Demkó Attila szerint ez lehet az oroszok igazi célja a légtérsértésekkel

Az oroszok folyamatos légtérsértéseiről beszélt az Inforádióban Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, az NKE John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője.

A szakértő idézte Mark Rutte NATO főtitkárt, aki azt mondta, a szövetség kész keményebben fellépni Oroszországgal szemben, ha szükséges.

Demkó szerint mindenképpen érdemes Rutte sajtótájékoztatóját végignézni, aki nagyon nyugodtan és politikusan vette végig az opciókat.

„Koppenhága esetében Rutte jelezte, hogy nincs bizonyíték a provokációra. Ahol van 100 százalékos bizonyíték, az az észt légtérsértés, ami szokatlan eset volt. Az incidens nagyon hosszú ideig tartott, 12 percig, és az oroszok pontosan tudták, hogy hol vannak, kizárt, hogy ne tudták volna. Ezt a területet, és egyáltalán az észt légteret az elmúlt két évben nem sértették meg” – fogalmazott, hozzátéve: a Nyugat részéről vannak nagyon kemény politikai reakciók.

Donald Trumpé például nagyon kemény, de alapvetően jogos. Ha Oroszország folytatja a NATO területeinek veszélyeztetését, illetve ha ennél súlyosabb légtérsértés történik, akkor vannak NATO-protokollok: az adott gépeket, amelyek NATO-területet veszélyeztetnek, lelőhetik, és ez teljesen szabályos.