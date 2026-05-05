Európa lábon lőtte magát: így marad ki a mesterséges intelligencia forradalomból

Európa ambíciói az AI területén látványosak, a megvalósítás azonban egyre több akadályba ütközik. Az Euronews beszámolója szerint az adatközpontok gyors terjedése és extrém energiaigénye már most olyan feszültségeket okoz, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a kontinens felzárkózási esélyeit.

Az mesterséges intelligencia rendszerek működéséhez szükséges infrastruktúra kulcselemei az adatközpontok, amelyek hatalmas számítási kapacitást biztosítanak.

Ezek a létesítmények azonban nemcsak egyre nagyobbak, hanem egyre energiaéhesebbek is. Egyetlen fejlett AI-modell működtetése olyan fogyasztással járhat, amely több százezer háztartás energiaigényének felel meg. A jelentés szerint például egy modern AI-klaszter teljesítménye néhány év alatt drámaian nőtt: míg 2019-ben még körülbelül 13 megawatt volt jellemző, addig 2025-re egyes rendszerek már 280–300 megawattos kapacitást igényelnek. Ez nagyjából 250 ezer európai háztartás energiafogyasztásának felel meg.