Ott folytatják, ahol abbahagyták – emlékezetes visszatérésre készül a V-Tech! (VIDEÓ)

Hoppá: újra összeáll a legendás zenekar – már a nagykoncert helyszíne és időpontja is megvan (VIDEÓ)
A visszatérés alkalmából új dalok és remixek is készültek, közben a háttérben gőzerővel zajlik a fellépésre való felkészülés.
Egy hosszúra nyúlt szünet után 2026 tavaszán lép újra közösen rajongói elé Kefir és Szamóca. A V-tech nagy visszatérésének az MVM Dome ad otthont. Pályafutásuk kezdetéről, az újbóli közös lépésekről és a jövőbeli terveikről is kérdeztük a zenekar tagjait. Interjúnk.
A V-Tech zenekar még az 1990-es évek végén kapta meg első lemezszerződését, de az akkori időszak ismert fiúbandáihoz képest – amelyek azóta feledésbe merültek – más stílust képviselt a hazai zenei palettán. Kecskés Tibor (Kefir) és Bukovszky József (Szamóca) duójának első lemeze 1998-ban debütált, rajta olyan dalokkal, mint a Vele minden jó, az Éjfél után vagy a Vétkezz velem. Ezt az albumot további hét követte.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, augusztus végén rukkolt elő a két zenész azzal a bejelentéssel, hogy újra összeállnak, és 2026 áprilisában nagyszabású show-val térnek vissza a színpadra.
Kefir és Szamóca több mint húsz év után ott folytatják, ahol abbahagyták. Ígéretük szerint 2026. április 4-én az MVM Dome-ban a legtöbb ismert daluk felcsendül majd, de már most azon dolgoznak, hogy új szerzeményekkel is megörvendeztessék rajongóikat.
Mikor vált országosan ismertté a zenekar?
Kecskés Tibor (Kefir): A Vágy című dal hozta el az áttörést. Kisszabó Gábor (az Első Emelet egykori basszusgitárosa – szerk.) művészeti vezető jóvoltából került fel 1998-ban az EMI őszi válogatáslemezére. Többek között a Fekete Vonat is ennek a korongnak köszönheti az ismertségét. Ez egy promóciós kiadvány volt, amit a Juventus rádió is megkapott, és legnagyobb örömünkre LL Juniorék mellett minket is felfedeztek. Ezután jött a nagylemez, ami idővel platina lett, majd sorra érkeztek a közismert dalok.
Bukovszky József (Szamóca): Hajnal egykor épp autóztunk, és izgatottan hallgattuk a rádiót, amikor egyszer csak felcsendült a dalunk. Ez volt az a pillanat, amikor bontottunk egy pezsgőt, mert tudtuk, hogy ezután már főműsoridőben is rendszeresen hallhatjuk.
Mi vezetett ahhoz a szünethez, ami végül több mint húsz évig tartott?
Kecskés Tibor (Kefir): Nem volt vita kettőnk között. Szamócának más tervei voltak, szerette volna magát másban is kipróbálni, én pedig folytatni akartam a zenélést. Ezért elváltak az útjaink, úgy gondoltuk, tartunk egy kis szünetet. Aztán végül ez több mint két évtizedig tartott.
Bukovszky József (Szamóca): Az sem segített, hogy bár egy lakásban éltünk, idővel különböző baráti társaságokba kezdtünk járni. Tibi sokáig próbált rábeszélni, amikor kicsit mélyen voltam, hogy menjek el abba a bárba Újbudán, a Fehérvári útra, ahová ő karaokezni járt. Egy alkalommal rávettem magam, és nem bántam meg, mert ott ismertem meg a feleségemet, akivel lassan nagykorú lesz a házasságunk, akárcsak a nagyobbik fiunk! Pedig akkoriban már nem akartam szórakozóhelyekre járni. Ha Tibi nincs, talán sosem találkozom a feleségemmel, és teljesen másképp alakul az életem.
A szétválásunk után néhány évvel Tibi elhívott egy miskolci koncertjére. Akkor született meg az első gyermekem. Sokan kérdezték tőlem, hogy visszatérek-e, mert a későbbi rockzenekarom is akkoriban bomlott fel. De mivel családot akartam, ez az újrakezdés meghiúsult.
