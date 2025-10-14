Jó hírek érkeztek Michael Schumacher állapotáról

Modern köntösbe csomagolt népmese: Michelisz Norbert egyetlen tesztlehetőségből világbajnoki címekig jutott
Most jelentős díjra jelölték azt a magyart, aki a hazai autósport csúcsát jelenti. Michelisz Norbert története.
Több mint egy évtized után apró, de jelentős előrelépésről számoltak be Michael Schumacher állapotával kapcsolatban.
Több mint egy évtizeddel súlyos síbalesete után ismét biztató hírek érkeztek a hétszeres Forma–1-es világbajnok, Michael Schumacher állapotáról – számolt be a Blikk a L'Equipe cikkjét szemlézve.
Ezt is ajánljuk a témában
Most jelentős díjra jelölték azt a magyart, aki a hazai autósport csúcsát jelenti. Michelisz Norbert története.
A legendás német pilóta 2013-ban szenvedett súlyos fejsérülést, azóta genfi otthonában, családja körében él, állapotáról azonban továbbra sem adnak hivatalos tájékoztatást.
A francia L’Équipe újságírója, Stefan L’Hermitte úgy fogalmazott:
Nem mondhatom, hogy jól van, de talán egy kicsit jobban”.
Hozzátette, a család teljes diszkréciót kér, és a valódi információk kizárólag tőlük származhatnak, a külső találgatások ezért csak korlátozottan hitelesek.
Az újságíró felidézte, hogy tavasszal Schumacher egy jótékonysági eseményre saját kezével írt alá egy sisakot, amit sokan a remény jelének tartanak. Bár nem tudni, milyen mértékben tudta irányítani mozdulatait, ez volt az elmúlt évek egyik kevés pozitív fejleménye, amely valamiféle „életjelet” jelentett a rajongók számára.
Schumacher állítólag továbbra is állandó orvosi felügyeletre és gondozásra szorul, mozgásában és kommunikációjában korlátozott, de családja mindent megtesz azért, hogy méltósággal és szeretetteljes környezetben élhessen.
Nyitókép: TORU YAMANAKA / AFP
***