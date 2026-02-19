„Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” – a Barátság kőolajvezeték leállítása után beindult a kárövendés a Klubrádióban

Ezután felidézte, hogy „szemmel láthatóan a horvátok, akik az elmúlt időszakban azért kaptak hideget-meleget a MOL, illetve a külügyminiszter részéről, most betartanak minden hivatalos utat”. Hozzátette azt is, hogy „amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”, és most akár egyfajta politikai visszavágás is érzékelhető.

Az energetikai szakértő arról is beszélt, elképzelhetőnek tartja, hogy a MOL elvileg már megrendelt mintegy 50 ezer tonnát. „Hogyha ez megérkezik, és megkapja az engedélyt a horvátországi kikötő a lefejtésre, ahonnan nagyjából előtt 10 napba kerül, míg átfejtik, és eljuttatják, szivattyúkkal a magyarországi és a szlovákiai finomítóba”. Hozzátette: kérdés az, hogy nem lesz esetleg valami műszaki zavar ezen a vezetéken, hiszen eddig azt hallottuk, hogy az Adria vezeték alkalmatlan a két finomító ellátásáról, mostanra viszont kiderült, hogy mégis.

Végül arra a kérdésre, mi történik, ha a Barátság vezeték tartósan leáll, Holoda azt válaszolta:

az Adria vezeték kapacitása elvileg elegendő a százhalombattai és a pozsonyi finomító ellátására.

Ehhez azonban megfelelő kereskedelmi szerződésekre és – várhatóan – nem orosz eredetű nyersolajra lesz szükség. A szakember zárásként megjegyezte. nem tartja valószínűnek, hogy az Európai Bizottság hosszú távon hozzájárulna a tengeri orosz importhoz.