Kecskés Tibor (Kefir): A gondolat aztán mindig előkerült a jelentősebb évfordulók tájékán, mint például a húsz- vagy huszonöt éves fennállás idején, de valahogy sosem volt jó az időzítés.
Előfordult, hogy évekig nem beszéltünk, de mindig ugyanonnan tudtuk folytatni, ahol abbahagytuk.
Miként változott meg az életetek azóta, hogy bejelentettétek a visszatérést?
Kecskés Tibor (Kefir): Nagyjából két hete volt a bejelentés az MVM Dome-ban egy sajtótájékoztató keretében, ahova sokan eljöttek a média képviselői közül. Meglepően nagy volt a felhajtás, és azóta csak pozitív visszajelzéseket kaptunk:
mindenki örül, hogy újrakezdjük együtt.
Egyetlen negatív komment sem érkezett a koncerttel kapcsolatban. Nekem is teljesen felbolydult az életem – most is itt ülünk egy interjún, ami azért az elmúlt húsz–huszonkét évben nem volt jellemző. Őszintén szólva én inkább a színpadra koncentráltam.
Bukovszky József (Szamóca): Én továbbra is járok rádiózni, külföldre is dolgozom, de ami nálam igazán megváltozott az utóbbi hónapokban, az az, hogy visszakaptam egy gyerekkori barátomat. Szerencsésnek érzem magam, hogy
sikerült olyan dolgokat tisztáznunk, amelyek bár kívülről bagatellnek tűnhetnek, számunkra mégis komoly feszültséget okoztak.
Jó érzés volt közös nevezőre jutni, és kimondani, hogy a múltban bizonyos dolgokat nem úgy gondoltunk, nem úgy mondtunk, ahogy kellett volna. Előkerültek régi ügyek is, amelyek nem is a szétválás idején, hanem korábban okoztak feszültséget. A legfontosabb azonban az, hogy mindent tisztáztunk, és ezeket is meg tudtuk beszélni.
Sokat változott a világ, és sokat változtak a kultúrafogyasztási szokások is több mint húsz év után? Mennyire könnyű most felvenni a fonalat a showbizniszben?
Bukovszky József (Szamóca): Az utóbbi időben több koncertjén is ott voltam Kefirnek, és mindig örömmel láttam, hogy a közönség torka szakadtából énekelte vele az ezredfordulós dalainkat. Nemcsak azok, akik akkoriban már jártak a fellépéseinkre, hanem a fiatalok is. Ez egy közösség volt egykor, és elképesztően büszke vagyok Tibire, hogy így kitartott, és hogy most lehetőségem van visszatérni. Ráadásul most Érden majdnem szomszédok vagyunk, ami nagyon megkönnyíti a közös munkát.
Kecskés Tibor (Kefir): A V-Techet sokszor a közönség szeretete segítette át a nehéz időszakokon, mert azért ilyenekből akadt bőven. Ami nem változott, hogy a dalok ma is ismertek és, hála Istennek, népszerűek! Nekem persze könnyebb a dolgom, hiszen eddig is a színpadon álltam, de úgy néz ki, jövő áprilistól Szamócával közösen már gyakrabban fogok. Már lélekben is készülünk a nagykoncertre, sorra jönnek
Az pedig, hogy Szamócával gyakorlatilag
ott tudtuk folytatni, ahol abbahagytuk, rengeteget segít a közös munkában.
A V-Tech dalai a YouTube előretörésével sem merültek feledésbe: ma is nézik, keresik, és láthatóan jók az elérések. A Lotfi Begi által újragondolt Álmodoztam című dalunk már több mint 166 ezer megtekintésnél jár, pedig alig két hete mutattuk be a sajtótájékoztatón!
Kefir a beszélgetés során elárulta, hogy Salgótarjánban alakult az egyik első fanklubjuk, méghozzá néhány lány részvételével. A tagok annak idején a zenekar nevét is az ujjukra tetováltatták. Nemrég, amikor a városban koncertezett, az egyik hölgy immár nagymamaként érkezett meg a három–négy éves unokájával. A kisgyerek végig bulizta a koncertet: tapsolt, énekelt, élvezte a műsort.
