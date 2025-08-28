Hoppá: újra összeáll a legendás zenekar – már a nagykoncert helyszíne és időpontja is megvan (VIDEÓ)

Sejtelmes meghívó érkezett nemrég szerkesztőségünkbe, melyben az MVM Dome-ba hívott minket a V-Tech zenekar egy sajtótájékoztatóra. Ebből már sejteni lehetetett, hogy a '90-es évek és az ezredforduló legendás magyar popduója nagy dobásra készül.

Kecskés Tibor (Kefir) rögtön a tájékoztató elején közölte a sajtó megjelent képviselőivel, hogy több mint 22 év után újra összeáll a V-tech, és egy olyan álmuk válik valóra, amit 2021 decembere óta dédelgettek:

2026. április 4-én nagykoncertet adnak az MVM Dome-ban „Újra együtt veled!” címmel.

Kefir felidézte, hogy 2003-ban volt egy hatalmas koncertjük az Arénában, akkor ez jelentette számukra a csúcsot. Majd több mint 20 évre különváltak útjaik: Kefir szólóban folytatta, de Bukovszky József (Szamóca) sem került távol a mikrofontól, rádiósként tevékenykedett, riportokat készített változatos témákban. S mint kiderült, időnként el-elment egykori zenésztársa fellépéseire.

Fotó: Gábor Zoltán

Szamóca elárulta: furcsa érzés lesz neki visszatérni több mint 20 év kihagyás után a színpadra. Ugyanakkor az jólesik neki, hogy még mindig felismerik az utcán, és olyan visszajelzéseket kap, hogy egy-egy V-Tech dalra táncolt először egymással évekkel ezelőtt egy pár, vagy épp V-Tech szólt, mikor elcsattant az első csók.

Ez is azt mutatja, hogy mennyire meghatározó formáció volt a zenekar az ezredforduló környékén

– hangsúlyozta.

Ilyen lesz a nagy visszatérés

Ezt követően ismét Kefir ragadta magához a szót, és elárult némi kulisszatitkot a jövő év áprilisi koncert kapcsán. Elhangzott, hogy koncert két és két és fél óra hosszúságú lesz, és

olyan dalok csendülnek majd fel, amelyeket mindenki ismer.

Szamóca mindehhez hozzáfűzte, hogy addig reményeik szerint több új dal is elkészül. Egynek már jelenleg is kész a zenei alapja, most épp a szöveget írják hozzá.

A meglepetéshírt követően a V-Tech egy premierrel is megörvendeztette a sajtó jelen lévő képviselőit. Levetítették a 2000-es év nagy slágeréhez – mely közel egy éven át vezette a lejátszási listákat –, az „Álmodoztamhoz” készült új videóklipet, melynek zenei alapját Lotfi Begi gondolta újra.

A sajtótájékoztató végén arra is kitértek, hogy a jövő évi koncertre már elindult a jegyértékesítés, a Broadway Tickets-en megvásárolhatják belépőiket a rajongók és a nosztalgiázni vágyók.