„Ahogy korosodni kezdtem, úgy értettem meg, mit jelent a magyarság” – Tisza Ilona grófnő a Mandinernek

A magyar kultúra napja alkalmából rendhagyó kerekasztal-beszélgetésnek adott otthont a geszti Tisza-kastély. Gróf Tisza Ilona, Tisza István egykori miniszterelnök dédunokája, valamint férje, Nitsch Gábor református lelkész beszélt az egybegyűlteknek arról, hogy miként alakult a legendás család tagjainak élete az emigrációt követően.

Tisza Istvánnak két gyermeke volt, István és Júlia, a lány azonban kisgyermekkorában elhunyt. Ifjabb Tisza István három csemetéje közül a legidősebb volt a grófnő édesapja, Tisza Lajos Kálmán. 1949-ben Ilona volt az első az öt gyermekből, aki Argentínában született, két bátyja még Magyarországon látta meg a napvilágot. Édesanyja, Brennert Gréta Észtországból származott, de a Buenos Aires-i magyar kolóniában megtanult magyarul. A gyermekeknek a kezdetektől magyarul is kellett tanulniuk, mert a Mami leszögezte:

a Tisza-gyerekeknek muszáj magyarul is beszélniük!”

Később a bolíviai határhoz költöztek, majd, amikor Ilona 11 éves lett, átmentek Kolumbiába, mert édesapját az egyik neves egyetemre hívták zoológiát és agrártudományokat tanítani. A grófnő 14 éves koráig nem is tudta, hogy nemesi család sarja, és ezután is arra nevelték, hogy ne a nevéből, hanem a saját tudásával és erejéből boldoguljon. Végül az észtországi kapcsolataiknak köszönhetően jutottak be Észak-Amerikába, mivel Ilona édesapját New Yorkba hívták egyetemi tanárnak. Amikor odaértek, akkor tudták meg, hogy az egyetemi állás anyagi okok miatt megszűnt.

A család így egészen lentről kezdte: Lajos Kálmán volt inas, sofőr, kapus, felesége pedig szakácsként dolgozott.

Ilona ekkor már gimnazista volt, Minnesotába küldték tanulni.

1974. augusztus 23-án a családfő, Tisza Lajos Kálmán elhunyt. Érdekes egybeesés, hogy a grófnő későbbi férje, a szintén nemesi származású, Izraelt is megjárt Nitsch Gábor repülőgépe ugyanezen a napon landolt New Yorkban. A református lelkész először akkor találkozott későbbi felesége családjával, amikor azok az édesapát búcsúztatták a New York-i magyar református gyülekezet templomában.