Szamóca elmesélte, hogy személyesen és az online térben is megismert olyan történeteket, amelyek bizonyítják, hogy a zenekar része lett a rajongók életének. Akadt olyan házaspár, amely egy V-Tech koncerten ismerkedett meg, és azóta már három gyermeket nevelnek. Olyan pár is van, akiknek egy V-Tech bulin csattant el az első csókjuk, és azóta is együtt élnek. A zenész szerint ezek különleges dolgok, amelyeknek nagyon örülnek, ugyanakkor felelősséget is rónak rájuk.
Miközben a rádiókból a feldolgozások feldolgozása szól, hódít a retró. Mi a titka?
Kecskés Tibor (Kefir): Engem már a 2010-es években is a retró kategóriába soroltak, amire büszke voltam, és most is az vagyok. Számomra ez hatalmas elismerés, hiszen mi csak a ’90-es évek végén, 1997-től zenélünk V-Tech néven.
Azt látom, hogy ma reneszánszát éli a ’90-es évek zenéje és stílusa, amit minden korosztály kedvel.
Bukovszky József (Szamóca): Itt szeretném elmondani, hogy a tényleges idő, mióta együtt zenélünk, 32 év. De fontos hangsúlyozni, hogy nem a retróhullámra akarunk felülni. Ha semmi mást nem csinálnánk a jövőben, csak eljátszanánk a régi dalokat, azzal is bőven elégedettek lennénk.
Szeretnénk meghálálni a közönségnek, hogy ismeri és a mai napig énekli a több évtizedes dalokat. Ugyanakkor készülünk új szerzeményekkel is: az elsőt már idén ősszel szeretnénk kiadni. A zenei alap már kész, a szövegen dolgozunk. Annyit elárulhatok, hogy
a stílus és a mondanivaló a V-Tech világát fogja idézni.
Mi úgy álltunk újra össze, hogy terveink is vannak. Tibinek az elmúlt években több új dala született, én pedig abban bízom, hogy – ahogy régen – most is tudom majd motiválni. Az indulás idején, a miskolci panelban összedugtuk a szintiket, és az vitt bennünket előre, hogy eljussunk egy stúdióba, onnan pedig az Arénába. Most pedig az MVM Dome színpadára készülünk, egy óriási koncerttel. Hiszem, hogy mindig nagyot kell álmodni, és határozott célokat kell kitűzni!
A nagykoncert előtti hónapok hogy telnek majd?
Kecskés Tibor (Kefir): Ahogy Szami is mondta, készülőben vannak az új dalok. Forgatás, fotózások, zenei felkészülés zajlik, miközben a háttérben gőzerővel folyik a munka. Egy nagykoncertet hónapokba telik összerakni:
bár a bejelentés augusztusban történt, mi már április óta dolgozunk rajta.
Össze kell állítanunk a zenekart, köztük egy 30 fős vonós formációt, akik a vokalistákkal együtt velünk lépnek majd színpadra. Emellett több vendégfellépő is csatlakozik hozzánk, akikkel egyeztetni és próbálni kell. A két és fél órás koncerten minden dalunk felcsendül, de szeretnénk mindegyiken egy kicsit „csavarni”. Éppen ezért folyamatosan zajlanak a stúdiómunkák hétköznap és hétvégén is.
Ezúton is köszönjük, hogy Szente Vajk vállalta a koncert színpadi rendezését – megtisztelő számunkra vele együtt dolgozni.
A gondolkodása és látásmódja rendkívül inspiráló és innovatív. Különleges lesz, azt hiszem, minden, ami majd a színpadon történik.
Bukovszky József (Szamóca): Nemrég jó érzés volt megélni azt a pillanatot, hogy ott ültem Tibi stúdiójában, és együtt dolgoztunk. Azért volt újszerű élmény, mert korábban mindig volt velünk hangmérnök, most viszont mi magunk csináltuk. Ez jót tett a közös kezdetnek – a V-Tech duónak.
Az MVM Dome után sem áll meg az élet a zenekarnál: a nagykoncertet kisebb fellépések követik majd. Kefir és Szamóca tervei szerint a 2026-os évben szeretnének eljutni valamennyi nagyobb városba és fesztiválra.
Nyitókép: Vörös Nándor