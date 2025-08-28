Budapest 1957 tavaszán és a növények titkos élete – két magyar mozi is szerepel a velencei filmfesztivál versenyprogramjában!

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét saját családja, szűkebben édesapja története ihlette.

A mozi 1957 tavaszán, Budapesten játszódik, a Kádár-kor küszöbén, amikor az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlások és a reménytelenség eredményeként teljes apátiába süllyed.

A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú töretlenül bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja egyszer visszatér. Egy nap beköltözik hozzájuk egy férfi, aki azt állítja, ő Andor apja, ám a gyerek nem hajlandó annak tekinteni. Miközben anya és fia között egyre mélyül a szakadék, a fiú elhatározza, bármi áron megvédi az idegentől a családját.

Az Árva főszereplője a több mint tízezer jelentkező közül kiválasztott budapesti Barabás Bojtorján,

édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Gregory Gadebois látható kiemelt szereplőként. Az alkotás 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt fővárosi helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája a Nemzeti Filmintézetben készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak az NFI Filmlabor szakemberei. A magyarországi premier a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én,és október 23-tól kerül a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Enyedi Ildikó a Csendes barát című filmjének egy jelenete. (Fotó: Mozinet)

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát a tervek szerint kicsit később, 2026 első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon szintén a Mozinet forgalmazza majd. A szerzői alkotás „érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve, amely érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között”.

A Nemzeti Filmintézet félmilliárd forintos támogatásával, összesen mintegy 10,5 millió euróból készülő alkotás producere, Mécs Mónika korábban úgy fogalmazott, az egyszerre analóg és digitális technológiával készülő, fekete-fehér és színes képeket is tartalmazó film

ember és növény száz évet felölelő, „három tétova találkozását” meséli el.

Emberi hősei – éppúgy, ahogy a botanikus kertek lakói és mint a főszereplő gingko biloba – kívülálló, magányos, mégis kapcsolódásra vágyó lelkek.

Az első történet a 19. és 20. század fordulóján, a második az 1970-es években, az utolsó a koronavírus-világjárvány kényszerű bezárkózásokkal terhelt időszakában játszódik. A produkció középpontjában a fa mellett mindhárom idősíkban egy olyan kutató áll, aki a növények, fák viselkedésével foglalkozik, a hitelességért a terület nemzetközi szaktekintélye Martin Heine német mérnök, tudós felelt.

A Csendes barát egyik fontos szereplője Tony Leung Chiu-Wai, akit a magyar közönség Wong Kar-Wai filmjeiből ismerhet. Mellette olyan, szintén nemzetközileg ismert színészek jelennek meg, mint a Feleségem története főszereplője, a több kasszasikerben, egyebek mellett a Dűne- és a Bond-filmekben is játszó Léa Seydoux, továbbá Luna Wedler, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke.



Nyitókép: Nemes Jeles László (Pioneer Pictures, Farbaky Tamás)