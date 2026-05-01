Putyin már remeg a félelemtől: Brüsszel közölte, hogy kőkemények lesznek, és kérések helyett kényszeríteni fogják Oroszországot

Az európai diplomácia nem folytathatja tovább az eddigi, engedékenynek tűnő politikáját, ha valódi eredményeket akar elérni az ukrajnai háború lezárásában – mondta ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A brüsszeli nagyágyú ezzel egy olyan alapvető szemléletváltást kezdett szorgalmazni, ami egy agresszívabb megközelítést jelent Oroszországgal szemben.

A diplomata az Északi-balti nyolcak (NB8) találkozóját követően hangsúlyozta, hogy a jelenlegi megközelítés méltatlan az Európai Unióhoz. Kallas úgy véli, ahelyett, hogy a döntéshozók kérésekkel „aláznák meg magukat” a Kreml előtt inkább arra kellene összpontosítaniuk, hogy Oroszországot kényszerpályára állítsák. A cél egy olyan stratégiai környezet megteremtése, amelyben Moszkva már nem térhet ki a valódi, érdemi békepárbeszéd elől – idézi a képviselőt az Ukrajinszka Pravda beszámolója alapján a KárpátHír.