarországi Hévíz volt, azonban személyéről és hátteréről nem közöltek további részleteket.
A párt pénztárosa annyit erősített meg, hogy az illető német állampolgár volt, aki Magyarországon hunyt el (valószínűleg ő is egyike lehetett azoknak, akik Magyarországon kezdtek új életet, miután a német hétköznapok egyre élhetetlenebbé váltak a migrációnak hála – a szerk.).
Ezt is ajánljuk a témában
Szereti a biztonságot, a kiszámíthatóságot, és még egy csomó mindent, ami Németországból hiányzik már.
A hagyaték pontos összetétele sem ismert: nem derült ki, hogy készpénzről, ingatlanról vagy más vagyonelemekről van-e szó.
Az öröklési eljárás még folyamatban van, így a párt további részleteket nem közölt.
A Spiegel emlékeztet, hogy a magyarországi örökség nem egyedi eset. Az AfD több jelentős hagyatékhoz jutott 2024-ben:
A beszámoló szerint az örökségek mellett az AfD mintegy 8 millió eurónyi adományt is kapott tavaly. A párt teljes vagyona így
először haladta meg a 40 millió eurót, miközben taglétszáma 2024 végére átlépte az 51 ezer főt.
Az országos és tartományi szinten is egyre népszerűbb német párt finanszírozása régóta a politikai viták tárgyát képezi, és mind a riválisok, mind a német sajtó igyekszik valamiféle törvénytelenséget sejtetni a nagy összegű örökségek kapcsán. Ugyanakkor eddig semmiféle szabálytalanság nem merült fel ezekkel kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Történelmi esély előtt áll a párt.
***
Fotó: John MACDOUGALL / AFP