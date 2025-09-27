Modern köntösbe csomagolt népmese: Michelisz Norbert egyetlen tesztlehetőségből világbajnoki címekig jutott

Csakhogy az álomhoz nem vezetett egyenes út. A családi kassza nem bírta volna a versenyzés terheit, így Norbit szülei inkább a tanulás felé terelték. Informatikus akart lenni, külföldön dolgozni és félretenni annyit, hogy egyszer finanszírozhassa a saját pályafutását. Az első számítógép és az internet hozta el számára a pótlékot: szimulátorok, online bajnokságok, virtuális versenypályák. Bár tudta, hogy a Forma–1-hez gyerekkorban kell gokartba ülni, ő a digitális világban élte ki szenvedélyét. És lassan le is mondott arról, hogy valaha profi legyen.

A fordulat: egy váratlan hívás

„Sokat kellett várnom arra, hogy ez az álom megvalósuljon” – meséli. 21 éves volt, mérnökinformatikus hallgató Pécsen, amikor egy szeptemberi napon csörgött a telefon: meghívták egy hungaroringi tesztre.

Nem táplált különösebb reményeket, de a köridők meggyőzték a Zengő Motorsportot.

Édesapja segítségével összerakták a szükséges anyagi hátteret, és 2006-ban Norbi végre élesben is a volán mögé ülhetett. Innen vezetett az út a nemzetközi mezőnybe, majd 2010-től a hivatásos versenyzésig.