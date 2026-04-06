Korábban Johann Wadephul kereszténydemokrata német külügyminiszter a Funke Media Groupnak adott interjújában így fogalmazott: „Ahhoz, hogy nemzetközi szinten cselekvőképes szereplőkké váljunk, hogy valóban felnőjünk, meg kell szüntetnünk az EU kül- és biztonságpolitikájában az egyhangúsági elvet.” Wadephul a minősített többségi rendszer mellett érvelt.

„Az elmúlt hetekben az Ukrajnának nyújtott segélyekkel és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban szerzett tapasztalataink mind ezt támasztják alá”

– mondta, utalva Magyarországra. Bár azt a részt a Welt kifelejtette a cikkből, hogy azért blokkolja Budapest a hitelt, mert Kijev leállította a Barátság kőolajvezetéken haladó szállítmányokat, arra hivatkozva, hogy nem tudják kijavítani.

Weber hangsúlyozta: „A grönlandi válság megmutatta, milyen erős Európa, ha gyorsan, egységesen és egy hangon cselekszünk, és határozottan képviseljük érdekeinket.” Pontosan erre a cselekvőképességre van szükség a kül- és biztonságpolitikában.

Weber dicsérte Wadephul kezdeményezését.