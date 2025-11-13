Deák Bill Gyula őszintén elmond mindent – Hobo, Erdős Péter, személyes tragédiák (VIDEÓ)

„Büszke vagyok arra, amit elértem; a szüleimnek köszönhetem és a kitartásnak” – mondta el a Kontextus Négyszemközt című portréműsorában Deák Bill Gyula.

Deák Bill Gyula szerint aki nem kapott elég pofont az élettől, az nem is tudja, mi a blues...

Forrás: MTI

Deák Bill Gyula: Ne add el magad senkinek!

A művész leszögezte: az éneklés, a blues szívből kell, hogy jöjjön; a legfontosabb pedig szerinte az, hogy „ne adja el magát az ember senkinek”.

Az őszinte hangvételű interjúban felidézte nehéz gyerekkorát, amikor hatan laktak egy apró szobában;