Elfelejthetjük „Dobzse László” mítoszát, aki „lacikonyhára” járt ebédelni – történész II. Ulászlóról

Már a 15. század elejétől, közepétől fogva a mindenkori magyar uralkodók számára a legnagyobb kihívást a folyamatos török jelenlét, veszély jelentette. Ennek „kezelése”, a királyság területi integritásának megőrzése és az ehhez szükséges anyagi javak előteremtése rendkívüli erőfeszítéseket kívánt Ulászló és a korabeli magyar politikai elit számára.

Mivel

a halálakor végzetes csapás még nem érte Magyarországot

– ne feledjük, Nándorfehérvár majd 1521-ben kerül török kézre –, így e téren sikeresnek tekinthető az uralkodása.

Magam kiemelt sikernek tartom a királyi hatalom és anyagi javak 1490 utáni három-négy esztendeig tartó konszolidációját,

amire Corvin János sikertelen trónra ültetési kísérlete miatt volt szükség.

Ismert, hogy 1490-ben a királyi várak és javak elsöprő többsége a herceg kezében volt, ám belőle nem lett király. Ulászlóból azonban igen, s ezt követően kellett az uralkodáshoz szükséges erősségeket és jövedelmeket megszereznie, hatalmát az ország egészével elfogadtatnia, amire viszonylag rövid idő alatt képes volt. Ez is feltétlen sikernek tekinthető.

Ulászló

két és fél évtizedes magyarországi uralma alatt egyetlen ellene szervezett felkelésről, lázadásról sincs tudomásunk,

ami személyiségére és kormányzati gyakorlatára utalhat, hiszen gondoljunk csak bele:

Mátyás ellen 1459 és 1471 között legalább háromszor tört ki lázadás.

S végezetül, ha a diplomácia felé fordulunk, nem feledhetjük az 1515. évi bécsi kongresszust, s az annak eredményeképpen létrejött kettős Jagelló-Habsburg esküvőt, aminek a későbbi évtizedek történetét illetően komoly hatásai lettek, s részleges

ellensúlyt képezett az oszmán fenyegetéssel szemben.

Ez a kapcsolat képezte például az alapját annak, hogy 1521 után már ausztriai rendi pénzbeli és valós katonai támogatás is érkezett a magyarországi végvárak védelmének segítségére, hiszen a magyar királyné egy Habsburg volt – a kor gondolkodását a dinasztikus felfogás nagyban uralta –, akinek országát kötelesek voltak a védekezésben segíteni.