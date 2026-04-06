04. 07.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
steve witkoff axios perzsa - öböl egyesült államok határidő izrael trump

Egy utolsó kísérletet tesznek az iráni tűzszünetre

2026. április 06. 08:29

„Ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent” – mondta az amerikai elnök.

Az Egyesült Államok, Irán és egy regionális közvetítőkből álló csoport egy esetleges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, amely a háború végleges befejezéséhez vezethet – állították a tárgyalásokról tájékozott amerikai, izraeli és közel-keleti források az Axios nevű washingtoni lapnak. 

Annak azonban csekély esélyét látják, hogy 48 órán belül akárcsak részleges megegyezés szülessen. 

Ez az utolsó pillanatban tett erőfeszítés lehet az egyetlen esély arra, hogy megakadályozzák a háború drámai eszkalációját, amely iráni polgári infrastruktúra elleni hatalmas támadásokat, valamint az öböl-menti államok energia- és vízellátó létesítményei elleni megtorlást vonna maga után.

Trump eredeti Iránnak szabott 10 napos határideje várhatóan hétfő este járt volna le. De vasárnap Trump 20 órával meghosszabbította a határidőt, és a közösségi oldalán közzétette az új határidőt: kedd este 8 óra. 

Trump azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti a létfontosságú iráni infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodásra jutnia a rezsimmel.

A források szerint a tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül, valamint Trump küldöttje, Steve Witkoff és Irán külügyminisztere között váltott szöveges üzenetek útján folynak. 

A közvetítők nagyon aggódnak amiatt, hogy az iráni megtorlás az ország energiainfrastruktúrája ellen indított amerikai-izraeli támadásra a Perzsa-öböl országainak olaj- és vízi létesítményeire nézve pusztító hatással járna.

Trump vasárnap az Axiosnak azt mondta, hogy az Egyesült Államok „mélyreható tárgyalásokat” folytat Iránnal, és hogy megállapodás születhet még a keddi határidő lejárta előtt.

„Jó esély van rá, de ha nem kötnek megállapodást, felrobbantok ott mindent” 

– mondta az amerikai elnök. 

Irán azzal fenyegetőzött, hogy Izrael és az öböl-menti államok infrastruktúrája ellen indított támadásokkal válaszol.

Egy amerikai tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több javaslatot is tett Iránnak, de az iráni tisztviselők eddig nem fogadták el azokat.

 Nyitókép: AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
londonbaby
2026. április 06. 21:01
optimista-2 2026. április 06. 08:42 Izrael csőbe húzta Trumpot . . .Nagy igazság !!! ugyanis a zsidók ilyenek mindent maguknak akarnak, és mindent be is vetnek hogy hozzá jussanak, nem csak a terjeszkedésben, hisz kaptak ajándékba területet, csak hogy semmi nem elég nekik.. mikor meg jött a tulaj és pofán baszta őket hogy takarodjatok vissza oda amit kaptatok.. akkor kezdtek sírni ríni.. meg európainak látszani, hogy befogadják őket !!! most is honnan ugat a köcsög ?? Orbán háta mögül, mert tudja hogy itt nem érheti baj, és innen uszít... .
londonbaby
2026. április 06. 20:54
helyes adjatok nekik legalább annyival kevesebben basszák itt az anyukat európában..
iimre
2026. április 06. 18:11
"counter-revolution → iimre 2026. április 06. 11:25 Az USA elnöke már a terrorháború megindításának másnapján bejelentette a győzelmet. Azóta is szopnak." • Nem a győzelmet, hanem azt jelentette be, hogy lényegileg megsemmisítették Irán katonai erejét. • Téged szopnak, onnan tudod? A háború olyan műfaj, ahol visszalőnek, ezen csak a hülyék lepődnek meg.
iimre
2026. április 06. 11:04
"optimista-2 2026. április 06. 08:42 Izrael csőbe húzta Trumpot " Mondjuk nem bölcs azt gondolni, h Te otthonról többet tudsz vagy látsz az események hátteréről, mint a zUSA elnöke. :P
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!