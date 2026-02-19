Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vezeték adria Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték európai bizottság

„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” – a Barátság kőolajvezeték leállítása után beindult a kárövendés a Klubrádióban

2026. február 19. 22:17

Alig várják a horvátok bosszúját.

2026. február 19. 22:17
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január végén megrongálódott a Barátság kőolajvezeték: mivel már több mint három hete nem jön üzemanyag a vezetéken, ezért a MOL a stratégiai készletek részleges felszabadítását kérte, a kormány bejelentette, hogy ideiglenesen tengeri úton is vásárolna orosz olajat, ezért az Európai Bizottsághoz fordult, miközben leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot. 

A magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a Barátság vezetéken az orosz szállítást. Az Európai Bizottság pedig nyomást gyakorol Ukrajnára a kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban.

Holoda Attila energetikai szakértő a Klubrádió Esti gyors című műsorában: a Druzsba (Barátság) egyik kulcsfontosságú szivattyúállomását Brodinál érte támadás, és egyelőre nem világos, hogy a helyreállítás milyen állapotban van. A szakértő szerint sok múlik azon, hogy a műszaki problémát sikerül-e gyorsan elhárítani, mert a vezeték működése alapvető a magyar ellátás szempontjából.

Ezt is ajánljuk a témában

A horvátok betartanak minden hivatalos utat

Azt, hogy a MOL a stratégiai tartalékokhoz nyúlt Holoda inkább elővigyázatosságnak tartja. Mint fogalmazott, jelenleg mintegy 96 napra elegendő készlet áll rendelkezésre, ebből a MOL körülbelül 250 ezer tonna felszabadítását kérte, ami nagyjából 10–12 napnyi finomítói működésnek felel meg. Ez szerinte időt adhat arra, hogy az Adria vezetéken keresztül alternatív szállítás induljon.

A szakértő a tengeri orosz olajrendelés kapcsán emlékeztetett: az uniós embargó alól Magyarország és Szlovákia a vezetékes függőség miatt kapott mentességet. Ha a csővezetéken elakad a szállítás, lehetőség van tengeri importra is, de ehhez külön engedély szükséges az Európai Bizottságtól. Arról nincs információ, hogy ezt az engedélyt már megadták volna, és a horvát fél – amelyen keresztül az Adria vezeték fut – hivatalos jóváhagyás nélkül aligha engedi tovább az embargós eredetű olajat.

Holoda Attila szerint 

a horvát és az ukrán fél magatartásában politikai szempontok is megjelenhetnek. 

Ezután felidézte, hogy „szemmel láthatóan a horvátok, akik az elmúlt időszakban azért kaptak hideget-meleget a MOL, illetve a külügyminiszter részéről, most betartanak minden hivatalos utat”. Hozzátette azt is, hogy „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”, és most akár egyfajta politikai visszavágás is érzékelhető.

Az energetikai szakértő arról is beszélt, elképzelhetőnek tartja, hogy a MOL elvileg már megrendelt mintegy 50 ezer tonnát. „Hogyha ez megérkezik, és megkapja az engedélyt a horvátországi kikötő a lefejtésre, ahonnan nagyjából előtt 10 napba kerül, míg átfejtik, és eljuttatják,  szivattyúkkal a magyarországi és a szlovákiai finomítóba”.  Hozzátette: kérdés az, hogy nem lesz esetleg valami műszaki zavar ezen a vezetéken, hiszen eddig azt hallottuk, hogy az Adria vezeték alkalmatlan a két finomító ellátásáról, mostanra viszont kiderült, hogy mégis.

Végül arra a kérdésre, mi történik, ha a Barátság vezeték tartósan leáll, Holoda azt válaszolta: 

az Adria vezeték kapacitása elvileg elegendő a százhalombattai és a pozsonyi finomító ellátására. 

Ehhez azonban megfelelő kereskedelmi szerződésekre és – várhatóan – nem orosz eredetű nyersolajra lesz szükség. A szakember zárásként megjegyezte. nem tartja valószínűnek, hogy az Európai Bizottság hosszú távon hozzájárulna a tengeri orosz importhoz.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

