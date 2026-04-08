Merz ismét kimutatta a foga fehérjét: az amerikai alelnököt támadják, amiért kiállt Orbán mellett

A kijelentésekre Berlinből gyors és kemény válasz érkezett. A német kormány szóvivője, Sebastian Hille „képmutatásnak” nevezte Vance szavait, és hangsúlyozta: már önmagában az is sokatmondó, hogy az amerikai alelnök néhány nappal a választások előtt érkezett Budapestre, és nyíltan támogatást adott a kormánynak.

A német álláspont szerint éppen ez a fellépés vet fel komoly kérdéseket a beavatkozásról, nem pedig az, amit Vance Brüsszelnek tulajdonított. Berlin ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni: Friedrich Merz kormánya nem kíván állást foglalni a magyar választások kimeneteléről, és tiszteletben tartja a magyar választók döntését.

A háttérben eközben egyre egyértelműbb a politikai szövetségek kirajzolódása: nem véletlen, hogy Donald Trump korábban többször is kiállt Orbán Viktor mellett, és a magyar kormányt ideológiai partnerként emlegette.