Tiltólistára kerülne a magyar Nobel-díjas Oroszországban, de van egy csavar a történetben

A portál azért kereste meg az orosz AST kiadót, mert a közelmúltban nagy port kavart, hogy az ultrakonzervatív Szorok Szorokov nevű aktivista csoport levelet küldött az AST Kiadónak – ezzel az orosz hatóságok felé is jelezve –, amelyben azt kérte, tagadja meg az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László műveinek, köztük Az ellenállás melankóliája, Sátántangó és Báró Wenckheim hazatér kiadását.