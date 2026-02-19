Rendkívüli: az ukránok bejelentették, mikor indítják újra az olajat a Barátság vezetéken – de van egy hatalmas csavar

Ukrajna újabb halasztást jelentett be a Barátság kőolajvezeték Szlovákia felé irányuló szállításainak újraindításában. A januári ukrajnai támadások miatt leállt vezeték műszaki szempontból készen állna a működésre, ám Kijev szerint a javítások még nem fejeződtek be. A legfrissebb tájékoztatás szerint a szállítások szombaton,

február 21-én indulhatnának újra, ami egy nappal későbbi időpont az előzőleg jelzett pénteki határidőnél

– írja a HNonline alapján a VG. Szlovákia szükséghelyzetet hirdetett, és a stratégiai tartalékokból ideiglenesen fedezik a finomító ellátását. A hazai üzemanyag-ellátás jelenleg biztosított, a MOL-csoport szlovákiai finomítója átmenetileg csak a belföldi igényekre koncentrál.