Ursula von der Leyen Irán Izrael Hormuzi-szoros Perzsa-öböl Forradalmi Gárda Egyesült Államok

Indulhat Moszkvába Von der Leyen: nagy bejelentést tett Irán a Hormuzi-szorosról

2026. április 06. 09:34

„Már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára” – jelentette be az iráni Forradalmi Gárda.

2026. április 06. 09:34
A Hormuzi-szoros már sosem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára – jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: „új rendet” alakítanak ki a Perzsa-öbölben. Ugyanekkor Mehdi Tabatabei, az iráni elnöki hivatal kommunikációs irodavezetője leszögezte azt is, hogy

a szorost Irán csak akkor nyitja meg, ha a tranzitdíj bevételeiből az országot kártalaníthatják a háborúban elszenvedett veszteségekért.

A Gárdához köthető Fársz iráni hírügynökség vasárnap arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 15 hajó haladt át a szoroson, hozzátéve, hogy a forgalom mértéke a területen a háború óta 90 százalékkal csökkent.

Mindeközben hétfőre virradóra újabb támadásokat jelentettek Iránból: a Nour News hírügynökség úgy tudja, legkevesebb 13 halálos áldozata van a Teheránhoz közeli Eszlamsahr városának egyik lakóépületét érő légicsapásnak.

A Fársz hírügynökség szerint az észak-iráni Komban történt műveletnek pedig legkevesebb öt halálos áldozata van.

A Mehr hírügynökség azt közölte, légicsapás érte a főváros, Teherán keleti részét is, hozzátéve, hogy a műveletben heten meghaltak és négy sebesültről is tudni.

(MTI)

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
•••
2026. április 06. 13:07 Szerkesztve
Nem fog menni. Dolgozzunk otthonról, menjünk gyalog vagy biciklivel és ne furodjunk. Én megadtam magam az energia hiánynak! Egy feltételem van: Ursula ebbe bele bukik.
arpadan
2026. április 06. 12:51
Én is elolvastam párszor a cikket meg a címét, mire leesett a tantusz. A cikk szerzője szerintem arra gondolt, hogy a jövőben várhatóan nehezebb lesz a kereskedelem a szoroson keresztül, ennél fogva az EU-nak nem marad más választása, előbb-utóbb kilincselnie kell Moszkvában energiáért. Ha csak nem tévedek...
Türelem
2026. április 06. 12:37
Orbán mikor váltja már le a mandiner primitív szerkesztőit......Orbánt már csak Rónai Egon menthetné meg.......intelligens, okos, profi szakember........
martens
2026. április 06. 12:29
Nagy show lesz, amikor a Seremetyevoi reptérről a helyi járatú busszal kell a Kremlig beutaznai.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!