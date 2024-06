Orbán Viktor: Ez a nemzet nem a beletörődést választotta, hanem a túlélést (VIDEÓ)

Tisza Istvánról a későbbi miniszterelnök, Bethlen István így emlékezett meg „mint a nemzet nagy ügyének mártírja halt meg, és vele pusztult oda nemzet, ország, trón, monarchia és ezer év dicsősége”.

„A trianoni diktátum nemzetünk halálát célozta”

Valamivel később Orbán Viktor június 4-éről úgy beszélt, mint „magyar nemzet elleni gyilkossági kísérlet napjáról”.

Tisza Istvánnal nemcsak egy család történelmi szerepe végeztetett be, de vele megszakadt a 900 éves magyar királyság története is.

A miniszterelnök mindezek után leszögezte, „104 évvel ezelőtt kegyetlen, irgalmatlan, igazságtalan diktátumot kaptunk a nyakunkba. Határon túlra kerültek nagy egyetemeink, legszebb városaink, kulturális értékeink, nemzeti emlékezetünk meghatározó színterei”.

„Ennyi év távlatából már tisztán látszik, hogy a trianoni diktátum nemzetünk halálát célozta. De a gyarmatosításhoz szokott nagyhatalmak nem ismerték a magyarok karakterét:

el akartak temetni minekt, de nem tudták, hogy magunk vagyunk”.

Annak rendje és módja szerint megásták a sírunkat, a haza jó gazdáit eltették láb alól vagy menekülésre kényszerítették. Hazánkat a legsötétebb órán olyan emberek kezére adták, akikről száz évvel később is nehéz eldönteni, hogy az alkalmatlanságuk vagy rossz szándékuk miatt voltak-e nagyobb csapás az országra nézve” – jegyezte meg.

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a 104 évvel ezelőtti országvesztést „egy olyan háború hozta a nyakunkba, amelyet az akkori miniszterelnök, Tisza István minden porcikájával ellenzett. (...)

De az országnak nem volt elég ereje, hogy kimaradjon a háborúból.

Egy olyan birodalomhoz voltunk hozzáláncolva, mely a háború és béke kérdését megtartotta magának. Bécsben és Budapesten is tele volt a padlás háborús uszítókkal, hamis messiásokkal, külföldi ügynökökkel. Hiába volt nemzet jövőjéért érzett felelősség,

Magyarországnak egy rá kényszerített háborúba kellett bemasíroznia”.

„Aki azt ajánlja, merjünk kicsik lenni, az bűnt követ el”

A miniszterelnök arról is szólt, a nemzeti összetartozás program is. „Nemcsak összetartozás, hanem összekapcsolódás is kell. Nem elég az összekötő közös múltra emlékezni, hanem a közös jövőt álmodni és tervezni kell” – tette hozzá.