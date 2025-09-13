Az íróasztal Isten áldotta hely: ilyen volt Jókai Mór, az író

Megölt egy szentet az ördög: Jókai Mór és Erzsébet királyné
A királyné rendszeresen olvasta Jókai regényeit, amikor pedig találkoztak, kedélyesen elbeszélgettek a könyvekről.
„Ne vádoljanak engem azért, hogy olyan sokat írok: önző vagyok, magamat mulattatom” – mondta a termékeny író, akinek első regényét még sok kritika érte.
Jókai Mórt kezdetben a festészet izgatta, ám az írás is közel állt hozzá. Idős korban úgy emlékezett, hogy az édesapja esti meséi repítették az írás világába. Első szárnypróbálgatásai a sajtóban is megjelentek: a 9 éves Jókai betűrébuszát a Regélő, egy négysoros versét pedig a Társalkodó nyomtatta ki. A középiskolás évek alatt is alkotott, amelynek gyümölcse lett A zsidó fiú című drámája, amelyet 1842-ben vetett papírra, ám a nagy áttörés négy évvel később jött el, mikor megjelent Pesten az első regénye.
A kétkötetes Hétköznapok nem nyerte el maradéktalanul a kritikusok tetszését,
az Életképek például azt írta, hogy bármennyire is feltűnő a szerző leíró tehetsége, a regény hullámzó színvonalú: „Mintha egyes részeket sok szeretettel s kedvvel dolgozott, de ezeket azután kedvtelenül s hirtelenkedve fércelte volna össze egésszé” – szólt a kritika.
Jókai már idősebb korában a Hétköznapok csípős kritikájára is kitért. Mint mondta, 18 évesen írta, sok hibája volt a regénynek, ugyanakkor nem lehetett olyan rossz, ha a korszak egyik neves írója, Nagy Ignác elolvasva beajánlotta a saját kiadójánál. A kritikákra Jókai sokszor nyilvánosan adott választ, az Egy magyar nábob című regényét kritizálóknak a Pesti Hírlap hasábjain üzent: „Kérem derék műítészeimet, vegyék bonckés alá szerény művemet, s ami hibáit még én sem ismerem, legyenek szívesek felfedezni.
Tanulni nem szégyen, és én szeretem tudni halottaimról, hogy miben haltak meg.”
A többit tudjuk. Jókai hamarjában a legnépszerűbb regényíró lett itthon, 1852-ben a Budapesti Visszhang például így harangozta be új regényét: „A jeles szerző sokkal nagyobb elismerésben és kegyben áll az olvasó közönség előtt, semhogy a mi igénytelen dicsérgetésünkre és ajánlgatásunkra szorulna.” Népszerűségére jellemző, hogy a Hölgyfutár című lap az előfizetőinek egy Jókai Mórról készült rajzzal kedveskedett. A Pesti Napló nem kevés irigységgel számolt be a hírről, hogy Barabás Miklós elkészítette az arcképet, ám a megkaparintásához előfizetés kell: „Példányokat csak a Hölgyfutár előfizetői kapnak, mit sajnálni lehet, mert bizonyosan igen sokat lesznek az előfizetőkön kívül, kik magoknak a kedvelt író arcképét meg akarnák szerezni.”
Jókai ismertségéhez és kedveltségéhez az is hozzájárult, hogy a regényeit folyatásban közölték a legnívósabb lapok, mindez pedig nemhogy csökkentette az érdeklődést, hanem csak fokozta. Az Egy magyar nábobot például a Pesti Napló hozta részenként. Jókai termékeny szerzőként szinte soha nem késett a kézirattal, 1859-ben ellenben egy betegség akadályozta meg abban, hogy Az utolsó budai basa című regényének új fejezetét megírja, így annak közlése csúszott a Vasárnapi Újságban.
Nemcsak a hazai, a külföldi olvasók is kedvelték Jókai regényeit,
ennek jelenkén már az 1850-es években angolra, németre, franciára és románra is lefordították a könyveit, később pedig hollandra, olaszra, oroszra, csehre és törökre is. Nem véletlen, hogy 1855-ben a német sajtóban már egyenesen a világhírű francia íróhoz, Alexandre Dumas-hoz hasonlították. A népszerűségét jelzi, hogy mikor A Hon című lap szerkesztője és állandó szerzője lett, a korabeli újságok szerint csaknem hétezer előfizetője lett a lapnak.
1875-ben, mikor az ötvenedik születésnapját ünnepelték, az ország számtalan pontjáról kapott jókívánságokkal teli táviratokat. Kaposvárról, a helyi rajongóitól például a következőt: „Száztízen ünneplik e percben ötvenéves születésnapját.
Nagy éljenzéssel tosztok folynak. Éljen, Jókai!”
Az újságok is kiemelték Jókai nagyságát, az egyik például megjegyezte: „Megalkotója volt a művelt magyar olvasóközönségnek, gyöngéd ápolója volt nemzetünk önmagához való bizodalmának, nemesítője ízlésének és megismertetője a művelt külföld előtt nemzetünknek.”
Jókai a saját írói pályájának kezdetéről így emlékezett az 50. születésnapján, 1875-ben: „Én tízesztendős gyermekarccal be mertem lépni abba a titokteljes szent berekbe, ahol a múzsa lakik” – fogalmazott, s arra is kitért, mit jelent számára az írás:
„Az íróasztal Isten áldotta hely. Egyedüli sziget a vízözönben, tündérkastély, ami a mesevilág örömeit rejti.
Tanácsadónk, ha mindenki elhagyott. Oltárunk, ha kedélyünk fel van dúlva, uradalmunk, ha mindent elvesztettünk.” Persze a humorát sem hagyta el, amikor ugyanis felvetették, hogy nála talán nincs is termékenyebb szerző, röviden ezt válaszolta: „Ne vádoljanak engem azért, hogy olyan sokat írok: önző vagyok, magamat mulattatom.”
Kétségtelen, Jókai a magyar irodalom legnagyobb mesélőjévé és az egyik legtermékenyebb szerzőjévé vált. Már idős korában arra is választ adott, mi alapján dönti el, hogy melyik történelmi korszakból ír regényt.
„Vagy egy vezéreszmém akad, vagy egy történelmi adatom vagy egy lélektanilag megoldatlan eseményem az életből. Ez ötlet, véletlen, ajándék, lelet.”
Azt is elmondta, a regényírás előtt alaposan tanulmányozza az adott korszakot, annak szokásait, eszméit, divatját, nyelvét, gyakran a történet helyszínét is beutazza. „Belehelyezem magam az egyes alakok kedélyhangulatába: iparkodom bennük élni.” Azt is hosszan ecsetelte, miért fontos az írói magány, miért zárkózik be a dolgozószobájába reggelente, ha írni kezd. Mert „egy ajtónyitás, s az egész hangulatnak vége van. Újra kell kezdeni.”
Nyitókép: Jókai Mór egy 1861-ben készült fényképen. Fotó: MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye
