Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Tottenham Magyarország Albánia

Betelt nála a pohár – Magyarországot választja a Tottenham magyar üdvöskéje

2026. április 04. 13:29

Leon Myrtaj megelégelte azt, ahogyan az albán szövetségnél kezelték. A jövőben Magyarországért játszana.

null

Új irányt vesz nemzetközi pályafutásában egy fiatal albán tehetség: Leon Myrtaj, a Tottenham Hotspur U18-as csapatának játékosa a hírek szerint végleg a magyar U19-es válogatottat választotta, és elhagyja az albán U17-es együttest – számolt be a Csakfoci.

A cikk azt írta: az Albanian Post értesülései szerint a 18 éves játékos döntésében nagy szerepet játszott az elégedetlensége azzal kapcsolatban, ahogyan az albán szövetségnél kezelték. Leon Myrtaj édesanyja révén magyar kötődéssel is rendelkezik (az Angliában született játékos édesapja pedig albán és szlovák gyökerekkel bír), és úgy tűnik, már eldöntötte, hogy a jövőben a magyar válogatottban folytatja nemzetközi karrierjét.

Leon Myrtaj a hírek szerint a magyar válogatottat választotta
Leon Myrtaj a hírek szerint a magyar válogatottat választotta (Fotó: tottenhamhotspur.com)

Magyarországért játszana

A fiatal futballistát korábban már meghívták a magyar U19-es válogatott Eb-selejtezős mérkőzéseire, azonban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai miatt akkor még nem léphetett pályára.

A helyzet azonban azóta megváltozott, és a tehetséges szélső várhatóan már a közeljövőben a magyar U19-es csapatban szerepelhet, ezzel végleg lezárva az albán válogatotthoz kötődő fejezetet.”

Nyitókép: Damien Meyer/AFP – a kép illusztráció

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
2026. április 04. 13:37
Isten hozta. Szeresse és tisztelje ezt az országot, amelyet választott és mi is becsüljük majd a teljesítményét. Érezze itt jól magát.
Válasz erre
8
0
Halder_1899
2026. április 04. 13:34
Jól jön, valóban nagy tehetségnek mondják.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!