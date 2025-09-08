Van remény: K. Varga Bence kötete magán viseli a valódi irodalom jegyeit – és ez nagy szó

Rég olvastam K. Varga Bence Repedések könyve című kötetét, lassacskán három éve, de nem felejtettem el. A valamiért jó és a valamiért rossz könyveket nem felejtjük el évekig, aztán a rosszakat is elfelejtjük, a jókat is elfelejtjük. Végül egy pár könyv, az elementárisak egy életen át velünk maradnak. Itt jelen esetben nem tartunk, nem is tarthatunk, de a három év árulkodó jel.

A jó könyv tehát az, amire emlékezel. Nem a történetére, nem a konkrétumokra, nem a karakterábrázolásra, a regiszterekre, a reflexió, a párbeszéd és a leírás arányaira meg egyéb baromságokra. Hanem

arra az érzésre, amit keltett benned, és arra a masszív irodalmi teljesítményre, ami az érzéseknél is többet, érzelmeket keltett.

Ennyi hát a lélegző, valódi irodalom: érzelmeket vált ki, szórakoztat és megtámogatja az emlékezést egy hitelességi pecséttel, amit a magas színvonalú szöveg osztogat az írójának. A jó könyvek nem folytatnak párbeszédet egyéb könyvekkel, epigonná parányítva írójukat, nem gondolatokat sulykolnak, nem hullanak ki az emlékezetedből, mint százból kilencvenkilenc. Csak azért tartottam fontosnak mindezt leírni, hogy a végére bejelenthessem: