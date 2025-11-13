Deák Bill Gyula őszintén elmond mindent – Hobo, Erdős Péter, személyes tragédiák (VIDEÓ)

Deák Bill Gyula elmondta véleményét Azahriahról
Kifejtette azt is: nagy öröm az számára, ha egy ifjú ember nem a mai zenészekhez húz, hanem inkább az ő zenéjét hallgatja és őt tartja a kedvencének.
Aki nem kapott elég pofont az élettől, az nem is tudja, mi a blues – jelentette ki a Négyszemköztben a „magyar blueskirály”. Deák Bill Gyula az interjúban beszélt gyermekkoráról, az elvesztett lehetőségekről, sikerekről és tragédiákról – így felesége közelmúltbéli megrázó haláláról is.
„Büszke vagyok arra, amit elértem; a szüleimnek köszönhetem és a kitartásnak” – mondta el a Kontextus Négyszemközt című portréműsorában Deák Bill Gyula.
A művész leszögezte: az éneklés, a blues szívből kell, hogy jöjjön; a legfontosabb pedig szerinte az, hogy „ne adja el magát az ember senkinek”.
Az őszinte hangvételű interjúban felidézte nehéz gyerekkorát, amikor hatan laktak egy apró szobában;
valamint azt az időszakot, amikor elvesztette a fél lábát és el akarta dobni magától az életet.
Kiderült az is, hogy Erdős Péterék miért sütötték rá a „színpadképtelen” bélyeget, és hogy mit jelentett a blues a rendszerváltás idején.
Az interjúban sok más mellett szó volt még életérzésről, a híres Bill kapitányos üvöltésről, de a közelgő „Bill 77” koncertről is.
A teljes beszélgetés Deák Bill Gyulával a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban elérhető:
