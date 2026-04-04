Betelt nála a pohár – Magyarországot választja a Tottenham magyar üdvöskéje

Új irányt vesz nemzetközi pályafutásában egy fiatal albán tehetség: Leon Myrtaj, a Tottenham Hotspur U18-as csapatának játékosa a hírek szerint végleg a magyar U19-es válogatottat választotta, és elhagyja az albán U17-es együttest – számolt be a Csakfoci.

A cikk azt írta: az Albanian Post értesülései szerint a 18 éves játékos döntésében nagy szerepet játszott az elégedetlensége azzal kapcsolatban, ahogyan az albán szövetségnél kezelték. Leon Myrtaj édesanyja révén magyar kötődéssel is rendelkezik (az Angliában született játékos édesapja pedig albán és szlovák gyökerekkel bír), és úgy tűnik, már eldöntötte, hogy a jövőben a magyar válogatottban folytatja nemzetközi karrierjét.