Kallas nem állt meg az Unió határainál: már Ázsiának is osztaná az ukázt
Kallas Délkelet-Ázsia országait is letiltaná az orosz energiahordozókról, csak hogy Ukrajnát segítse.
Kaja Kallas nagyon elhitte.
Az európai diplomácia nem folytathatja tovább az eddigi, engedékenynek tűnő politikáját, ha valódi eredményeket akar elérni az ukrajnai háború lezárásában – mondta ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A brüsszeli nagyágyú ezzel egy olyan alapvető szemléletváltást kezdett szorgalmazni, ami egy agresszívabb megközelítést jelent Oroszországgal szemben.
A diplomata az Északi-balti nyolcak (NB8) találkozóját követően hangsúlyozta, hogy a jelenlegi megközelítés méltatlan az Európai Unióhoz. Kallas úgy véli, ahelyett, hogy a döntéshozók kérésekkel „aláznák meg magukat” a Kreml előtt inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy Oroszországot kényszerpályára állítsák. A cél egy olyan stratégiai környezet megteremtése, amelyben Moszkva már nem térhet ki a valódi, érdemi békepárbeszéd elől – idézi a képviselőt az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján a KárpátHír.
És igen, Kallas szerint ez teljesen járható út, és nem vél ellentmondást felfedezni abban, hogy erőszakkal akar békét teremteni.
A főképviselő érvelése mögött az a rideg felismerés áll, hogy Oroszország részéről jelenleg semmiféle hajlandóság nem mutatkozik a tisztességes megegyezésre. Kallas szerint a „színlelt egyeztetések” és a diplomáciai látszatintézkedések ideje lejárt, mivel ezek nem segítik elő a konfliktus megoldását, csupán a holtpontot konzerválják.
A javasolt új stratégia központjában a határozott és egységes nyomásgyakorlás áll. Kallas szerint csak akkor remélhető valódi elmozdulás a frontvonalakon és a tárgyalóasztaloknál, ha Európa képes olyan helyzetet teremteni, amelyben Oroszország számára a háború folytatása már nagyobb költséggel jár, mint a békekötés. A főképviselő szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: a béke nem kérlelés, hanem tudatos és erőteljes fellépés eredménye lehet.
