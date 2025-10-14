Ft
Michael Schumacher síbaleset Forma 1

Jó hírek érkeztek Michael Schumacher állapotáról

2025. október 14. 10:40

Több mint egy évtized után apró, de jelentős előrelépésről számoltak be Michael Schumacher állapotával kapcsolatban.

2025. október 14. 10:40
null

Több mint egy évtizeddel súlyos síbalesete után ismét biztató hírek érkeztek a hétszeres Forma–1-es világbajnok, Michael Schumacher állapotáról – számolt be a Blikk a L'Equipe cikkjét szemlézve.

A legendás német pilóta 2013-ban szenvedett súlyos fejsérülést, azóta genfi otthonában, családja körében él, állapotáról azonban továbbra sem adnak hivatalos tájékoztatást.

A francia L’Équipe újságírója, Stefan L’Hermitte úgy fogalmazott:

Nem mondhatom, hogy jól van, de talán egy kicsit jobban”.

Hozzátette, a család teljes diszkréciót kér, és a valódi információk kizárólag tőlük származhatnak, a külső találgatások ezért csak korlátozottan hitelesek.

Az újságíró felidézte, hogy tavasszal Schumacher egy jótékonysági eseményre saját kezével írt alá egy sisakot, amit sokan a remény jelének tartanak. Bár nem tudni, milyen mértékben tudta irányítani mozdulatait, ez volt az elmúlt évek egyik kevés pozitív fejleménye, amely valamiféle „életjelet” jelentett a rajongók számára.

Schumacher állítólag továbbra is állandó orvosi felügyeletre és gondozásra szorul, mozgásában és kommunikációjában korlátozott, de családja mindent megtesz azért, hogy méltósággal és szeretetteljes környezetben élhessen.

Nyitókép: TORU YAMANAKA / AFP

orygabor
2025. október 14. 11:19
Tehát nem érkeztek jó hírek Schumacherről.
Válasz erre
4
0
Obsitos Technikus
2025. október 14. 11:18
Hanyadszor már? :-( Szegény, nem lesz ő jobban már soha.
Válasz erre
4
0
Sróf
2025. október 14. 11:03
Ha germán Führer lennék, bűncselekménnyé nyilvánítanám a magatehetetlenné és kommunikációképtelenné vált híresemberből való családi megélhetést.
Válasz erre
3
0
