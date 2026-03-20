03. 20.
péntek
volodimir zelenszkij sebestyén géza Orbán Viktor

Zelenszkij ukrán kitüntetettje a Tiszának kampányol; döbbenetes térkép került elő; Orbánt nem tudták kizökkenteni Brüsszelben

2026. március 20. 05:42

Ezek voltak a legolvasottabb híreink csütörtökön.

2026. március 20. 05:42

Az EU-csúcs és az ukránok kavarása a magyarországi választásokkal kiemelten foglalkoztatta olvasóinkat, de sokan olvasták az emelkedő magyar életszínvonalról szóló hírt is. Nézzen bele az elmúlt nap legolvasottab híreibe!

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)

A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.” 

Az elemző által megosztott térkép az egyik legfontosabb jóléti mutatót ábrázolja, a háztartások egy főre jutó, reálértelemben vett bruttó rendelkezésre álló jövedelmének előző negyedévhez viszonyított változását 2025 harmadik negyedévében. 

magyarul nem az számít, ki mit érez, hanem az, hogy a családok pénzének vásárlóereje hogyan változott valójában”

 – szögezte le Sebestyén Géza.

A térképről leolvasható, hogy az EU átlaga ebben a negyedévben mindössze 0,04 százalék volt, azaz uniós szinten nem igazán változtak a jövedelmek. Az műhelyvezető hozzátette: az egyedi országok óriási szóródást mutatnak. 

Miközben Olaszországban 1,69 százalékkal nőtt a jövedelmek vásárlóértéke, addig Romániában 3,33 százalékkal csökkent ugyanez a mutató.

 – mondta el Sebestyén Géza. Kiemelte, hogy Magyarország a második legnagyobb növekedést tudta felmutatni.

Már nem is titkolják: a Zelenszkij által kitüntetett ukrán politikus Budapesten kampányol a Tisza mellett (VIDEÓ)

Részt vett a Tisza-meneten, ahonnan ukránul jelentkezett be. Azt hirdeti, hogy minden ellenzéki politikus lépjen vissza a Tisza javára és elismerte, hogy ez Ukrajna érdeke. Ő a magyarországi ukránok befolyásos vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kitüntetett nemrég.

„Ők mind a változásban bíznak Magyarországon. 

Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt 20-30 évben” 

– mondta a március 15-i Tisza-meneten ukrán nyelvű videós bejelentkezésében Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja.

Az ukrán nemzetiségi politikusnak az Egység egyesület elnökeként kifejtett tevékenységét 

nem sokkal a Tisza-meneten való részvétele előtt, március elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel ismerte el.

Petrovszka Viktória 

abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából. 

Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyben a parlamenti képviselő erről győzködte a nem tiszás aloldal egyéni képviselőket, hogy lépjenek vissza  Tisza javára.

Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta: „a haza érdeke fontosabb, mint a székem...
Őszinte és önfeláldozó hangvétel. 

Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát. ​

Külön köszönöm neked Márton Tompos es a Momentumnak, hogy a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett és az igazság oldalán maradtak.”

Azt tehát a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy férleállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az ukrajna melletti kiállással.

Izgalmak a brüsszeli csúcson

A Mandiner olvasóit a csütörtöki brüsszeli csúcs is kiemelten foglalkoztatta. Írtunk arról, hogy óriási a brüsszeli olajcsata tétje: a rezsicsökkentés és a magyar családok megélhetése forog kockán. Zelenszkij nyomásgyakorlása, az ukrán olajblokád és a brüsszeli energiapolitika együtt a magyar energiaellátást, a rezsicsökkentést és a családok pénztárcáját fenyegeti. Hírt adtunk arról, hogy Orbán Viktor nem engedett Von der Leyenék zsarolásának, tehát amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel. Beszámoltunk arról is, mit nyilatkozott utólag a brüsszeli tárgyalásokról Orbán Viktor. A kormányfő elmondása szerint az EU-csúcs „durva volt”, de nem engedett.

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akyokushinkaimestere
2026. március 20. 06:51
magyarul nem az számít, ki mit érez, hanem az, hogy mit mond a fidesz.🤦‍♂️😁 Ezt tökéletesen látja a mandiner.😁
tovarisi-konyec
2026. március 20. 06:25
Szerintem direkt törekednek a Tisza 2/3-ra. Ennyire nem lehet ostoba a fidesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!