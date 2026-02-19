Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Washington Zelenszkij Orbán Viktor

Féktelenül: Zelenszkij támad – Földi László és Horváth József az Erőtérben

2026. február 19. 21:21

Kijevet belső korrupciós botrányok gyengítik, miközben Zelenszkij kettős játszmájával párhuzamosan nyílt fenyegetésekkel próbálják megtörni a magyar szuverenitást az uniós bővítés kapcsán. Ezzel szemben a magyar-amerikai kapcsolatok Marco Rubio budapesti látogatásával az aranykorukat élik, a patrióta szövetség pedig új stratégiai mélységet kapott.

2026. február 19. 21:21
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • Amerika nem tud Kínával egyedül megvívni
  • A magyar választás az Európai Unió jövőjét is meghatározhatja
  • Ukrajna igazi tragédiája a saját politikai elitje 

A teljes műsor itt tekinthető meg:

