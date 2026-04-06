Indulhat Moszkvába Von der Leyen: nagy bejelentést tett Irán a Hormuzi-szorosról

A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben. Ugyanekkor Mehdi Tabatabei, az iráni elnöki hivatal kommunikációs irodavezetője leszögezte azt is, hogy

a szorost Irán csak akkor nyitja meg, ha a tranzitdíj bevételeiből az országot kártalaníthatják a háborúban elszenvedett veszteségekért.

A Gárdához köthető Fársz iráni hírügynökség vasárnap arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 15 hajó haladt át a szoroson, hozzátéve, hogy a forgalom mértéke a területen a háború óta 90 százalékkal csökkent.