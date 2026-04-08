Merz ismét kimutatta a foga fehérjét: az amerikai alelnököt támadják, amiért kiállt Orbán mellett

Ukrajna fizetett provokátorokat, felbujtókat, és felforgatókat toboroz egy magyar választások utáni akcióra
Magyarországi politikai szerepvállalásra keres embereket egy ukrán szervezet.
Berlin felszólalt, miután JD Vance nyíltan bírálta az Európai Uniót.
Éles hangú kirohanással reagált a német kormány JD Vance budapesti látogatására, miután az amerikai alelnök nyíltan bírálta az Európai Uniót, és kiállt Orbán Viktor politikája mellett – számolt be a Világgazdaság.
Magyarországi politikai szerepvállalásra keres embereket egy ukrán szervezet.
Vance a magyar fővárosban, Orbán Viktor oldalán egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg: Brüsszel nem fogadja el a magyar kormány politikáját, és ezért próbálja befolyásolni a folyamatokat.
Az alelnök ráadásul a miniszterelnököt „a magyar emberekért kiálló vezetőként” méltatta.
Ukrajna nem meri felvállalni a nyílt konfliktust Washingtonnal.
A kijelentésekre Berlinből gyors és kemény válasz érkezett. A német kormány szóvivője, Sebastian Hille „képmutatásnak” nevezte Vance szavait, és hangsúlyozta: már önmagában az is sokatmondó, hogy az amerikai alelnök néhány nappal a választások előtt érkezett Budapestre, és nyíltan támogatást adott a kormánynak.
A német álláspont szerint éppen ez a fellépés vet fel komoly kérdéseket a beavatkozásról, nem pedig az, amit Vance Brüsszelnek tulajdonított. Berlin ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni: Friedrich Merz kormánya nem kíván állást foglalni a magyar választások kimeneteléről, és tiszteletben tartja a magyar választók döntését.
A háttérben eközben egyre egyértelműbb a politikai szövetségek kirajzolódása: nem véletlen, hogy Donald Trump korábban többször is kiállt Orbán Viktor mellett, és a magyar kormányt ideológiai partnerként emlegette.
A Tisza Párt elnöke is megszólalt a kérdésben. Magyar Péter úgy fogalmazott: Magyarország sorsáról nem Washingtonban, Moszkvában vagy Brüsszelben döntenek, hanem a magyar emberek.
Nyitókép forrása: John MACDOUGALL / AFP