epp manfred weber európai néppárt döntés eu európa trump

Weber megismételte: itt az ideje, hogy senkinek ne legyen vétójoga az EU-ban

2026. április 06. 14:07

A Néppárt vezetője és Magyar Péter szövetségese megszüntetné az egyhangúságot az európai döntéshozatalokban, amellyel kiszolgáltatnák Magyarországot a nyugati országok kénye-kedvének.

null

Manfred Weber, az EPP vezetője az EU külpolitikájában az egyhangúsági elv eltörlését szorgalmazza. Az egyes tagállamoknak többé nem szabadna megakadályozniuk a döntések meghozatalát. A javaslatot a német külügyminisztérium is támogatja. 

Manfred Weber újra megkérdőjelezte az EU-ban érvényes egyhangúsági elvet – számolt be a Welt. 

 „Ezekben a geopolitikailag viharos időkben sürgősen szükségünk van egy cselekvésre képes Európára” 

– nyilatkozta az Európai Néppárt párt- és frakcióvezetője a Funke Media Group újságjainak. „Egy olyan Európa, amelyben a leglassabbak diktálják a tempót, vagy az egyes tagállamok vétójukkal mindent megakadályozhatnak, Trump, Putyin és Hszi Csin-ping bábjává válik.”

Korábban Johann Wadephul kereszténydemokrata német külügyminiszter a Funke Media Groupnak adott interjújában így fogalmazott: „Ahhoz, hogy nemzetközi szinten cselekvőképes szereplőkké váljunk, hogy valóban felnőjünk, meg kell szüntetnünk az EU kül- és biztonságpolitikájában az egyhangúsági elvet.” Wadephul a minősített többségi rendszer mellett érvelt. 

„Az elmúlt hetekben az Ukrajnának nyújtott segélyekkel és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatban szerzett tapasztalataink mind ezt támasztják alá”

 – mondta, utalva Magyarországra. Bár azt a részt a Welt kifelejtette a cikkből, hogy azért blokkolja Budapest a hitelt, mert Kijev leállította a Barátság kőolajvezetéken haladó szállítmányokat, arra hivatkozva, hogy nem tudják kijavítani. 

Weber hangsúlyozta: „A grönlandi válság megmutatta, milyen erős Európa, ha gyorsan, egységesen és egy hangon cselekszünk, és határozottan képviseljük érdekeinket.” Pontosan erre a cselekvőképességre van szükség a kül- és biztonságpolitikában.

Weber dicsérte Wadephul kezdeményezését. 

„Helyes és szükséges, hogy Németország itt átvegye a vezetést és felelősséget vállaljon” 

– mondta. „Mert csak együtt, európaiakként tudunk győzedelmeskedni.”

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
prbjabati
2026. április 07. 00:35
helló, helló, wérebkutya! Mi itt ez a nácitempó?? Pusztulsz-gurulsz, mit szar a mezőn! nácikutya!
bagoly-29
2026. április 06. 20:37
Jé, ez a vadmarha dajcs, csak nem diktatúrát szeretne?
lyon-v-2
2026. április 06. 19:25
...... .... szóval ez a Weber egy nagyon vicces, furfangos ember lehet... Ja... nem. Ez tényleg nagyon hülye.
peatjunior-2
2026. április 06. 18:59
„A grönlandi válság megmutatta, milyen erős Európa." Ez annyit takar, hogy felvonult a sok nyomorult majd könyörögve az USA-nak lécci, lécci ne vegyétek el, mert arra már semmilyen baromságot nem fogunk tudni kitalálni. USA válasza: Na jól van pincsik akkor ide a zsével + azt csinálunk ott amit akarunk. EU: Persze, rendben csak hagyj mondhassuk azt, hogy mi harcoltuk ki. USA válasz: Azért a lóf*sznak is van vége, annyit mondhattok, hogy megállapodtunk. Ennyi volt a Grönland ügy a felesleges maszalgok nélkül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!