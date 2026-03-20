Zelenszkij ukrán kitüntetettje a Tiszának kampányol; döbbenetes térkép került elő; Orbánt nem tudták kizökkenteni Brüsszelben

Döbbenetes térkép cáfolja a Magyarországról terjedő szóbeszédet – óriási bajban a románok (FOTÓ)
A legfrissebb Eurostat-adatok ismét rávilágítanak valamire, amit sokan nem akarnak meghallani.
Magyarországon valamiért makacsul tartja magát az a hiedelem, hogy nálunk minden rossz, miközben mindenki más elhúz mellettünk – indította gondolatait Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője legújabb bejegyzésében. Sebestyén Géza kiemelte, hogy „a legfrissebb Eurostat adatok megint megmutatnak valamit, amit sokan nem akarnak meghallani.”
Az elemző által megosztott térkép az egyik legfontosabb jóléti mutatót ábrázolja, a háztartások egy főre jutó, reálértelemben vett bruttó rendelkezésre álló jövedelmének előző negyedévhez viszonyított változását 2025 harmadik negyedévében.
magyarul nem az számít, ki mit érez, hanem az, hogy a családok pénzének vásárlóereje hogyan változott valójában”
– szögezte le Sebestyén Géza.
A térképről leolvasható, hogy az EU átlaga ebben a negyedévben mindössze 0,04 százalék volt, azaz uniós szinten nem igazán változtak a jövedelmek. Az műhelyvezető hozzátette: az egyedi országok óriási szóródást mutatnak.
Miközben Olaszországban 1,69 százalékkal nőtt a jövedelmek vásárlóértéke, addig Romániában 3,33 százalékkal csökkent ugyanez a mutató.
– mondta el Sebestyén Géza. Kiemelte, hogy Magyarország a második legnagyobb növekedést tudta felmutatni.
Részt vett a Tisza-meneten, ahonnan ukránul jelentkezett be. Azt hirdeti, hogy minden ellenzéki politikus lépjen vissza a Tisza javára és elismerte, hogy ez Ukrajna érdeke. Ő a magyarországi ukránok befolyásos vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kitüntetett nemrég.
„Ők mind a változásban bíznak Magyarországon.
Abban bíznak, hogy jó irányba halad majd Magyarországon. Ez a választás egyedülálló lesz az elmúlt 20-30 évben”
– mondta a március 15-i Tisza-meneten ukrán nyelvű videós bejelentkezésében Petrovszka Viktória, az Egység magyarországi ukrán egyesület elnöke, aki emellett a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, továbbá az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője és a pénzügyi bizottság tagja.
Az ukrán nemzetiségi politikusnak az Egység egyesület elnökeként kifejtett tevékenységét
nem sokkal a Tisza-meneten való részvétele előtt, március elején Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állami kitüntetéssel ismerte el.
Petrovszka Viktória
abba a tiszás kampányba is beszállt, amely arról győzködi a többi baloldali indulót, hogy álljanak félre Magyar Péterék útjából.
Nemrég ugyanis megosztotta a momentumos Tompos Márton bejegyzését, amelyben a parlamenti képviselő erről győzködte a nem tiszás aloldal egyéni képviselőket, hogy lépjenek vissza Tisza javára.
Tompos szavait Petrovszka úgy kommentálta: „a haza érdeke fontosabb, mint a székem...
Őszinte és önfeláldozó hangvétel.
Remélem, a megszólított képviselők is felismerik a pillanat súlyát.
Külön köszönöm neked Márton Tompos es a Momentumnak, hogy a legnehezebb időkben is kiálltak Ukrajna mellett és az igazság oldalán maradtak.”
Azt tehát a Zelenszkij által kitüntetett ukrán nemzetiségi politikus is elismeri, hogy férleállni a Tisza útjából és Magyar Péterék győzelmét segíteni egyenlő az ukrajna melletti kiállással.
A Mandiner olvasóit a csütörtöki brüsszeli csúcs is kiemelten foglalkoztatta. Írtunk arról, hogy óriási a brüsszeli olajcsata tétje: a rezsicsökkentés és a magyar családok megélhetése forog kockán. Zelenszkij nyomásgyakorlása, az ukrán olajblokád és a brüsszeli energiapolitika együtt a magyar energiaellátást, a rezsicsökkentést és a családok pénztárcáját fenyegeti. Hírt adtunk arról, hogy Orbán Viktor nem engedett Von der Leyenék zsarolásának, tehát amíg Ukrajna nem indítja újra a vezetéket, addig nincs uniós hitel. Beszámoltunk arról is, mit nyilatkozott utólag a brüsszeli tárgyalásokról Orbán Viktor. A kormányfő elmondása szerint az EU-csúcs „durva volt”, de nem engedett.
A magyar miniszterelnök leszögezte: „Jogunk van nemet mondani az ukrán háborús hitelre. Ezért ameddig Zelenszkij nem hagy fel az olajblokáddal, addig nem kapnak pénzt Brüsszelből.”
Amíg Brüsszelnek fontosabb az ukrán háború finanszírozása, mint a tagállamok biztonsága, ellenállásra számíthat, nemcsak Orbán Viktor, de Robert Fico részéről is.
A Tisza brüsszeli döntései és az ukrán olajblokád egyszerre formálják az energiahelyzetet.