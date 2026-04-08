Brüsszel Magyarország Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Európai Unió Dmitrij Peszkov

Megtört a jég: mindenről kitálaltak az oroszok – így látják Orbán szerepét a kiszivárgott telefonbeszélgetés után

2026. április 08. 18:18

Mindenről részletesen beszámoltak.

2026. április 08. 18:18
Az orosz elnök és a magyar kormányfő közötti telefonbeszélgetés közzétett leirata pragmatikus és hatékony politikusként mutatja be Orbán Viktort, aki a hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak Moszkvában.

„Ez az információ, amelyet a Bloomberg tett közzé, Orbánt igen pragmatikus és hatékony szemszögből mutatja be.

Ő valóban nagyon hatékony politikus, hatékony kormányfő, aki éppen hogy az országa érdekeit védi.

Nem Oroszországét, nem Amerikáét, hanem pontosan a saját országáét – Magyarországét” – hangoztatta. Peszkov azt mondta, hogy Putyin és Orbán telefonbeszélgetésének leiratát ő a magyar miniszterelnök mellett szóló érvként értelmezné. Leszögezte, hogy a Kreml rendkívül érzékenyen reagál a legmagasabb szinten folytatott beszélgetések publikálására, és nem rokonszenvezik az ezek nyilvánosságra hozatalára irányuló kísérletekkel.

A szóvivő szerint a leiratban nincsen semmi olyan, ami „megrontaná a kapcsolatot Moszkva és Budapest között”. Elmondta, hogy az Európai Unióban sok erő nem szeretné Orbán újabb választási győzelmét.

Ez közismert, szemmel látható. És természetesen támogatják azokat az erőket, amelyek politikai opponensei Orbánnak”

– mondta. Más témákról szólva kijelentette, hogy az ukrajnai és az iráni rendezési folyamat csak annyiban kapcsolódik közvetetten egymáshoz, hogy az amerikai tárgyalók az iráni ügyekkel vannak elfoglalva. Kifejezte Moszkva reményét, hogy Washingtonnak a közeljövőben több ideje és lehetősége lesz az ukrajnai rendezés háromoldalú formátumban történő kezelésére.

Megismételte, hogy Moszkva nagyon nagyra értékeli az amerikai tárgyalók és személyesen Donald Trump elnök béketeremtő erőfeszítéseit Ukrajna ügyében.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. április 08. 21:13
Logikai hibákat látok. Teljesen jó volt a Nyugatnak az ororsz energia. Vették rendesen. Mi is vettük. Most is vesszük. De hát egy idő után már megunja a Nyugat, hogy mindig orosz legyen, már keserű neki. Nem kell, mondja. Már az Északi áramlat 2-t se helyezte üzembe. Nekünk jó most is, nem kóstolgatjuk. Szerintem tök ugyanannyiért vette a Nyugat is, mint mi. Az energia ugyanaz, logikailag nekik már nem kell, mi ezt elfogadjuk. Ha nem kell nekik, hát több marad nekünk. Ezt meg ők fogadják el.
snagyz
2026. április 08. 20:24 Szerkesztve
az tény, hogy ekkora és ennyi féle energiaforrás stabilan számunkra csak az oroszoktól szerezhető be, ez a földrajzi determináció, mióta a németek elkezdtek az orosz energiáról leválni, bár még mindig nem kis mennyiséget vásárolnak átcimkézve, a németországi német cégek hasonló ütemben kezdtek menekülni a saját országukból, szóval az a stratégia jól láthatóan nem a nirvánába vezet, szóval aki reál politikus, annak nem az oroszokkal célszerű elkezdeni a szkanderozást, hogy arról már ne is beszéljünk, hogy mióta az oroszokat szankciónálják (2022-tő) a GDP alapján számított világranglistán a 11. helyről feljöttek a 8. helyre, miközben a legerősebb EU-s gazdaság (Németország) egy főre eső gazdasági teljesítmény tekintetében csak a legszegényebb USA államot (Mississippi) tudja megelőzni, tehát az egész EU a mostani csapásiránnyal mintha letért volna a sztrádáról, így nekünk is célszerű a kapcsolatokat máshol is erősíteni
Picnic Niki
2026. április 08. 20:07
Dixtroy Németországba miért nem szaladgál OV v SzP, pedig onnan sokkal több cég van itt, m orosz
templar62
2026. április 08. 20:05
100 órán belül ....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!