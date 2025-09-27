Ft
09. 27.
szombat
A NATO olyan bejelentést tett, amitől mindenkinek összeszorul a gyomra

2025. szeptember 27. 14:46

A szövetség szerint Oroszország jobban teszi, ha felhagy a provokációkkal.

2025. szeptember 27. 14:46
null

Teljes szolidaritásáról biztosította szeptember 27-én Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a szövetség azon tagállamait, amelyek légterét megsértették a közelmúltban, és hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli”

– idézte az MTI a bizottsági elnök NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján tett rigai nyilatkozatát.

Dragone nyitóbeszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát.

Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra”

– fogalmazott.

Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.

Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon”

– mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.

A NATO Katonai Bizottsága jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.

(MTI)

***

Fotó: Nicolas TUCAT / AFP

 

Bitrex®
2025. szeptember 27. 16:50
Buzii OTAN NATO buzik.
kbexxx
2025. szeptember 27. 16:09 Szerkesztve
A fosszilis .,és speciális földfémek valamint urán , gyémántok ,arany stb..embargója vajon miért nincs napirenden, ha oroszokról esik szó.? Fent kell tartani ,a háborús pszichozisát Európában, látják a az országok kifáradását ,az ukránok támogatásához. Ehez pedig ,a.. kamuflage ... reptetetések, ismeretlen ,"de tuti orosz "drónok , Veszélye ad municiót .!
pandalala
2025. szeptember 27. 16:08
:-D
bszakonyi
2025. szeptember 27. 16:05
Látszik a rémület az orosz vezetésben. A nyugati vezetőknek el kellene olvasni a Penge élén c. könyvet Láthatnák merre viszik a hadseregüket. Az ukrán földbe.
