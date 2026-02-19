Féktelenül: Zelenszkij támad – Földi László és Horváth József az Erőtérben

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Kijevet belső korrupciós botrányok gyengítik, miközben Zelenszkij kettős játszmájával párhuzamosan nyílt fenyegetésekkel próbálják megtörni a magyar szuverenitást az uniós bővítés kapcsán. Ezzel szemben a magyar-amerikai kapcsolatok Marco Rubio budapesti látogatásával az aranykorukat élik, a patrióta szövetség pedig új stratégiai mélységet kapott.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
A teljes műsor itt tekinthető meg: