Egy utolsó kísérletet tesznek az iráni tűzszünetre

Trump azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti a létfontosságú iráni infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodásra jutnia a rezsimmel.
A források szerint a tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül, valamint Trump küldöttje, Steve Witkoff és Irán külügyminisztere között váltott szöveges üzenetek útján folynak.
A közvetítők nagyon aggódnak amiatt, hogy az iráni megtorlás az ország energiainfrastruktúrája ellen indított amerikai-izraeli támadásra a Perzsa-öböl országainak olaj- és vízi létesítményeire nézve pusztító hatással járna.
Trump vasárnap az Axiosnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „mélyreható tárgyalásokat” folytat Iránnal, és hogy megállapodás születhet még a keddi határidő lejárta előtt.
„Jó esély van rá, de ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent”