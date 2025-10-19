Legyünk erősek: Krasznahorkai László politikai-ideológiai állásfoglalásai teljességgel érdektelenek

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott. A hírt éles szóváltás követte, mivel sarkos a véleménye rólunk. Egyesek szerint hazaáruló, akit tilos olvasni, mások szerint vátesz, aki leleplezi Orbán sátáni rendszerét. Igénytelen nézetem szerint Krasznahorkai burokban él, ha nem kőszarkofágban, akárcsak a hősei vagy bárki más e földön. A kitüntetését persze megérdemelte, melynek örülnünk kell, már csak a magyar nyelv miatt is. A politikai és ideológiai állásfoglalásai viszont teljességgel érdektelenek. Az elidegenedést ugyanis nem Magyarország találta fel egy hóförgetes, fagyos éjszakán,

és a valóság máshogy fest, mint amit ő érzékel belőle.

Legismertebb regénye és filmje, a Sátántangó Pósteleken játszódik. Itt található az egykori Wenckheim-kastély, ami ma teljes pusztulás. Ne tévesszük ezt össze a közeli Szabadkígyóson álló neoreneszánsz, Ybl Miklós tervezte Wenckheim-kastéllyal, melyet nemrég felújítottak harminc másikkal együtt. Vélhetőleg csinosan üzemel, még ha sokakat irritál is a kapitalizmus. Ha az elpusztult épület szomorú képet is fest évtizedek óta, illetve kiváló helyszínt biztosít Tarrnak, Krasznahorkainak és a Netflixnek a reménytelenül sötét gondolataik ábrázolására, a szocializmus előtti időkben azonban még hazánk egyik legfényesebb, legtisztább csillaga volt. A szeretet, az egymással és a világgal törődés valóságos fellegvára.

A pósteleki Széchenyi–Wenckheim-kastély maradványai. (Forrás: Wikipédia)

1906-ban épült, Széchenyi Antal és Wenckheim Krisztina építtette saját terveik alapján, házasságuk elején. A kastélyhoz halastó, zöldséges-gyümölcsös mintagazdaság, díszes park, továbbá rózsakert tartozott 40 ezer tővel, mely az ország talán legnagyobb rozáriuma volt. A pár itt nevelte a gyermekeit, köztük Széchenyi Károlyt. A kastély és az üzem pedig az első világháború utáni anyagi és lelki válság közepette munkát és hitet adott a környék kilátástalanjainak.