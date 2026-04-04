04. 06.
hétfő
volodimir zelenszkij recep tayyip erdogan isztambul ukrajnai háború

Zelenszkij Erdogannal erősít: új szintre léphet az ukrán–török biztonsági szövetség

2026. április 04. 22:40

A török elnök megerősítette, hogy Ankara továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat.

null

Ukrajna fokozza a biztonsági együttműködést Törökországgal – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton Isztambulban, Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott találkozója után. 

Zelenszkij Telegram-bejegyzésében hangsúlyozta: az együttműködés elsősorban azokra a területekre terjed ki, ahol Ukrajna „szakértelemmel, technológiával és tapasztalattal” tudja támogatni Törökországot. Az ukrán elnök szerint a megbeszélésen energetikai együttműködési lehetőségekről is szó esett, köztük közös gázinfrastruktúra-projektekről és gázmezők közös fejlesztésének lehetőségeiről. 

A török elnöki hivatal közleményében azt írta: a török elnök megerősítette, hogy Ankara továbbra is támogatja az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokat az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Törökország kiemelt jelentőséget tulajdonít a fekete-tengeri hajózás biztonságának és az energiaellátás védelmének – írták. 

Törökország – NATO-tagként – a háború kezdete óta Ukrajnával és Oroszországgal is egyaránt kapcsolatban áll, 2022-ben az a béketárgyalásoknak is házigazdája volt. 

Ukrajna az utóbbi időben biztonsági együttműködési megállapodásokat írt alá Szaúd-Arábiával, az Egyesült Arab Emírségekkel és Katarral, és további közel-keleti államokkal is tárgyal hasonló egyezményekről.

A közel-keleti háború kitörése után Kijev igyekszik nemzetközileg hasznosítani az Oroszország elleni, immár négy éve tartó háborúban szerzett tapasztalatait, különösen a drónok elleni védekezés terén. Moszkva az ukrajnai háború kezdete óta iráni tervezésű drónokat vet be ukrán célpontok ellen.

Zelenszkij szóvivője közölte, hogy az ukrán elnök isztambuli látogatása során találkozik I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox világ egyik legmagasabb rangú egyházi vezetőjével. 

(MTI)

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
evpus
2026. április 05. 19:06 Szerkesztve
Mindenhol pénzt követel ez a szemét zselé, egyedül a Trump küldi el oda, ahova való! A Kínából kapott alkatrészekből rakják össze a drónjaikat, mint a legót. Ha a szállítmány nem érkezik meg, annyi.
nzoltan-818
2026. április 05. 18:49
Erdogan egy ravasz kétkulacsos játékos, de az biztos, hogy ez a zongorista nem fogja tudni becsapni, ígérhet bármit is. Lehet, hogy elébb arról kell majd elszámolnia, hogy miféle barátságos viselkedés a kék meg török áramlat 20+ alkalommal történt támadása és hogy a török felségvizeken hogyan merészelte megtámadni a tankert, és azért mennyi kártérítést fog fizetni, hagy esetleg megnyíljon a Boszporusz az ukik számára.
goldie-2
2026. április 05. 18:12
Erdogan adta az ötletet a ződtakonynak?
titi77
2026. április 05. 13:17
gondolm innen is kibaszták mint a white housból! hol van a közös interjú?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!