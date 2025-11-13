Ft
Deák Bill Gyula őszintén elmond mindent – Hobo, Erdős Péter, személyes tragédiák (VIDEÓ)

2025. november 13. 19:45

Aki nem kapott elég pofont az élettől, az nem is tudja, mi a blues – jelentette ki a Négyszemköztben a „magyar blueskirály”. Deák Bill Gyula az interjúban beszélt gyermekkoráról, az elvesztett lehetőségekről, sikerekről és tragédiákról – így felesége közelmúltbéli megrázó haláláról is.

2025. november 13. 19:45
Mandiner
Mandiner

„Büszke vagyok arra, amit elértem; a szüleimnek köszönhetem és a kitartásnak” – mondta el a Kontextus Négyszemközt című portréműsorában Deák Bill Gyula. 

Deák Bill Gyula szerint aki nem kapott elég pofont az élettől, az nem is tudja, mi a blues... Forrás: MTI
Deák Bill Gyula szerint aki nem kapott elég pofont az élettől, az nem is tudja, mi a blues...
Forrás: MTI

Deák Bill Gyula: Ne add el magad senkinek!

A művész leszögezte: az éneklés, a blues szívből kell, hogy jöjjön; a legfontosabb pedig szerinte az, hogy „ne adja el magát az ember senkinek”.

Az őszinte hangvételű interjúban felidézte nehéz gyerekkorát, amikor hatan laktak egy apró szobában; 

valamint azt az időszakot, amikor elvesztette a fél lábát és el akarta dobni magától az életet.

Kiderült az is, hogy Erdős Péterék miért sütötték rá a „színpadképtelen” bélyeget, és hogy mit jelentett a blues a rendszerváltás idején.

Ezt is ajánljuk a témában

Az interjúban sok más mellett szó volt még életérzésről, a híres Bill kapitányos üvöltésről, de a közelgő „Bill 77” koncertről is.

A teljes beszélgetés Deák Bill Gyulával a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Mandiner

