Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
10. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Szent II János Pál egyházi ünnep Krisztus Király Misszionárius Nővérek Lengyelország templom

„Ne féljetek!” – a lengyel egyházfő, aki örökre beírta magát a történelembe

2025. október 22. 07:32

A lengyelek számára a mai napig nagy dicsőség, hogy egykor polgártársuk vezette a katolikus egyházat. Szent II. János Pál pápa emléknapja alkalmából Stanisława Kwireg szerzetesnővért kérdeztük.

2025. október 22. 07:32
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

II. János Pál 1978. október 22-én mutatta be székfoglaló szentmiséjét a Szent Péter téren, Rómában. Ekkor hangzott el prédikációjában az azóta jelmondatává vált buzdítás:

„Ne féljetek!”

A katolikus hívek világszerte ezen a napon ünneplik a lengyel származású egyházfő liturgikus emléknapját.

A Krisztus Király Misszionárius Nővérek rend apácai Kőbányán látnak el missziós szolgálatot, aktív részesei a Szent II. János Pál pápa nevét viselő lengyel ház életének is.
A Krisztus Király Misszionárius Nővérek rend apácai Kőbányán látnak el missziós szolgálatot, aktív részesei a Szent II. János Pál pápa nevét viselő lengyel ház életének is.

Szent II. János Pál pápa halálának huszadik évfordulója alkalmából arra voltunk kíváncsiak, miként emlékezik a hazai lengyel közösség a krakkói püspökből lett szentatyára ezen az ünnepen. Erről többek közt Stanisława Kwireg, a Krisztus Király Misszionárius Nővérek rendjének házfőnöknője beszélt a kőbányai lengyel templomban.

Lengyelországban október 16-a II. János Pál pápa hivatalos ünnepe, hiszen ezen a napon választotta meg őt a konklávé 1978-ban. Már az azt megelőző vasárnap megkezdődik az ünneplés, az úgynevezett pápai nap, majd október 22-én tartjuk a liturgikus emléknapot is”

– mondta el a Mandinernek Stanisława Kwireg. A házfőnöknő hozzátette: a emléknapon Szent II. János Pál életéről, tetteiről és tanításairól emlékeznek meg.

Kőbányán, a Budapesti Mindenkor Segítő Szűz Mária-templomban is megtartottuk ezt a pápai napot. A szentmise alatt felidéztük életművét, és tisztelegtünk relikviája előtt. Ez alkalomból elhangzott a hozzá írt litánia is”

– tette hozzá.

Ma is él Szent II. János Pál pápa kultusza

A nővér végül arra a kérdésünkre is válaszolt, hogy a lengyelek mindennapjaiban – akár az apaföldön [ahogyan ők nevezik hazájukat – a szerk.], akár a külföldi közösségekben – mennyire él még Szent II. János Pál pápa kultusza. Elmondta: 

A lengyelek számára a mai napig nagy dicsőség, hogy egykor polgártársuk vezette a katolikus egyházat, és pápasága alatt olyan tetteket vitt véghez, amelyekkel örökre beírta magát az egyház történetébe. 

Az ünnepek mellett mindennapi használati tárgyakon – például naptárakon és füzeteken – is gyakran feltűnik Szent II. János Pál pápa képmása.

Ugyanakkor nagy öröm számunkra, hogy a magyarok is a szívükbe zárták őt, és mind a mai napig tisztelettel emlékeznek rá. Jó példa erre az a magyar pár, akik néhány éve, bár nem rendelkeztek lengyel gyökerekkel, mégis a lengyel templomban szerették volna összekötni életüket, mert megtudták, hogy ott őrzik Szent II. János Pál relikviáját, és hogy található ott egy Jézus Szíve-kép is”

– osztotta meg velünk a Krisztus Király Misszionárius Nővérek rendjének házfőnöknője.

Kik Krisztus Király Misszionárius Nővérei?

A Külföldön Élő Lengyelek Számára létrehozott Krisztus Király Misszionárius Nővérek Társaságát 1959. november 21-én indította útjára Baraniak Antoni poznańi érsek és metropolita.

Az alapító atya, Posadzy Ignacy atya (TChr) szándéka az volt, hogy 

a rend lássa el a lengyel diaszpóra szociális és lelkipásztori szolgálatát. 

A nővérek életükkel és munkájukkal Krisztus Királyt követik.

„Lelkiségük feladata: 

  • isteni dolgokban határtalan szeretettel szolgálni a külföldön élő lengyelek között,
  • és az Egyház egyetemes üdvösségi küldetésében a lengyel emigránsok hitéért és lelki üdvéért fáradozni.

 Az első Krisztus Király Misszionárius Nővérek 2000-ben érkeztek Magyarországra” – olvasható a katolikus.hu oldalon.

***

Egy lengyel püspök, aki szélesre tárta a Vatikán kapuit

Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtylaként látta meg a napvilágot a lengyelországi Wadowicében, 1920. május 18-án. 

1978. október 16-án választották pápává, október 22-én, szabad ég alatt, a Szent Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét, melyen 117 bíborossal karöltve és mintegy negyedmillió emberrel imádkozott együtt. Az egyházfők sorában a 264. volt, és 455 év óta ő volt az első nem olasz, illetve a legelső szláv egyházfő.

Pápai tevékenységét végigkísérte a népek és vallások közti egyetértés elősegítése, ennek jegyében bocsánatot kért az egyház múltbéli hibáiért. Erkölcsi tanításában konzervativizmus, valamint az emberi élet és méltóság melletti kiállás jellemezte. Társadalmi kérdésekben egyaránt kritizálta a szocializmust és a kapitalizmust is. Szorgalmazta továbbá a keresztény gyökerek megemlítését az Európai Unió alkotmányában. A béke híve volt, többször felemelte szavát a háborúk ellen.

Pápai szolgálata alatt több mint 100 utazást tett külföldre, nagyobb utat járt be, mint összes korábbi elődje. Emiatt a világsajtó hamar elkeresztelte „utazó pápának”. Hivatali ideje alatt 1338 embert avatott boldoggá és 482-t szentté. Boldoggá avatta többek között Kalkuttai Teréz anyát 2003-ban, a magyarok közül ő avatta szentté Kingát, IV. Béla király egyik lányát 1999-ben, valamint Hedviget, Nagy Lajos leányát. Utóbbi két szent tisztelete is összeköti a magyarokat és a lengyeleket.

II. János Pál volt a harmadik leghosszabb ideig hivatalban lévő pápa Szent Péter és IX. Piusz után. Kétségtelenül ő a történelem eddig legismertebb és legközkedveltebb pápája, valamint a legismertebb lengyel a világon. 2005. április 2-án hunyt el Rómában.

Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és emléknapját október 22-ére tette. Pár évvel később, 2014. április 27-én ünnepélyes keretek között megtörtént a szentté avatása is.

(Nyitókép: Mandiner-grafika)

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2025. október 22. 09:11
Sajnos az utánaa regnáló pápák a lába nyomába sem léphetnek,és ez meglátszik mint a világon,mint a kereszténység állapotán....🙄
Válasz erre
0
0
altercat1
2025. október 22. 08:04
Szép volt tőle, hogy bocsánat kérés közben megkoszorúzta Debrecenben a gályarabságba hurcolt protestánsok emlékoszlopát. (A Nagytemplom mögött van.)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!