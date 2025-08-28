Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Filmintézet Csendes barát Árva premier Enyedi Ildikó Velencei Filmfesztivál 2025 Nemes Jeles László 1957

Budapest 1957 tavaszán és a növények titkos élete – két magyar mozi is szerepel a velencei filmfesztivál versenyprogramjában!

2025. augusztus 28. 05:45

Évtizedek óta nem volt példa rá, hogy két magyar alkotó is esélyes legyen az Arany Oroszlánra. A ma kezdődő 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon egyszerre debütál Nemes Jeles László Árva és Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása.

2025. augusztus 28. 05:45
null
Farkas Anita

A velencei részvétel és a Torontóban nemrég bemutatkozott Hunyadi sorozat a Nemzeti Filmintézet (NFI) öt éve indított koprodukciós stratégiájának sikerét is igazolja. Ennek keretében az NFI közel negyven koprodukció létrejöttét támogatta, új partnerekkel gazdagítva a magyar filmipar nemzetközi jelenlétét, amely így a korábbiaknál jobban láthatóvá vált.

A koprodukciók ma már meghatározó szerepet töltenek be a hazai filmiparban. 

Kiemelkedő eredmény a majd negyven nemzetközi együttműködést támogatása – köztük az első vietnámi, marokkói, bhutáni és mongol koprodukcióké is –, amelyek új színekkel gazdagítják a hagyományos közép- és nyugat-európai partnerségek sorát. Következetesen ösztönözzük a filmeseket arra, hogy nemzetközi együttműködésekben gondolkodjanak, és csatlakozzanak egy olyan hálózathoz, amelyben a közös gondolkodás, a finanszírozási szinergiák és az egymást kiegészítő kreativitás előnyei egyaránt érvényesülnek”– összegezte mindezzel kapcsolatban Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke.

Nemes Jeles László új mozija, az Árva előzetese

 

A ma kezdődő, A kategóriás velencei fesztiválon két, ilyen nemzetközi együttműködésben készült film is meghívást kapott a versenyprogramba, azaz esélyessé vált a legjobb alkotásnak járó Arany Oroszlánra. A Nemes Jeles László rendezte, magyar–francia–német–brit koprodukcióban forgatott Árva és az Enyedi Ildikó jegyezte, magyar–francia–német Csendes barát vörös szőnyeges premierjét az alkotócsapat személyes részvételével tartják a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Az Árva premierje augusztus 28-án, a Csendes barát szeptember 5-én lesz a velencei Lidón, a Palazzo del Cinemában.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Csépányi Balázs

Magyar Nemzet

Idézőjel

Oscar-díjas magyar rendező kevert le egy hatalmas pofont a baloldalnak

Nemes Jeles László az egyre nagyobb méreteket öltő antiszemitizmusért a baloldalt tette felelőssé.

Az Oscar-, Golden Globe, BAFTA díjas Saul fiát, és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László új mozifilmjét saját családja, szűkebben édesapja története ihlette. 

A mozi 1957 tavaszán, Budapesten játszódik, a Kádár-kor küszöbén, amikor az elbukott forradalom után a magyar társadalom nagy része a megtorlások és a reménytelenség eredményeként teljes apátiába süllyed.

 A 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, a fiú töretlenül bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja egyszer visszatér. Egy nap beköltözik hozzájuk egy férfi, aki azt állítja, ő Andor apja, ám a gyerek nem hajlandó annak tekinteni. Miközben anya és fia között egyre mélyül a szakadék, a fiú elhatározza, bármi áron megvédi az idegentől a családját. 

Az Árva főszereplője a több mint tízezer jelentkező közül kiválasztott budapesti Barabás Bojtorján, 

édesanyját Waskovics Andrea alakítja, mellettük Gregory Gadebois látható kiemelt szereplőként. Az alkotás 35 mm-es filmre forgott, nagyrészt fővárosi helyszíneken, valamint az NFI Stúdió fóti műtermében és filmgyártó bázisán újonnan felépített kültéri díszletben. Teljes képi utómunkája a Nemzeti Filmintézetben készült, az egyedi látványvilág létrehozásáért különleges digitális fényelést és speciális előhívási eljárásokat alkalmaztak az NFI Filmlabor szakemberei. A magyarországi premier a miskolci CineFesten lesz szeptember 12-én,és október 23-tól kerül a hazai mozikban, a Mozinet forgalmazásában.

Enyedi Ildikó a Csendes barát című filmjének egy jelenete. (Fotó: Mozinet)

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője, Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát a tervek szerint kicsit később, 2026 első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon szintén a Mozinet forgalmazza majd. A szerzői alkotás „érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve, amely érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között”.

A Nemzeti Filmintézet félmilliárd forintos támogatásával, összesen mintegy 10,5 millió euróból készülő alkotás producere, Mécs Mónika korábban úgy fogalmazott, az egyszerre analóg és digitális technológiával készülő, fekete-fehér és színes képeket is tartalmazó film

 ember és növény száz évet felölelő, „három tétova találkozását” meséli el. 

Emberi hősei – éppúgy, ahogy a botanikus kertek lakói és mint a főszereplő gingko biloba – kívülálló, magányos, mégis kapcsolódásra vágyó lelkek.

Az első történet a 19. és 20. század fordulóján, a második az 1970-es években, az utolsó a koronavírus-világjárvány kényszerű bezárkózásokkal terhelt időszakában játszódik. A produkció középpontjában a fa mellett mindhárom idősíkban egy olyan kutató áll, aki a növények, fák viselkedésével foglalkozik, a hitelességért a terület nemzetközi szaktekintélye Martin Heine német mérnök, tudós felelt. 

A Csendes barát egyik fontos szereplője Tony Leung Chiu-Wai, akit a magyar közönség Wong Kar-Wai filmjeiből ismerhet. Mellette olyan, szintén nemzetközileg ismert színészek jelennek meg, mint a Feleségem története főszereplője, a több kasszasikerben, egyebek mellett a Dűne- és a Bond-filmekben is játszó Léa Seydoux, továbbá Luna Wedler, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke. 
 

Nyitókép: Nemes Jeles László (Pioneer Pictures, Farbaky Tamás)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!