Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az olajat a Barátság vezetéken – de van egy hatalmas csavar

Kő kövön nem marad: Szijjártó nem egy, rögtön két dologra szólította fel kíméletlenül az Európai Bizottságot
A külgazdasági és külügyminiszter is reagált arra a hírre, miszerint Brüsszel olajkoordinációs ülést hívott össze.
Ukrajnában próbára teszik Robert Fico türelmét...
Ukrajna újabb halasztást jelentett be a Barátság kőolajvezeték Szlovákia felé irányuló szállításainak újraindításában. A januári ukrajnai támadások miatt leállt vezeték műszaki szempontból készen állna a működésre, ám Kijev szerint a javítások még nem fejeződtek be. A legfrissebb tájékoztatás szerint a szállítások szombaton,
február 21-én indulhatnának újra, ami egy nappal későbbi időpont az előzőleg jelzett pénteki határidőnél
– írja a HNonline alapján a VG. Szlovákia szükséghelyzetet hirdetett, és a stratégiai tartalékokból ideiglenesen fedezik a finomító ellátását. A hazai üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított, a MOL-csoport szlovákiai finomítója átmenetileg csak a belföldi igényekre koncentrál.
Mint ismert, az Európai Bizottság rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze Magyarország, Szlovákia és Horvátország részvételével a kialakult viták rendezésére. Budapest és Pozsony Kijevet politikai okokból történő szándékos késlekedéssel vádolja, és alternatív szállítási útvonalat kezdeményezett az Adria-vezetéken keresztül, ám Horvátország ezt elutasította. A bizottság hangsúlyozta, hogy nem gyakorolt nyomást Kijevre a javítás felgyorsítására.
A helyzet kezelésére a MOL tengeri úton 500 ezer tonna kőolajat rendelt, hogy az Adria-vezetéken keresztül biztosítsa az ellátást mindaddig, amíg a Barátság vezeték helyre nem áll.
