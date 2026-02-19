Szombaton Háborúellenes Gyűlés Békéscsabáról – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Szombaton Háborúellenes Gyűlés. Beszédet mond Orbán Viktor. Kövesse Ön is a Mandiner közvetítését!
Háborúellenes Gyűlés Békéscsabáról. Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren!
Közelednek az országgyűlési választások. Lezajlott a washingtoni békecsúcs. A jelöltek kézhez kapták az ajánlóíveiket és elindult az aláírásgyűjtés. Mindeközben Magyar Péter és a Tisza Párt nyakig ül a drogbotrányban és Manfred Weber naponta hűségesküre kötelezi őket Ukrajna irányába.
Úgy tűnik tehát, hogy izgalmasnak ígérkezik a békéscsabai esemény.
A Mandiner egész napos élő műsorban követi az eseményeket a helyszínről és a stúdióból egyaránt.A műsort Kacsoh Dániel és Szabó Zsófi vezetik. Tartson Ön is velünk!
Kövesse közvetítésünket szombaton élőben a Mandiner oldalán!