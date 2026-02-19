Orbán Viktor: Eljött az idő, hogy Európa tárgyaljon az oroszok elnökével – sajtótájékoztató Washingtonból

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ahol éles különbségekre hívta fel a figyelmet az Egyesült Államok és az Európai Unió álláspontja között. A miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa is tárgyalóasztalhoz üljön az orosz elnökkel.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: miközben az amerikaiak folyamatosan kezdeményeznek és közvetlen kapcsolatban állnak az oroszokkal, az európai vezetők döntést hoztak a háború folytatásáról.
Állítása szerint nem pusztán tervekről van szó, hanem konkrét elhatározásról, amely ukrán területen kívánja legyőzni Oroszországot – ez pedig szerinte nem a béke, hanem a háború irányába mutat.
A kormányfő arra is kitért, hogy a transzatlanti együttműködés egyre bonyolultabbá válik. Példaként a gázai helyzetet említette, ahol – megfogalmazása szerint – erős amerikai kezdeményezés látható, amelyben az Európai Unió nem vesz részt aktívan.
A washingtoni sajtótájékoztatón elhangzottak újabb vitát nyithatnak Európa háborús stratégiájáról és a béketárgyalások lehetőségéről.
