Kallas nem állt meg az Unió határainál: már Ázsiának is osztaná az ukázt

Az Európai Unió külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas kedden arra szólította fel az Unió délkelet-ázsiai partnerországait, hogy ne vásároljanak olajat Oroszországtól – írja a Reuters.

Kallas mindezt azzal indokolta, hogy szerinte Oroszország valójában profitál a Hormuzi-szoros lezárásából, ugyanis annak hatására tobb Délkelet-Ázsiai több országa, köztük Vietnám, Thaiföld, a Fülöp-szigetek és Indonézia is inkább Oroszországtól igyekszik olajat beszerezni.