A NATO olyan bejelentést tett, amitől mindenkinek összeszorul a gyomra

Demkó Attila szerint ez lehet az oroszok igazi célja a légtérsértésekkel
„Donald Trump reakciója például nagyon kemény, de alapvetően jogos volt.”
A szövetség szerint Oroszország jobban teszi, ha felhagy a provokációkkal.
Teljes szolidaritásáról biztosította szeptember 27-én Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a szövetség azon tagállamait, amelyek légterét megsértették a közelmúltban, és hangsúlyozta, hogy a NATO erőteljesen reagált ezekre az esetekre, és a jövőben még nagyobb erővel fog fellépni.
Ezek az akciók meggondolatlanul eszkalálják a helyzetet, és életeket veszélyeztetnek, mindezekért a teljes felelősség Oroszországot terheli”
– idézte az MTI a bizottsági elnök NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján tett rigai nyilatkozatát.
Dragone nyitóbeszédében felidézte, hogy 1939. szeptember 25-én szovjet bombázók és felderítő repülőgépek megsértették a három balti állam légterét, ami már nemcsak provokáció volt, hanem Moszkva elszántságát is jelezte arra, hogy keresztülvigye az akaratát.
Ennek a pillanatnak ma mély jelentősége van számunkra”
– fogalmazott.
Edgars Rinkevics lett államfő azt hangsúlyozta, hogy ma egyértelműen a légvédelem a közvetlen prioritás.
Oroszország nem hagy fel a provokációval, legutóbb a lengyel és az észt légteret sértette meg vakmerő módon”
– mondta Rinkevics, szorgalmazva egyúttal, hogy a NATO továbbra is erőteljesen reagáljon ezekre az incidensekre, átalakítva a balti légtérellenőrzési missziót egy megfelelő bevetési szabályok szerint működő légvédelmi misszióvá.
A NATO Katonai Bizottsága jelenlegi konferenciájának egyik célja, hogy támogassa a júniusi hágai NATO-csúcstalálkozón elfogadott döntések gyakorlati megvalósítását.
(MTI)
Fotó: Nicolas TUCAT / AFP