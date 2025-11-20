Tiltólistára kerülne a magyar Nobel-díjas Oroszországban, de van egy csavar a történetben

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
Megszólalt az orosz kiadó.
„Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regény orosz fordítása várhatóan 2026-ban kerül a könyvesboltok polcaira, Vjacseszlav Szereda és Olga Szerebrjanaja fordításában” – közölte az Indexszel az orosz AST kiadó szépirodalmi igazgatója, Szergej Rubisz.
Mint ismert, a második magyar nyelven publikáló író, Krasznahorkai László kapta idén a legrangosabb nemzetközi irodalmi elismerést.
A portál azért kereste meg az orosz AST kiadót, mert a közelmúltban nagy port kavart, hogy az ultrakonzervatív Szorok Szorokov nevű aktivista csoport levelet küldött az AST Kiadónak – ezzel az orosz hatóságok felé is jelezve –, amelyben azt kérte, tagadja meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László műveinek, köztük Az ellenállás melankóliája, Sátántangó és Báró Wenckheim hazatér kiadását.
Tényleg nem. Akkor se, ha cseppet sem volt elegáns Krasznahorkai László magyarozása, a trianonozása vagy éppen a neki tulajdonított, miniszterelnöki gratulációra adott (frissítés: cáfolt) válasza.