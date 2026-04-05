04. 06.
hétfő
Róma Volodimir Zelenszkij Bródy János pápa

Történelmi pillanat Rómában – landolt Zelenszkijék kijevi delegációja

2026. április 05. 06:50

Bródy János nagy bejelentést tett a választások előtt, Magyarországot választja a Tottenham magyar üdvöskéje, közröhej tárgya lett a tiszás katona. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb szombati hírei.

2026. április 05. 06:50
null

Olvasóink nagyszombaton is változatos hírekből szemezgethettek a Mandineren: bel-, külpolitika és sport is beférkőzött a legolvasottabb kedvencek közé: XIV. Leó végigjárta a keresztutat, Bródy János nagy bejelentést tett, a Volodimir Zelenszkij vezette delegáció Törökországba utazott, Magyarországot választotta a Spurs fiatal tehetsége, közröhej lett a tiszás katonából.

Történelmi keresztút

A hatóságok közlése szerint több mint 30 ezren vettek részt a római Colosseumnál a nagypéntek esti keresztúton, amelyen XIV. Leó pápa maga vitte a keresztet minden stáción. Korábban nem fordult elő hasonló, ez volt az első alkalom, a korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Bródy: Ez lesz az utolsó

A húsvétvasárnap 80. születésnapját ünneplő dalszerző, szövegíró, előadó, Bródy János tiszteletére nyílt kiállítás Bródy címmel a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában. A művész a megnyitón kijelentette:

„Még nem jelentettem be a visszavonulást, de már nem vagyok olyan fizikai és szellemi állóképesség birtokában, hogy a nagyszabású koncertekkel járó stresszt vállalni tudjam.

Ezért úgy döntöttem, az április 11-i fellépésem a Papp László Budapest Sportarénában lesz az utolsó nagy koncertem”

– fejtette ki Bródy János, aki tavaly adott ki új anyagot Az első 80 év címmel.

A magyar válogatott a jövő

Új irányt vesz nemzetközi pályafutásában egy fiatal albán tehetség: Leon Myrtaj, a Tottenham Hotspur U18-as csapatának játékosa a hírek szerint végleg a magyar U19-es válogatottat választotta, és elhagyja az albán U17-es együttest.

Leon Myrtaj édesanyja révén magyar kötődéssel is rendelkezik (az Angliában született játékos édesapja pedig albán és szlovák gyökerekkel bír), és úgy tűnik, már eldöntötte, hogy

a jövőben a magyar válogatottban folytatja nemzetközi karrierjét.

Közröhej lett a tiszás katona

A TikTokon kering egy videó, amelyben egy fiatalember kemény kiosztja a Telexnek nyilatkozó Pálinkás Szilvesztert, aki többek között arról panaszkodott Fábián Tamás riporternek, hogy a kiképzésük ideje alatt alig aludtak, majd utána egész nap zajlott a kiképzés.

Mit hittél, lányneveldébe jelentkezel?”

– tette fel Pálinkásnak a kérdést a szókimondó tiktoker.

Törökországban landolt az ukrán delegáció

Nagyszombaton landolt Törökországban az ukrán delegáció: Zelenszkij hivatalos látogatásra érkezett Isztambulba, ahol Recep Tayyip Erdogan török államfővel folytatott tárgyalásokat. Szerhij Nyikiforov elnöki szóvivő bejelentése szerint, miután a kijevi delegáció landolt a városban, azonnal megkezdte a magas szintű diplomáciai egyeztetéseket.

Fotó: Tiziana Fabi/AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szim-patikus
2026. április 05. 11:47
Ez a mindenbele omnibusz, a Fidesznyik fosőr szerint mindenhová elér. (hajrá ridikül)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!