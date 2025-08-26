Ft
08. 26.
kedd
Nemes Jeles László

Oscar-díjas magyar rendező kevert le egy hatalmas pofont a baloldalnak

2025. augusztus 26. 05:52

Nemes Jeles László az egyre nagyobb méreteket öltő antiszemitizmusért a baloldalt tette felelőssé.

2025. augusztus 26. 05:52
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

Nemes Jeles László, a Saul fia című film rendezője adott interjút az Indexnek. Az Oscar-díjas rendező számos dologról beszélt az interjúban, a magyar film helyzetétől az új filmjén át egészen a közéleti kérdésekig.

Nemes Jeles meglepő véleményt mondott az Európában tapasztalható, egyre nagyobb méreteket öltő antiszemitizmusról, amiért gyakorlatilag a baloldalt tette felelőssé:

»Azt látom, hogy az antiszemitizmus a baloldali progresszivizmus irányából jön, és a szép gondolatok köntösébe bújtatva trendivé is válik. Sok időt töltök Párizsban, ahol felnőttem, és Londonban is, az ottani zsidó barátaim kivétel nélkül arról számolnak be, hogy ilyen mértékű antiszemitizmust még nem tapasztaltak a saját életükben. Jelek, diskurzusok, agresszió formájában jelentkezik a nagyvárosokban, miközben virágzik az importált politikai iszlámban. Civilizációs háborút látok ebben.«

Kemény szavak a fiatal rendezőtől. (…)

Nemes Jeles László bátor szavaiból kiderült, hogy már sokan látják, tapasztalják a művészvilágban is, hogy a progresszív baloldal a szakadék felé vezeti Európát.

Az utolsó órában vagyunk!”

Nyitókép: Barakonyi Szabolcs

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

vamonos-4
2025. augusztus 26. 07:52
Miota a fidesz szemita part lett, eleg messzire kerult a tortenelmi elodeitol, vagy pl. a 20 evvel ezelotti onmagatol A magyarok nem szemitak, es nem erdeklik oket a szemitak Izrael tamogatasa pedig kimondottan taszito a civilizalt orszagok kozott, a mai helyzetben
bakafant-28
2025. augusztus 26. 07:13
Amikor a kígyó a saját farkába harap....Hiszen ti hoztátok Európa nyakára az élősködő pávián/ makákóhordákat..Aki egy minimális előrelátással rendelkezett,tűpontosan megmondta,hogy ez mivel jár majd...Ez volt az a jakhecmédiakedvenc,aki Kossuth díjjal ment tüntetni?!Hát,nagy ívet húzott...De nem ő az egyetlen..Imre Kertesz,aki hányingert kapott Magyarországtól,fogcsikorgatva,de elismerte a kormány jó úton jár sok mindenben..
