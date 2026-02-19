Ft
manfred weber mandiner Magyar Péter orbán ukrajna orbán viktor

Szombaton Háborúellenes Gyűlés Békéscsabáról – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

2026. február 19. 19:32

Szombaton Háborúellenes Gyűlés. Beszédet mond Orbán Viktor. Kövesse Ön is a Mandiner közvetítését!

2026. február 19. 19:32
null

 Háborúellenes Gyűlés Békéscsabáról. Kövesse Ön is élőben Orbán Viktor miniszterelnök beszédét a Mandineren! 

Közelednek az országgyűlési választások.  Lezajlott a washingtoni békecsúcs. A jelöltek kézhez kapták az ajánlóíveiket és elindult az aláírásgyűjtés. Mindeközben Magyar Péter és a Tisza Párt nyakig ül a drogbotrányban és Manfred Weber naponta hűségesküre kötelezi őket Ukrajna irányába. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Úgy tűnik tehát, hogy izgalmasnak ígérkezik a békéscsabai esemény.

 A Mandiner egész napos élő műsorban követi az eseményeket a helyszínről és a stúdióból egyaránt.A műsort Kacsoh Dániel és Szabó Zsófi vezetik. Tartson Ön is velünk! 

Kövesse közvetítésünket szombaton élőben a Mandiner oldalán!

 

Összesen 4 komment

Conduct
2026. február 19. 20:49
Tombola,zsákbanfutás és ingyenvirsli lesz?
zakar zoltán béla
2026. február 19. 19:39
Hogyan bírja Orbán ezt a sok fellépést?!
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!