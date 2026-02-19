Ft
Ft
10°C
0°C
Ft
Ft
10°C
0°C
02. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború európai unió egyesült államok orbán viktor

Orbán Viktor: Eljött az idő, hogy Európa tárgyaljon az oroszok elnökével – sajtótájékoztató Washingtonból

2026. február 19. 22:26

Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ahol éles különbségekre hívta fel a figyelmet az Egyesült Államok és az Európai Unió álláspontja között. A miniszterelnök szerint eljött az idő, hogy Európa is tárgyalóasztalhoz üljön az orosz elnökkel.

2026. február 19. 22:26
null

Orbán Viktor úgy fogalmazott: miközben az amerikaiak folyamatosan kezdeményeznek és közvetlen kapcsolatban állnak az oroszokkal, az európai vezetők döntést hoztak a háború folytatásáról. 

Állítása szerint nem pusztán tervekről van szó, hanem konkrét elhatározásról, amely ukrán területen kívánja legyőzni Oroszországot – ez pedig szerinte nem a béke, hanem a háború irányába mutat.

A kormányfő arra is kitért, hogy a transzatlanti együttműködés egyre bonyolultabbá válik. Példaként a gázai helyzetet említette, ahol – megfogalmazása szerint – erős amerikai kezdeményezés látható, amelyben az Európai Unió nem vesz részt aktívan.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

A washingtoni sajtótájékoztatón elhangzottak újabb vitát nyithatnak Európa háborús stratégiájáról és a béketárgyalások lehetőségéről.

Nézze meg a washingtoni sajtótájékoztatót a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2026. február 19. 22:59
Szarbán, magaddal foglalkozz! Te tárgyalj az ukrán elnökkel! Magyar-ukrán BÉKÉT!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 19. 22:45
Teljesen felesleges bohóckodás és pénzkidobás. Nem is tudtam, hogy van egy ikertestvére, akivel a sor végére állították. 👬🏾
Válasz erre
0
1
Lami66
•••
2026. február 19. 22:35 Szerkesztve
Az európai unijó nem tud leülni tárgyalni. A sok tehetségtelen balfasz közül mégis ki lenne rá alkalmas? kajlakallas? lejjebbné? wéber nagyúr? monoklismicron? kamuzós merc?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!