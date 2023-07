Úzvölgyi temetődúlás: így találkozott a román „jogállam”, a műdákok és a magyar naivitás

Újra fellángoltak az indulatok

Most azonban ismét feszült a helyzet az úzvölgyi katonai temető körül, miután a román nacionalisták a hétvégén 150 fakeresztet helyeztek el a főleg magyar hősi halált halt katonák végső nyughelyén. Az ügyben újra megkerestük Benkő Erikát, aki elmondta: napokkal a temetőgyalázás előtt a Calea neamului (A nemzet útja) nevű szélsőséges soviniszta szervezet, melyet a román sajtó is „neo-vasgárdistaként” emleget, különféle közösségi média felületeken közzétette a fakeresztek készítési folyamatát. Ezeket képekkel illusztrálták, valamint pontosan elmondták, mire készülnek és azt is, mikor.

A közösségi médiában futótűzként terjedt a hír, a magyar közösség tagjai egymást győzködték, hogy senki se menjen oda, ne legyen a korábbi évekhez hasonló erőszakos incidens,

amikoris a békésen imádkozó magyarokat megverték a temetőbe betörő erőszakos, felheccelt huligánok.

„A szervezet terveiről a magyar közösség tagjai értesítették a rendőrséget, abban a reményben, hogy sikerül az akciót megakadályozni, tehát a rendőrség tudott a dologról, ki is vonultak az incidens napján a temetőhöz, de nem állították meg a Calea neamului tagjait, engedték őket a temetőbe bemenni és ott a kereszteket felállítani. A helyszínen jelen volt néhány bukaresti tévécsatorna is, melyek támogatták és egyfajta civil kezdeményezésként jellemezték a temetőgyalázás nyilvánvalóan törvénytelen és szentségtörő folyamatát” – magyarázza lapunknak Benkő Erika. Hozzáteszi: „Tudunk arról, hogy igyekezetükben, hogy a kereszteket felállítsák,

belefúrtak a temetőben nyugvó katonák sírjaiba,

ami véleményem szerint durva kegyeletsértés.”