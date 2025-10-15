Elképesztő eset Michael Schumacher villájában: a hálószobában történt – egy ausztrál autóversenyző volt a tettes

Egy ausztrál autóversenyző, aki Schumacher fiának, Micknek a közeli barátja, állítólag 2019. november 23-án szexuálisan bántalmazott egy, a 30-as éveiben járó ápolónőt a svájci Glandban található családi birtok emeleti hálószobájában – számolt be a Daily Mail. A svájci ügyészek szerint kétszer erőszakolta meg, miközben a nő eszméletlen volt. A vádlott, egy 30-as évei végén járó ausztrál férfi, bejutott Schumacher hatalmas kastélyába, ahol a nővér dolgozott.

A nővér egy orvosi csapat tagja volt, amely segítséget nyújtott a hétszeres F1-bajnoknak, aki 2013-as síbalesete óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt. A Schumacher család nem volt érintett az ügyben, és nem szerepel a La Côte kerületi ügyészség ügyiratában.

Az ausztrál férfi azt állította, hogy a feltételezett erőszak előtti éjszakán már korábban megcsókolta a nővért egy genfi klubban, amit a nő tagad.

A vádlott a nyomozás kezdeti szakaszában együttműködött, és Ausztráliából utazott Európába, hogy kihallgassák

– írja a 24 Heures.