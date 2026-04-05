Történelmi pillanat Rómában – landolt Zelenszkijék kijevi delegációja
2026. április 05. 06:50
Bródy János nagy bejelentést tett a választások előtt, Magyarországot választja a Tottenham magyar üdvöskéje, közröhej tárgya lett a tiszás katona. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb szombati hírei.
2026. április 05. 06:50
Olvasóink nagyszombaton is változatos hírekből szemezgethettek a Mandineren: bel-, külpolitika és sport is beférkőzött a legolvasottabb kedvencek közé: XIV. Leó végigjárta a keresztutat, Bródy János nagy bejelentést tett, a Volodimir Zelenszkij vezette delegáció Törökországba utazott, Magyarországot választotta a Spurs fiatal tehetsége, közröhej lett a tiszás katonából.
Történelmi keresztút
A hatóságok közlése szerint több mint 30 ezren vettek részt a római Colosseumnál a nagypéntek esti keresztúton, amelyen XIV. Leó pápa maga vitte a keresztet minden stáción. Korábban nem fordult elő hasonló, ez volt az első alkalom, a korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet.
A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.
Bródy: Ez lesz az utolsó
A húsvétvasárnap 80. születésnapját ünneplő dalszerző, szövegíró, előadó, Bródy János tiszteletére nyílt kiállítás Bródy címmel a Magyar Zene Háza Popkulturális Klubkönyvtárában. A művész a megnyitón kijelentette:
„Még nem jelentettem be a visszavonulást, de már nem vagyok olyan fizikai és szellemi állóképesség birtokában, hogy a nagyszabású koncertekkel járó stresszt vállalni tudjam.
Ezért úgy döntöttem, az április 11-i fellépésem a Papp László Budapest Sportarénában lesz az utolsó nagy koncertem”
– fejtette ki Bródy János, aki tavaly adott ki új anyagot Az első 80 év címmel.
A művész húsvétvasárnap ünnepli 80. születésnapját.
A magyar válogatott a jövő
Új irányt vesz nemzetközi pályafutásában egy fiatal albán tehetség: Leon Myrtaj, a Tottenham Hotspur U18-as csapatának játékosa a hírek szerint végleg a magyar U19-es válogatottat választotta, és elhagyja az albán U17-es együttest.
Leon Myrtaj édesanyja révén magyar kötődéssel is rendelkezik (az Angliában született játékos édesapja pedig albán és szlovák gyökerekkel bír), és úgy tűnik, már eldöntötte, hogy
a jövőben a magyar válogatottban folytatja nemzetközi karrierjét.
A TikTokon kering egy videó, amelyben egy fiatalember kemény kiosztja a Telexnek nyilatkozó Pálinkás Szilvesztert, aki többek között arról panaszkodott Fábián Tamás riporternek, hogy a kiképzésük ideje alatt alig aludtak, majd utána egész nap zajlott a kiképzés.
Mit hittél, lányneveldébe jelentkezel?”
– tette fel Pálinkásnak a kérdést a szókimondó tiktoker.
„Mit hittél, lányneveldébe jelentkezel?" – tette fel Pálinkás Szilveszternek a kérdést a szókimondó tiktoker.
Törökországban landolt az ukrán delegáció
Nagyszombaton landolt Törökországban az ukrán delegáció: Zelenszkij hivatalos látogatásra érkezett Isztambulba, ahol Recep Tayyip Erdogan török államfővel folytatott tárgyalásokat. Szerhij Nyikiforov elnöki szóvivő bejelentése szerint, miután a kijevi delegáció landolt a városban, azonnal megkezdte a magas szintű diplomáciai egyeztetéseket.
Az elemző szerint ugyanis „nemcsak a Fidesz-szavazóknak jó, hogy van rezsicsökkentés, hanem a Tisza-szavazók túlnyomó részének is. Persze, vannak ott is teszlások és luxusbaloldaliak, de a szavazótáboruk nagy része az a rezsicsökkentés haszonélvezője.”