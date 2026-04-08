berlin jd vance brüsszel európai unió Friedrich Merz orbán viktor

Merz ismét kimutatta a foga fehérjét: az amerikai alelnököt támadják, amiért kiállt Orbán mellett

2026. április 08. 19:28

Berlin felszólalt, miután JD Vance nyíltan bírálta az Európai Uniót.

null

Éles hangú kirohanással reagált a német kormány JD Vance budapesti látogatására, miután az amerikai alelnök nyíltan bírálta az Európai Uniót, és kiállt Orbán Viktor politikája mellett – számolt be a Világgazdaság

Vance a magyar fővárosban, Orbán Viktor oldalán egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg: Brüsszel nem fogadja el a magyar kormány politikáját, és ezért próbálja befolyásolni a folyamatokat. 

Az alelnök ráadásul a miniszterelnököt „a magyar emberekért kiálló vezetőként” méltatta.

A kijelentésekre Berlinből gyors és kemény válasz érkezett. A német kormány szóvivője, Sebastian Hille „képmutatásnak” nevezte Vance szavait, és hangsúlyozta: már önmagában az is sokatmondó, hogy az amerikai alelnök néhány nappal a választások előtt érkezett Budapestre, és nyíltan támogatást adott a kormánynak.

A német álláspont szerint éppen ez a fellépés vet fel komoly kérdéseket a beavatkozásról, nem pedig az, amit Vance Brüsszelnek tulajdonított. Berlin ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni: Friedrich Merz kormánya nem kíván állást foglalni a magyar választások kimeneteléről, és tiszteletben tartja a magyar választók döntését.

A háttérben eközben egyre egyértelműbb a politikai szövetségek kirajzolódása: nem véletlen, hogy Donald Trump korábban többször is kiállt Orbán Viktor mellett, és a magyar kormányt ideológiai partnerként emlegette.

A Tisza Párt elnöke is megszólalt a kérdésben. Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország sorsáról nem Washingtonban, Moszkvában vagy Brüsszelben döntenek, hanem a magyar emberek.

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 08. 22:27
"A kijelentésekre Berlinből gyors és kemény válasz érkezett." Ebben az esetben segíthet a rostos étrend.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. április 08. 22:24
"Merz ismét kimutatta a foga fehérjét"... Hát gerincet vagy észt nem mutathat mert neki ilyen nincs.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. április 08. 21:56
Ha kivonjuk a németek és az ukránok pénzét, az ország fele azt sem tudná ki az a Magyar Péter.
Válasz erre
3
0
nyugalom
2026. április 08. 21:49
Ki ez, mit kepzel? Irigy. Miert velünk foglalkozik? Nincs otthon semmi gond?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!