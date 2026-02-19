Ft
02. 19.
csütörtök
barátság vezeték szlovákia magyarország ukrajna európai bizottság

Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az olajat a Barátság vezetéken – de van egy hatalmas csavar

2026. február 19. 20:04

Ukrajnában próbára teszik Robert Fico türelmét...

2026. február 19. 20:04
null

Ukrajna újabb halasztást jelentett be a Barátság kőolajvezeték Szlovákia felé irányuló szállításainak újraindításában. A januári ukrajnai támadások miatt leállt vezeték műszaki szempontból készen állna a működésre, ám Kijev szerint a javítások még nem fejeződtek be. A legfrissebb tájékoztatás szerint a szállítások szombaton, 

február 21-én indulhatnának újra, ami egy nappal későbbi időpont az előzőleg jelzett pénteki határidőnél

– írja a HNonline alapján a VG. Szlovákia szükséghelyzetet hirdetett, és a stratégiai tartalékokból ideiglenesen fedezik a finomító ellátását. A hazai üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított, a MOL-csoport szlovákiai finomítója átmenetileg csak a belföldi igényekre koncentrál.

Mint ismert, az Európai Bizottság rendkívüli olajkoordinációs ülést hívott össze Magyarország, Szlovákia és Horvátország részvételével a kialakult viták rendezésére. Budapest és Pozsony Kijevet politikai okokból történő szándékos késlekedéssel vádolja, és alternatív szállítási útvonalat kezdeményezett az Adria-vezetéken keresztül, ám Horvátország ezt elutasította. A bizottság hangsúlyozta, hogy nem gyakorolt nyomást Kijevre a javítás felgyorsítására.

A helyzet kezelésére a MOL tengeri úton 500 ezer tonna kőolajat rendelt, hogy az Adria-vezetéken keresztül biztosítsa az ellátást mindaddig, amíg a Barátság vezeték helyre nem áll. 

Nyitókép: KAY NIETFELD / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

Ninini
2026. február 19. 21:08
Hova tettétek a csavart?
simakutya
2026. február 19. 20:48
Nincs itt csavar ,nem mernek szembe menni sem az unió sem a törpe ,a Trump -Orbán párosnak,mert nincs egység közöttük,vannak ellenszegülő lázadók. Ma ki lett nyilvánítva Trump részéről ki fog győzni aprilis 12-én .Ursula cselekedett sebtében összehívott egy kis tanácskozást és nyomást gyakorolt a törpére nyissák meg a csapokat.
backsplash
2026. február 19. 20:45
Viszonylag nagy összegben mernék fogadni arra, hogy a horvátok végül beintenek.
wadcutter
2026. február 19. 20:41
akkor addig világítsatok gyertyával
