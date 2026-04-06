Megérkezett az első segélykiáltás Brüsszelből: beismerték, hogy nagyon nagy a baj

A közel-keleti háború kezdete után öt héttel egyértelmű, hogy csak diplomáciai megoldással lehet rendezni a kiváltó okokat – jelentette ki az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán hétfőn.

António Costa az X-en azt írta: a polgári infrastruktúra, különösen az energiatermelő létesítmények célba vétele jogtalan és elfogadhatatlan.

Mindez – mint kiemelte – vonatkozik Oroszország ukrajnai háborújára, és minden más konfliktusra. Az iráni polgári lakosság a teheráni rezsim fő áldozata, akárcsak a katonai fellépés kiszélesedésének – emelte ki.