Jó hírek érkeztek Michael Schumacher állapotáról

Hozzátette, a család teljes diszkréciót kér, és a valódi információk kizárólag tőlük származhatnak, a külső találgatások ezért csak korlátozottan hitelesek.

Az újságíró felidézte, hogy tavasszal Schumacher egy jótékonysági eseményre saját kezével írt alá egy sisakot, amit sokan a remény jelének tartanak. Bár nem tudni, milyen mértékben tudta irányítani mozdulatait, ez volt az elmúlt évek egyik kevés pozitív fejleménye, amely valamiféle „életjelet” jelentett a rajongók számára.

Schumacher állítólag továbbra is állandó orvosi felügyeletre és gondozásra szorul, mozgásában és kommunikációjában korlátozott, de családja mindent megtesz azért, hogy méltósággal és szeretetteljes környezetben élhessen.

