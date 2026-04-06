olaj energetikai létesítmény kirill budanov gáz orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Hormuzi-szoros ukrajna

Zelenszkij már nem képes kontrollálni magát: a nyugati szövetségesek kérése ellenére is az orosz energiaipart támadja

2026. április 06. 07:56

Ukrajna nekimegy mindenkinek, ez lehet a magyar határ melletti terror-előkészület hátterében. Zelenszkijt nem érdekli a globális energiaválság.

2026. április 06. 07:56


A The Telegraph arról ír, hogy 

Ukrajna úgy döntött, figyelmen kívül hagyja nyugati szövetségeseinek felhívásait,

 akik megkérték Zelenszkijt: a globális energiaválság közepette ne támadja az orosz olaj- és gázipari infrastruktúrát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
A cikk szerint bár az ukrán csapásokat ukrán gyártmányú fegyverekkel hajtják végre, olyan beszámolók is érkeztek, melyek az Egyesült Államok és a nyugati szövetségesek felderítési adatokat szolgáltatnak a támadások megtervezéséhez.

A nyugati tisztviselők már figyelmeztettek az orosz energiaipar elleni támadásokra, mivel azok hatással vannak a világpiaci üzemanyagárakra. 

A helyzetet tovább bonyolítja a közel-keleti háború, ahol Irán lezárta az Hormuzi-szorost – írják.

Emlékeztetnek: Kirill Budanov szombaton elismerte, hogy a szövetségesek nyomást gyakorolnak Ukrajnára, hogy állítsa le a támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen, amíg a háború a Perzsa-öbölben folyik.

„Úgy tűnik, Ukrajna figyelmen kívül hagyja a szövetségesek felhívásait,

 hogy állítsa le a támadásokat az orosz energetikai létesítmények ellen az iráni háború miatt kialakult globális olaj- és gázhiány közepette” – vonják le a következtetést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Epa/AFP Pool/Adrian Dennis

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mai nap
2026. április 06. 18:08
Az oroszoknak előbb-utóbb nem marad más választásuk, mint porrá lőni Kievet,bármennyire szeretné is ezt elkerülni Putyin.
2026. április 06. 17:29 Szerkesztve
Lelőni, oszt kész! Mit kell itt lacafacázni?
Ugye most csak viccelsz
2026. április 06. 15:57
Az ukránok elszabadultak, a megoldás pedig végtelenül egyszerű: le kell nekik kapcsolni a Starlinket, probléma megoldva.
vezker
2026. április 06. 14:20
Biztos, hogy ezekben a kérdésekben nem a tábornokok döntenek nélküle is akár?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!