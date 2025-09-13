Az íróasztal Isten áldotta hely: ilyen volt Jókai Mór, az író

Jókai Mórt kezdetben a festészet izgatta, ám az írás is közel állt hozzá. Idős korban úgy emlékezett, hogy az édesapja esti meséi repítették az írás világába. Első szárnypróbálgatásai a sajtóban is megjelentek: a 9 éves Jókai betűrébuszát a Regélő, egy négysoros versét pedig a Társalkodó nyomtatta ki. A középiskolás évek alatt is alkotott, amelynek gyümölcse lett A zsidó fiú című drámája, amelyet 1842-ben vetett papírra, ám a nagy áttörés négy évvel később jött el, mikor megjelent Pesten az első regénye.

A kétkötetes Hétköznapok nem nyerte el maradéktalanul a kritikusok tetszését,

az Életképek például azt írta, hogy bármennyire is feltűnő a szerző leíró tehetsége, a regény hullámzó színvonalú: „Mintha egyes részeket sok szeretettel s kedvvel dolgozott, de ezeket azután kedvtelenül s hirtelenkedve fércelte volna össze egésszé” – szólt a kritika.

Jókai már idősebb korában a Hétköznapok csípős kritikájára is kitért. Mint mondta, 18 évesen írta, sok hibája volt a regénynek, ugyanakkor nem lehetett olyan rossz, ha a korszak egyik neves írója, Nagy Ignác elolvasva beajánlotta a saját kiadójánál. A kritikákra Jókai sokszor nyilvánosan adott választ, az Egy magyar nábob című regényét kritizálóknak a Pesti Hírlap hasábjain üzent: „Kérem derék műítészeimet, vegyék bonckés alá szerény művemet, s ami hibáit még én sem ismerem, legyenek szívesek felfedezni.