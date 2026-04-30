Kallas nem állt meg az Unió határainál: már Ázsiának is osztaná az ukázt

Cudar világ jön: évek óta nem látott energiaválságra figyelmeztet a Világbank
Kallas Délkelet-Ázsia országait is letiltaná az orosz energiahordozókról, csak hogy Ukrajnát segítse.
Az Európai Unió külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas kedden arra szólította fel az Unió délkelet-ázsiai partnerországait, hogy ne vásároljanak olajat Oroszországtól – írja a Reuters.
Kallas mindezt azzal indokolta, hogy szerinte Oroszország valójában profitál a Hormuzi-szoros lezárásából, ugyanis annak hatására tobb Délkelet-Ázsiai több országa, köztük Vietnám, Thaiföld, a Fülöp-szigetek és Indonézia is inkább Oroszországtól igyekszik olajat beszerezni.
„Energiaválság van, és szükségük van ellátásra.
Ugyanakkor látni kell a nagyobb képet is: ha orosz olajat vásárolnak, azzal lehetővé teszik számukra, hogy folytassák ezt a háborút (Ukrajnában)”
– mondta a főképviselő a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) külügyminisztereivel folytatott találkozó után.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
***