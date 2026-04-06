Weber megismételte: itt az ideje, hogy senkinek ne legyen vétójoga az EU-ban

Megérkezett az első segélykiáltás Brüsszelből: beismerték, hogy nagyon nagy a baj
Hivatalosan is elkezdett könyörögni az Európai Unió.
A Néppárt vezetője és Magyar Péter szövetségese megszüntetné az egyhangúságot az európai döntéshozatalokban, amellyel kiszolgáltatnák Magyarországot a nyugati országok kénye-kedvének.
Manfred Weber, az EPP vezetője az EU külpolitikájában az egyhangúsági elv eltörlését szorgalmazza. Az egyes tagállamoknak többé nem szabadna megakadályozniuk a döntések meghozatalát. A javaslatot a német külügyminisztérium is támogatja.
Manfred Weber újra megkérdőjelezte az EU-ban érvényes egyhangúsági elvet – számolt be a Welt.
„Ezekben a geopolitikailag viharos időkben sürgősen szükségünk van egy cselekvésre képes Európára”
– nyilatkozta az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője a Funke Media Group újságjainak. „Egy olyan Európa, amelyben a leglassabbak diktálják a tempót, vagy az egyes tagállamok vétójukkal mindent megakadályozhatnak, Trump, Putyin és Hszi Csin-ping bábjává válik.”
Korábban Johann Wadephul kereszténydemokrata német külügyminiszter a Funke Media Groupnak adott interjújában így fogalmazott: „Ahhoz, hogy nemzetközi szinten cselekvőképes szereplőkké váljunk, hogy valóban felnőjünk, meg kell szüntetnünk az EU kül- és biztonságpolitikájában az egyhangúsági elvet.” Wadephul a minősített többségi rendszer mellett érvelt.
„Az elmúlt hetekben az Ukrajnának nyújtott segélyekkel és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban szerzett tapasztalataink mind ezt támasztják alá”
– mondta, utalva Magyarországra. Bár azt a részt a Welt kifelejtette a cikkből, hogy azért blokkolja Budapest a hitelt, mert Kijev leállította a Barátság kőolajvezetéken haladó szállítmányokat, arra hivatkozva, hogy nem tudják kijavítani.
Weber hangsúlyozta: „A grönlandi válság megmutatta, milyen erős Európa, ha gyorsan, egységesen és egy hangon cselekszünk, és határozottan képviseljük érdekeinket.” Pontosan erre a cselekvőképességre van szükség a kül- és biztonságpolitikában.
Weber dicsérte Wadephul kezdeményezését.
„Helyes és szükséges, hogy Németország itt átvegye a vezetést és felelősséget vállaljon”
– mondta. „Mert csak együtt, európaiakként tudunk győzedelmeskedni.”
