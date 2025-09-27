A NATO olyan bejelentést tett, amitől mindenkinek összeszorul a gyomra

Teljes szolidaritásáról biztosította szeptember 27-én Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a szövetség azon tagállamait, amelyek légterét megsértették a közelmúltban, és hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.

Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli”

– idézte az MTI a bizottsági elnök NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján tett rigai nyilatkozatát.