Betelt nála a pohár – Magyarországot választja a Tottenham magyar üdvöskéje

Nemcsak Kisvárdán, hanem Liverpoolban sem mondanak igazat – az MLSZ ismét cáfol
A magyar szövetség álláspontja egyértelmű: az elhangzottak nem felelnek meg a valóságnak.
Leon Myrtaj megelégelte azt, ahogyan az albán szövetségnél kezelték. A jövőben Magyarországért játszana.
Új irányt vesz nemzetközi pályafutásában egy fiatal albán tehetség: Leon Myrtaj, a Tottenham Hotspur U18-as csapatának játékosa a hírek szerint végleg a magyar U19-es válogatottat választotta, és elhagyja az albán U17-es együttest – számolt be a Csakfoci.
A cikk azt írta: az Albanian Post értesülései szerint a 18 éves játékos döntésében nagy szerepet játszott az elégedetlensége azzal kapcsolatban, ahogyan az albán szövetségnél kezelték. Leon Myrtaj édesanyja révén magyar kötődéssel is rendelkezik (az Angliában született játékos édesapja pedig albán és szlovák gyökerekkel bír), és úgy tűnik, már eldöntötte, hogy a jövőben a magyar válogatottban folytatja nemzetközi karrierjét.
A fiatal futballistát korábban már meghívták a magyar U19-es válogatott Eb-selejtezős mérkőzéseire, azonban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai miatt akkor még nem léphetett pályára.
A helyzet azonban azóta megváltozott, és a tehetséges szélső várhatóan már a közeljövőben a magyar U19-es csapatban szerepelhet, ezzel végleg lezárva az albán válogatotthoz kötődő fejezetet.”
A magyar szövetség álláspontja egyértelmű: az elhangzottak nem felelnek meg a valóságnak.
Nyitókép: Damien Meyer/AFP – a kép illusztráció
