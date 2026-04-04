Valami készül: Törökországban landolt a kijevi delegáció, minden szem Zelenszkijre és Erdoganra szegeződik

Zelenszkij hivatalos látogatásra érkezett Isztambulba, ahol Recep Tayyip Erdogan török államfővel folytat tárgyalásokat – írja a Kárpáthír. Szerhij Nyikiforov elnöki szóvivő bejelentése szerint a kijevi delegáció szombat délután landolt a városban, hogy megkezdjék a magas szintű diplomáciai egyeztetéseket.

Zelenszkij szombaton a saját közösségi oldalain közölte: „Dolgozunk partnerségünk megerősítésén az emberek életének tényleges védelme, a stabilitás előmozdítása és a biztonság garantálása érdekében Európánkban, valamint a Közel-Keleten.”