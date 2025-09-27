Modern köntösbe csomagolt népmese: Michelisz Norbert egyetlen tesztlehetőségből világbajnoki címekig jutott

Most jelentős díjra jelölték azt a magyart, aki a hazai autósport csúcsát jelenti. Michelisz Norbert története.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Michelisz Norbert is.
Nagyköveti méltatás:
Michelisz Norbert, a 41 éves, kétszeres családapa története egyszerre mesél álmokról, küzdelmekről és megtalált harmóniáról. A magyar motorsport világában szinte példátlan pályafutása bizonyíték arra, hogy kitartással, hittel és rengeteg munkával a legmerészebb gyermekkori vágy is valóra válhat.
A történet Himesházán kezdődött, amikor egy hétéves kisfiú elkísérte autószerelőként is dolgozó nagybátyját egy rallycross-versenyre. A ’90-es évek keleti autócsodái, a benzingőz és a pálya hangulata örökre nyomot hagytak benne.
Ott, azon a hétvégén fogalmazódott meg bennem, hogy egyszer én is versenyző szeretnék lenni” – idézi fel.
Csakhogy az álomhoz nem vezetett egyenes út. A családi kassza nem bírta volna a versenyzés terheit, így Norbit szülei inkább a tanulás felé terelték. Informatikus akart lenni, külföldön dolgozni és félretenni annyit, hogy egyszer finanszírozhassa a saját pályafutását. Az első számítógép és az internet hozta el számára a pótlékot: szimulátorok, online bajnokságok, virtuális versenypályák. Bár tudta, hogy a Forma–1-hez gyerekkorban kell gokartba ülni, ő a digitális világban élte ki szenvedélyét. És lassan le is mondott arról, hogy valaha profi legyen.
„Sokat kellett várnom arra, hogy ez az álom megvalósuljon” – meséli. 21 éves volt, mérnökinformatikus hallgató Pécsen, amikor egy szeptemberi napon csörgött a telefon: meghívták egy hungaroringi tesztre.
Nem táplált különösebb reményeket, de a köridők meggyőzték a Zengő Motorsportot.
Édesapja segítségével összerakták a szükséges anyagi hátteret, és 2006-ban Norbi végre élesben is a volán mögé ülhetett. Innen vezetett az út a nemzetközi mezőnybe, majd 2010-től a hivatásos versenyzésig.
A kezdeti években még minden szezon bizonytalansággal telt. A támogatóktól való függés miatt minden idény olyan volt, mintha az utolsó lenne. A nagy áttörést 2014 hozta meg, amikor megkapta első gyári szerződését a Hondától. „Ekkor értettem meg, hogy ha egy autógyártó áll mögöttem, akkor valódi esélyem van a legnagyobb sikerekre.”
A csúcs 2017-ben majdnem elérkezett: hajszálra volt az első világbajnoki címtől, ám egy technikai hiba mindent keresztülhúzott. Ráadásul ekkor született első kislánya, Mira, és Norbi először érezte igazán, hogy össze kell egyeztetnie a két, egyformán fontos világot. Végül váltott:
2018-tól a Hyundai színeiben folytatta, és azóta érte el legnagyobb szakmai sikereit.
Sokan félreértik a „túraautó” kifejezést – meséli –, pedig nem terepezésről van szó, hanem kemény, test-test elleni küzdelmekről épített pályákon. „Itt sokkal többször lökdössük egymást, mint mondjuk a Forma–1-ben. Ez a sportág keményebb, nyersebb arca.”
Nemzetközileg régóta nagy hagyománya van a szakágnak, Magyarországon azonban Michelisz és a Hungaroringen rendezett futamok tették igazán ismertté.
2010, Makaó: egy veszélyes utcai pálya, a világ egyik legnehezebb versenye – és Michelisz Norbert első világbajnoki futamgyőzelme. „Már a repülőről leszállva éreztem, hogy varázslatos hely. És amikor ott, azon a pályán nyertem először, az olyan mély nyomot hagyott bennem, mint gyerekkoromban az első autósport-élmény.”
A Hungaroring viszont mindig extra súlyt jelentett számára. A hazai közönség előtt versenyezni egyszerre teher és kiváltság: „Kényelmetlen volt a rengeteg figyelem, de a végén mindig rájöttem: ez olyan adrenalinlöket, amit újra és újra át akarok élni.”
Pályafutása elején görcsösen hajszolta a tökéletességet: telemetria, belső kamerás felvételek, végeláthatatlan elemzések. Ez hozta meg az áttörést, de el is fárasztotta. 35 évesen jött a felismerés: nem lehet mindent kontrollálni.
Amikor elengedtem a túlzott görcsösséget, sokkal jobb versenyző és jobb családapa is lettem.”
Ma már inkább az ösztönökre hagyatkozik, és a kiegyensúlyozottságot tartja a legfontosabbnak. Edz, készül, de a túlzott tervezést elengedte. „Amit tudok irányítani, azzal foglalkozom. Amit nem, azon nem görcsölök.”
Norbit továbbra is hajtja a győzelemvágy. Bár negyven felett már számol az idővel, még mindig „nagyon éhes a sikerre”. Hálás, hogy azt csinálhatja, amiről gyerekkora óta álmodott. És hogy mit tanácsol a fiataloknak? „Türelem. Kitartás. Lehet, hogy kerülőúton, de aki szorgalmasabb és türelmesebb, az a végén eléri a célját.”
A példaképei között ott van Ayrton Senna és Michael Schumacher, de a legnagyobb hősök a szülei: „Ők vállalták a legnagyobb kockázatot, amikor elindítottak ezen az úton. Az ő hitük nélkül nem lennék itt.”
Ma már tud nemet mondani, tudja, hogy a legfontosabb a család és a pályán nyújtott teljesítmény. „Szerencsés helyzetben vagyok, mert megengedhetem magamnak, hogy csak arra koncentráljak, ami valóban számít. És ettől boldogabb vagyok.”
Ha visszamehetne az időben, nem változtatna semmin. „Félnék elrontani azt, ami most kerek. Minden úgy van jól, ahogy alakult.”
Michelisz Norbert története arról szól, hogy az álmok nem mindig egyenes úton válnak valóra, de ha az ember kitart, hisz magában és képes megtalálni az egyensúlyt, akkor végül eléri a célt – a pályán és az életben is.
