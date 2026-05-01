béke Oroszország Kaja Kallas Európai Unió

Putyin már remeg a félelemtől: Brüsszel közölte, hogy kőkemények lesznek, és kérések helyett kényszeríteni fogják Oroszországot

2026. május 01. 10:19

Kaja Kallas nagyon elhitte.

2026. május 01. 10:19
null

Az európai diplomácia nem folytathatja tovább az eddigi, engedékenynek tűnő politikáját, ha valódi eredményeket akar elérni az ukrajnai háború lezárásában – mondta ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A brüsszeli nagyágyú ezzel egy olyan alapvető szemléletváltást kezdett szorgalmazni, ami egy agresszívabb megközelítést jelent Oroszországgal szemben.

A diplomata az Északi-balti nyolcak (NB8) találkozóját követően hangsúlyozta, hogy a jelenlegi megközelítés méltatlan az Európai Unióhoz. Kallas úgy véli, ahelyett, hogy a döntéshozók kérésekkel „aláznák meg magukat” a Kreml előtt inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy Oroszországot kényszerpályára állítsák. A cél egy olyan stratégiai környezet megteremtése, amelyben Moszkva már nem térhet ki a valódi, érdemi békepárbeszéd elől – idézi a képviselőt az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján a KárpátHír.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

És igen, Kallas szerint ez teljesen járható út, és nem vél ellentmondást felfedezni abban, hogy erőszakkal akar békét teremteni.

A főképviselő érvelése mögött az a rideg felismerés áll, hogy Oroszország részéről jelenleg semmiféle hajlandóság nem mutatkozik a tisztességes megegyezésre. Kallas szerint a „színlelt egyeztetések” és a diplomáciai látszatintézkedések ideje lejárt, mivel ezek nem segítik elő a konfliktus megoldását, csupán a holtpontot konzerválják.

Ezt is ajánljuk a témában

A javasolt új stratégia központjában a határozott és egységes nyomásgyakorlás áll. Kallas szerint csak akkor remélhető valódi elmozdulás a frontvonalakon és a tárgyalóasztaloknál, ha Európa képes olyan helyzetet teremteni, amelyben Oroszország számára a háború folytatása már nagyobb költséggel jár, mint a békekötés. A főképviselő szavai egyértelmű üzenetet hordoznak: a béke nem kérlelés, hanem tudatos és erőteljes fellépés eredménye lehet.

Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP

duro_dorka
2026. május 01. 11:42
Kaja Kallas nagyon kemény. XD Semmitérő, észt kvótabula.
zozo1971
2026. május 01. 11:40
Szólna valaki ennek a picsának hogy vegyen elö egy térképet hogy tudja kivel baszakszik Nem tünt fel hogy nincs energia nincs nyersanyag Fel kéne tölteni a tározókat Ökrökkel fogunk szántani? Meddig engedik az Európaiak ezt az öngyilkos politikát ?
Csigorin
2026. május 01. 11:28
Azzal probalkoznak hogy halalra rohogtetik Putyint
lacika-985
2026. május 01. 11:26
És mire mentek vele ? Pincsikutyák vagytok , semmi más.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!