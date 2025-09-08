Akinek három férje volt, de egyikbe sem volt szerelmes – így élt Blaha Lujza

Négyévesen már statiszta volt, vándorolva nőtt fel

A későbbi sztár

egy kiugrott huszártiszt és egy „társalgási színésznő” lányaként született

Rimaszombaton, miközben a szülei vándorszíntársulattal járták az országot. Apja feladta a tiszti rangját, és családja ellenzésével dacolva elvette az anyját feleségül. Hamarosan belépett a szabadságharc népfelkelő seregébe, a világosi fegyverletétel után bujdosnia kellett. Szépen énekelt, így vándorszínésznek szegődött. A vándorlás közben született kislányt Reindl Ludovikának keresztelték, de anyja lányneve után Lujzának szólította mindenki. Az apa a kolera sújtotta Kassán játszott 1856-ben, és előadás közben halt meg. Apját egy színészvilágban forgolódó nevelőapa követte, a kis Lujza pedig a vidéki társulatokban ismerkedett tovább a színészmesterséggel.

Négyévesen már statisztaként szerepelt, egy hordóból kellett kiugrania a színre.

Nyolc évesen játszotta első valódi szerepét.

Népszerűsége egyedül Kossuth Lajoséhoz volt fogható

A későbbi Blaha Lujza nyolcéves koráig nem járt iskolába, egy színésztől tanult írni, olvasni.

A család nyomorban élt.

Végigutazták a Felvidéket, éltek Győrben, Vácon, Szarvason, Balatonfüreden – vagyis jóformán mindenhol.

Tizenhárom évesen már kész színésznő volt,

önálló szerepeket játszott. Budára, Szabadkára, Debrecenbe szerződött, lépésről lépésre hódította meg a közönséget.

1866-ban Bécsben lépett fel, és az osztrák operettvilág is beleszeretett.

A Carltheater szerződtetni szerette volna, de – a férje után már Blaha Lujzának nevezett ifjú csillag – visszautasította az ajánlatot: ő magyar színésznő akar maradni – mondta. Erre még jobban imádták,

a neve egyre szélesebb körben vált ismertté.

1869-ben Kolozsvárott játszott, 1870-ben már a Nemzeti Színház hívta, végül Szigligeti Ede szerződtette. 1875-ben a Népszínházhoz szerződött. Pályafutása itt teljesedett ki, egy ország imádta évtizedekig. 1896-ig összesen 2364-szer lépett fel a Népszínházban. Időközben Bécsbe is visszatért, és egyöntetűen magasztalták a bécsi lapok.

Birodalmi sztár született, akinek magyar szíve volt.

1900-ban a király a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.

Később a Népszínházat összevonták a Nemzetivel, ami a népoperák elhalását eredményezte, és Blaha Lujza immár prózai szerepekben is kénytelen volt bizonyítani. 1920-ban országos ünnep keretében ünnepelték a 70. születésnapját:

pesti erkélyéről nézte végig, ahogy teret neveznek el róla.

Utoljára 1923-ban lépett színpadra. Már nem énekelt. Nem szerette a filmezést, zavarta a „csalogányt” a némaság. 1914-től visszavonultan élt nővérével, majd unokájával.

1926-ban helyezték temették el a Kerepesi temetőben. Életrajzírói szerint

egyedül Kossuth Lajosnak volt hasonló temetése.

Blaha Lujza és Újházi Ede (1911 körül)

Hatására divat lett magyarul beszélni

Blaha Lujza hangjának bámulatos hatása volt. Szerepet játszott abban, hogy a 19. század végén divat lett magyarul beszélni a nem magyar anyanyelvűek körében is Magyarországon. A századvég budapesti munkásai és iparosai ugyanis főleg németül beszéltek – sok volt közöttük sváb, a zsidó, a szepességi szász. Kutatók hívják föl a figyelmet arra, hogy a századforduló előtt a németajkú lakók zöme gyakorlatilag egy nemzedék alatt nyelvet váltott. Igen, ebben elévülhetetlen érdemei vannak a „nemzet csalogányának”, a fülbe mászó dallamoknak, a magyar nyelvű színjátszás felvirágzásának, a színészcsillagok iránti rajongásnak.

A lelke mélyén talán tragika szeretett volna lenni,

ám népszínművekben, operettekben kapott szerepeket – nos, a népszerűségének nem tett rosszat, annyi bizonyos. „Kedves, jószívű, közvetlen karaktere, töltöttgalamb termete, pirospozsgás arca, úgy tűnik, a zenés, könnyed darabokra predesztinálta” – írják róla. A drámakirálynő szerep Jászai Marinak jutott.

Blaha Lujza 1866 körül Debrecenben - Forrás: Wikipedia/Gondy és Egey fészképészeti műintézete Debrecenben



Három férje volt, de egyikbe sem volt szerelmes

Első férjével, Blaha János (Jan Blaha) cseh-osztrák karmesterrel és katonával 16 évesen házasodott össze 1866-ban, pedig közös nyelvet sem beszéltek. Lujza Jánoshoz járt énekórára.

Az egyik óra végén a férfi szerelmet vallott és egy kalap alatt a tanítványa kezét is megkérte.

A vőlegény ekkor 37 éves volt. Blaha Lujza „névadója” felismerte az fiatal lány tehetségét, hatalmas szerepe volt karrierjének egyengetésében, még magyarul is megtanult – de sajnos négy év múlva tüdőbajban meghalt. Blaha Lujza nem volt hálátlan: élete végéig viselte férje nevét.

1874-ben született Blaha Lujza első, törvénytelen szerelemgyereke, Sándor.

Csak találgat az utókor, hogy ki lehetett az apa, de az igazság az, hogy fogalmunk sincs.

Második férjével, Soldos Sándor földbirtokossal 1875-ben házasodott össze, de öt év múlva elváltak. Ez a Sándor állítólag erőszakos, basáskodó alak volt. Lujzának mindenesetre született tőle egy lánya, Sári.

Harmadik házasságát báró Splényi Ödön rendőrtanácsossal kötötte 1881-ben.

A rendőr odáig volt a nejéért, de hiába: Blaha Lujza állítólag egyik férjébe sem volt szerelmes.

A színésznő-istennő egyik életrajzírója így fogalmaz: „föllelte, de meg el is veszítette az Ideálját”. Sajnos arról nem esik szó, hogy ki volt ez az ideál, a színésznő naplójából sem derül ki. Van, aki a színésznő nagyváradi lovaglópartnerére tippel, van, aki másra. Ezt sem tudjuk meg – szerelmének titkát a „nemzet csalogánya” magával vitte a sírba.

*

Így énekelt Blaha Lujza:

*

Nyitókép: Blaha Lujza szerepeiben