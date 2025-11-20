Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szorok Szorokov irodalom cenzúra Oroszország Krasznahorkai László Nobel-díj

Tiltólistára kerülne a magyar Nobel-díjas Oroszországban, de van egy csavar a történetben

2025. november 20. 06:58

Megszólalt az orosz kiadó.

2025. november 20. 06:58
null

„Krasznahorkai László Báró Wenckheim hazatér című regény orosz fordítása várhatóan 2026-ban kerül a könyvesboltok polcaira, Vjacseszlav Szereda és Olga Szerebrjanaja fordításában” – közölte az Indexszel az orosz AST kiadó szépirodalmi igazgatója, Szergej Rubisz.

Mint ismert, a második magyar nyelven publikáló író, Krasznahorkai László kapta idén a legrangosabb nemzetközi irodalmi elismerést.

Ezt is ajánljuk a témában

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!

2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.

A portál azért kereste meg az orosz AST kiadót, mert a közelmúltban nagy port kavart, hogy az ultrakonzervatív Szorok Szorokov nevű aktivista csoport levelet küldött az AST Kiadónak – ezzel az orosz hatóságok felé is jelezve –, amelyben azt kérte, tagadja meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László műveinek, köztük Az ellenállás melankóliája, Sátántangó és Báró Wenckheim hazatér kiadását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: Facebook

Kapcsolódó vélemény

undefined

Veczán Zoltán

Mandiner

Idézőjel

Öt ok, amiért nem kellene beleállni Krasznahorkaiba

Tényleg nem. Akkor se, ha cseppet sem volt elegáns Krasznahorkai László magyarozása, a trianonozása vagy éppen a neki tulajdonított, miniszterelnöki gratulációra adott (frissítés: cáfolt) válasza.

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bodzay
2025. november 21. 00:00
Más. Kérdés: mire jár az irodalmi Nobel-díj? Na?
Válasz erre
0
0
Bodzay
2025. november 20. 23:58
"... a második magyar nyelven publikáló író" ... Ejnye - ejnye!
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. november 20. 19:23
Oda nem kell, pont. Érthető.
Válasz erre
0
0
nemecsek-3
2025. november 20. 12:18
A Nobel díj mára pitiáner bohóckodása a belterjes szenilis professzor szaporulatnak, és már a természettudományi terület is érintettnek látszik. Van még pár ilyen hasonló, mára megposhadt semmitmondó agyonhájpolt esemény mint pl. az Oszkár, a Ms World, stb, mindegyik átment ócska bizniszbe, kevesebb hírértéke van, mint, hogy Pistike az oviban végre a bilibe kakilt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!