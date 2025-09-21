Ott folytatják, ahol abbahagyták – emlékezetes visszatérésre készül a V-Tech! (VIDEÓ)

Van olyan rajongójuk, aki már az unokájával jár V-Tech koncertre Kefir a beszélgetés során elárulta, hogy Salgótarjánban alakult az egyik első fanklubjuk, méghozzá néhány lány részvételével. A tagok annak idején a zenekar nevét is az ujjukra tetováltatták. Nemrég, amikor a városban koncertezett, az egyik hölgy immár nagymamaként érkezett meg a három–négy éves unokájával. A kisgyerek végig bulizta a koncertet: tapsolt, énekelt, élvezte a műsort. Szamóca elmesélte, hogy személyesen és az online térben is megismert olyan történeteket, amelyek bizonyítják, hogy a zenekar része lett a rajongók életének. Akadt olyan házaspár, amely egy V-Tech koncerten ismerkedett meg, és azóta már három gyermeket nevelnek. Olyan pár is van, akiknek egy V-Tech bulin csattant el az első csókjuk, és azóta is együtt élnek. A zenész szerint ezek különleges dolgok, amelyeknek nagyon örülnek, ugyanakkor felelősséget is rónak rájuk.

Miközben a rádiókból a feldolgozások feldolgozása szól, hódít a retró. Mi a titka?

Kecskés Tibor (Kefir): Engem már a 2010-es években is a retró kategóriába soroltak, amire büszke voltam, és most is az vagyok. Számomra ez hatalmas elismerés, hiszen mi csak a ’90-es évek végén, 1997-től zenélünk V-Tech néven.

Azt látom, hogy ma reneszánszát éli a ’90-es évek zenéje és stílusa, amit minden korosztály kedvel.

Bukovszky József (Szamóca): Itt szeretném elmondani, hogy a tényleges idő, mióta együtt zenélünk, 32 év. De fontos hangsúlyozni, hogy nem a retróhullámra akarunk felülni. Ha semmi mást nem csinálnánk a jövőben, csak eljátszanánk a régi dalokat, azzal is bőven elégedettek lennénk.

Szeretnénk meghálálni a közönségnek, hogy ismeri és a mai napig énekli a több évtizedes dalokat. Ugyanakkor készülünk új szerzeményekkel is: az elsőt már idén ősszel szeretnénk kiadni. A zenei alap már kész, a szövegen dolgozunk. Annyit elárulhatok, hogy

a stílus és a mondanivaló a V-Tech világát fogja idézni.

Mi úgy álltunk újra össze, hogy terveink is vannak. Tibinek az elmúlt években több új dala született, én pedig abban bízom, hogy – ahogy régen – most is tudom majd motiválni. Az indulás idején, a miskolci panelban összedugtuk a szintiket, és az vitt bennünket előre, hogy eljussunk egy stúdióba, onnan pedig az Arénába. Most pedig az MVM Dome színpadára készülünk, egy óriási koncerttel. Hiszem, hogy mindig nagyot kell álmodni, és határozott célokat kell kitűzni!

Már hónapok óta gőzerővel készülnek az áprilisi nagykoncertre. Fotó: Vörös Nándor

A nagykoncert előtti hónapok hogy telnek majd?

Kecskés Tibor (Kefir): Ahogy Szami is mondta, készülőben vannak az új dalok. Forgatás, fotózások, zenei felkészülés zajlik, miközben a háttérben gőzerővel folyik a munka. Egy nagykoncertet hónapokba telik összerakni:

bár a bejelentés augusztusban történt, mi már április óta dolgozunk rajta.

Össze kell állítanunk a zenekart, köztük egy 30 fős vonós formációt, akik a vokalistákkal együtt velünk lépnek majd színpadra. Emellett több vendégfellépő is csatlakozik hozzánk, akikkel egyeztetni és próbálni kell. A két és fél órás koncerten minden dalunk felcsendül, de szeretnénk mindegyiken egy kicsit „csavarni”. Éppen ezért folyamatosan zajlanak a stúdiómunkák hétköznap és hétvégén is.

Ezúton is köszönjük, hogy Szente Vajk vállalta a koncert színpadi rendezését – megtisztelő számunkra vele együtt dolgozni.

A gondolkodása és látásmódja rendkívül inspiráló és innovatív. Különleges lesz, azt hiszem, minden, ami majd a színpadon történik.

Bukovszky József (Szamóca): Nemrég jó érzés volt megélni azt a pillanatot, hogy ott ültem Tibi stúdiójában, és együtt dolgoztunk. Azért volt újszerű élmény, mert korábban mindig volt velünk hangmérnök, most viszont mi magunk csináltuk. Ez jót tett a közös kezdetnek – a V-Tech duónak.

Az MVM Dome után sem áll meg az élet a zenekarnál: a nagykoncertet kisebb fellépések követik majd. Kefir és Szamóca tervei szerint a 2026-os évben szeretnének eljutni valamennyi nagyobb városba és fesztiválra.

Nyitókép: Vörös Nándor