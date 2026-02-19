Orbán Viktor Washingtonban: Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen (VIDEÓ)

Felhívta arra a figyelmet, hogy

az nem fog menni, hogy Európa kimarad azon térség jövőjének meghatározásából, amelynek egyébként közvetlen hatása van a térségre.

„Itt majd valami történik. Nem tudjuk még hogyan és milyen formában, de az események ebbe az irányba mutatnak. Tehát nem tartok attól, hogy egyedül maradnánk, a cseh és a szlovák külügyminisztert is láttam ma itt szintén megfigyelőként itt, akárcsak a román elnököt és az olasz külügyminisztert. Tehát biztos vagyok abban, hogy ahogy az már más ügyekben is előfordult, mi megyünk előre, aztán majd jönnek a többiek is.

Magyarországnak nem igaza van, hanem igaza lesz”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az amerikaiak békekezdeményezéseket tesznek, az európai vezetők pedig folytatnák a háborút

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy könnyű észrevenni, hogy a fontos ügyekben a különbségek növekednek az Egyesült Államok kormányzata és az Európai Unió között. Ilyen a gázai kérdés, de ugyanez a helyzet az ukrán–orosz háborúval is.

„Az amerikaiak folyamatosan békekezdeményezéseket tesznek, folyamatosan közvetlen kapcsolatban vannak az oroszokkal, tárgyalnak, miközben az európai vezetők pedig a háború folytatását határozták el” – húzta alá kérdésre válaszolva.

„Az én határozott állításom, hogy nem tervezik, nem gondolkodnak azon, hanem döntést hoztak arról, hogy ukrán területen kell legyőzni az oroszokat, és erről nyíltan beszélnek. Ez nem a béke, hanem a háború irányába mutat. Tehát azt látom, hogy a transzatlanti együttműködésnek, Amerika és Európa közötti együttműködésnek az ügye az egyre bonyolultabbá válik. Most Grönlandot még nem is említettem. Tehát észnél kell lenni”

– szögezte le a magyar kormányfő.

Ezt követően elhangzott, hogy Európában is van számos ország, amely velünk ért egyet, még ha nem is mondja, tehát

Magyarországnak lesz szerepe a jövőben az európai–amerikai együttműködés megjavításában is.

„Az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon”

A Barátság kőolajvezeték kapcsán Orbán Viktor elmondta, ne lássunk bele többet annál, mint ami. „Ez egy választási történet. Itt arról van szó, hogy

az ukránoknak az az érdekük, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon,

mert a mostani kormányt ők úgy értelmezik, mint ukránellenes kormányt. Ebben nincsen igazuk. Magyarország kormánya egy magyarbarát kormány, minden segítséget megadunk, ami nem tesz tönkre bennünket. Nem akarjuk, hogy belehúzzanak minket a háborúba, nem akarunk pénzt adni” – jegyezte meg.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy az a kérdés, hogy hogy tud Ukrajna hozzájárulni a magyar kormányváltáshoz. „Ezen gondolkodnak Kijevben és eszerint is járnak el. Ugye azt tudjuk, hogy finanszírozzák a Tiszát. Tehát arról pontos tudásunk van abban a formában, hogy meglehetősen kifinomult informatikai szolgáltatásokat adnak át és végeznek a Tisza javára ellenszolgáltatás nélkül” – emlékeztetett.

Hozzátette, most azzal próbálkoznak, hogy ha nem jön olaj Ukrajnából és a magyar kormány nem tudná megoldani az ország energiaellátását olcsó olajjal, akkor a benzin ára fölmenne ezer forintra, és a rezsi is megugrana.

Mint mondta:

Ukrajna érdekelt abban, hogy Magyarországon zűrzavar legyen, lehetőleg olyan természetű zűrzavar, amelynek az árát az emberek fizetik meg, és így hozzá tudnak járulni egy nekik kedvező ukránbarát kormány létrehozásához”

– emelte ki Orbán Viktor.

A kormányfő beszélt arról is, hogy amíg a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a magyar–ukrán kapcsolatok rendezésére. „Ennek az az oka, hogy mi a béke oldalán vagyunk. Ukrajna pedig mindenkit be akar húzni a háborúba. És arra törekszik, hogy ott, ahol a kormányok nem mondanak igent Ukrajna háborús követeléseire, ott ukránbarát kormányok jönnek létre, és nyíltan be is avatkoznak, mint ahogy mi választásunkba is nyíltan beavatkoztak és be fognak avatkozni a következő napokban is” – fogalmazott.

Orbán Viktor végül határozottan kijelentette, hogy „a választás egyik tétje az, hogy ukránbarát kormány lesz-e, viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket, meg a magyar fiatalokat a háborúba, vagy nem viszik.”

