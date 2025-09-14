Mintha lenne remény – László András Solum Ipsum című könyvéről

Efféle könyveket nem lehet csak úgy elolvasni. Ezt elöljáróban mondom, a félreértések elkerülése végett. László András Solum Ipsum című könyve nemrég jelent meg a nyíregyházi illetőségű Kötet Kiadónál. Az igazsághoz hozzátartozik egyrészt az, hogy ez a könyv épp negyedszázada, 2000-ben jelent meg először szintén a Kötet Kiadónál, másrészt pedig az, hogy ez a második kiadás egyben bővített kiadás is, tehát nem az első kiadás változatlan utánnyomása. De a fentieken kívül még az is hozzátartozik az igazsághoz (és ki tudja, mi minden tartozik még hozzá), hogy ez a könyv valójában nem is László András könyve, holott az ő neve szerepel a borítón.

Ugyanis nem László András írta, mert nem ült le soha azzal a szándékkal az íróasztalához, hogy most írok néhány száz aforizmát vagy maximát.

A Solum Ipsum anyagát egykori tanítványa, a ma már saját jogán is jelentős esszéista és fordító Buji Ferenc szemelgette ki évtizedek alatt László András előadásaiból és a vele folytatott beszélgetésekből. Azt lehetne mondani tehát, hogy Buji Ferenc ebben az esetben sokkal inkább társzerzője, mint egyszerű szerkesztője ennek a könyvnek. Társszerzői mivolta pedig leginkább azt a kivételes figyelmet, orientációs készséget jelenti, melynek segítségével ezt a szemelgetést ilyen színvonalon képes volt végrehajtani. Mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy Buji egy afféle László András-breviáriumot állított volna össze, hanem sokkal inkább arról, hogy egy életmű esszenciáját alkotta meg, amely így, ebben a formában soha nem született volna meg nélküle.

Nem akármilyen munka lehetett ez, illesse tehát mindenekelőtt főhajtás Bujit azért, hogy ezt a komoly munkát elvégezte.

Efféle könyveket nem lehet csak úgy elolvasni, ezzel a mondattal kezdtem ezt az írást. Ami azt jelenti, hogy nem lehet úgy elolvasni, mint egy regényt vagy egy novelláskötetet. Lehet vele haladgatni persze az elejétől a vége felé, de ezzel a „normális” olvasási metódussal előbb-utóbb zsákutcába jutunk. A linearitással itt nem megyünk semmire. A borítón látható kép, amely egy tanka (tibeti buddhista festmény), szintén ezt erősíti. Ez a mandalaként is felfogható létkerék azt sugallja, hogy ebben a könyvben a hétköznapitól radikálisan különböző koordináták lesznek az irányadók. Aki valamelyest ismeri László András létszemléletét, vagy tágabban értve a metafizikai tradíció gondolatkörét, nyilván nem lepődik meg ezen.