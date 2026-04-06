Megérkezett az első segélykiáltás Brüsszelből: beismerték, hogy nagyon nagy a baj

„Már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára" – jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.
Hivatalosan is elkezdett könyörögni az Európai Unió.
A közel-keleti háború kezdete után öt héttel egyértelmű, hogy csak diplomáciai megoldással lehet rendezni a kiváltó okokat – jelentette ki az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán hétfőn.
António Costa az X-en azt írta: a polgári infrastruktúra, különösen az energiatermelő létesítmények célba vétele jogtalan és elfogadhatatlan.
Mindez – mint kiemelte – vonatkozik Oroszország ukrajnai háborújára, és minden más konfliktusra. Az iráni polgári lakosság a teheráni rezsim fő áldozata, akárcsak a katonai fellépés kiszélesedésének – emelte ki.
„Ahogyan azt a közelmúltban Maszúd Peszeskján iráni elnökkel folytatott telefonbeszélgetésemben hangsúlyoztam: az Európai Unió arra kéri Teheránt, hogy
azonnal vessen véget a régió országai elleni támadásainak, és tegye lehetővé a hajózás szabadságának helyreállítását a Hormuzi-szoroson keresztül”
– fogalmazott. Az eszkaláció nem eredményez tűzszünetet és békét, csak a tárgyalások, nevezetesen a regionális partnerek által vezetett folyamatos erőfeszítések – tette hozzá üzenetében az uniós tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.
Ezt is ajánljuk a témában
„Már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára” – jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.
(MTI)
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP