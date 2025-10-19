Legyünk erősek: Krasznahorkai László politikai-ideológiai állásfoglalásai teljességgel érdektelenek

Az az Alföld, mely 1849 óta perben-haragban állt a kormányokkal, a kiegyezést elutasította, s mely dacosságát, harcos szembenállását máig őrzi értelmetlenül, bár az okát már rég elfelejtette. Jellemzően külföldről hazatért porszívóügynöktől várja a megváltást. Háborog, hogy mért Mohácson épül híd, amikor az Szegedre kell, mert az utcájánál nem lát távolabb, és vakságára még büszke is.
Magyarország kétszer épült újjá az elmúlt száz évben azon az ideológiai alapon, hogy mindenki felelős a saját boldogulásáért, és a kormányzat felelőssége nem a segély, hanem a sikert, örömöt és boldogulást hozó munka feltételeinek a megteremtése.
A mostani és a trianoni időknek azonban van egy nagy különbsége. Napjainkban hiányzik a kultúra, az a valami, ami az idők kezdete óta minden hatalmat megalapozott. Hol van ma Bartók, Kodály, legfőképp a Klebi teremtette ötezer népiskola szelleme?
A marxista Hauser Arnold filozófus, Lukács György barátja kezdi azzal az egyik könyvét, hogy mindig lesznek vezetők és vezetettek. Azaz a józanul gondolkodó baloldaliak is elismerik, hogy az emberek születéstől nem egyformák. Mégis el tudják hitetni magukkal és a híveikkel, hogy minden különbség erőszakra, osztálytagozódásra vezethető vissza, s létezhet olyan társadalom, amelyben majd mindenki a szükségletei szerint kapja a javakat. Vagyis a lustának, korlátolnak épp annyi jár, mint a dolgosnak és törekvőnek.
S még egy nagy hazugsága van a baloldalnak. Azt tanítják, hogy ők hozták el az igazságot 1789-ben, amikor Párizsban felemelték a szabadság, egyenlőség, testvériség zászlaját. Holott minden vallás legalapvetőbb tanítása, hogy minden különbözőség ellenére valamennyi eddig élt és most élő embernek mégiscsak van egy közös tulajdonsága, és ez teszi őket igazán emberré. E szerint legalább potenciálisan megvan bennünk az a képesség,