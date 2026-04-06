A nyugati tisztviselők már figyelmeztettek az orosz energiaipar elleni támadásokra, mivel azok hatással vannak a világpiaci üzemanyagárakra.

A helyzetet tovább bonyolítja a közel-keleti háború, ahol Irán lezárta az Hormuzi-szorost – írják.

Emlékeztetnek: Kirill Budanov szombaton elismerte, hogy a szövetségesek nyomást gyakorolnak Ukrajnára, hogy állítsa le a támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen, amíg a háború a Perzsa-öbölben folyik.

„Úgy tűnik, Ukrajna figyelmen kívül hagyja a szövetségesek felhívásait,

hogy állítsa le a támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen az iráni háború miatt kialakult globális olaj- és gázhiány közepette” – vonják le a következtetést.