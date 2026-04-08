A szóvivő szerint a leiratban nincsen semmi olyan, ami „megrontaná a kapcsolatot Moszkva és Budapest között”. Elmondta, hogy az Európai Unióban sok erő nem szeretné Orbán újabb választási győzelmét.

Ez közismert, szemmel látható. És természetesen támogatják azokat az erőket, amelyek politikai opponensei Orbánnak”

– mondta. Más témákról szólva kijelentette, hogy az ukrajnai és az iráni rendezési folyamat csak annyiban kapcsolódik közvetetten egymáshoz, hogy az amerikai tárgyalók az iráni ügyekkel vannak elfoglalva. Kifejezte Moszkva reményét, hogy Washingtonnak a közeljövőben több ideje és lehetősége lesz az ukrajnai rendezés háromoldalú formátumban történő kezelésére.

Megismételte, hogy Moszkva nagyon nagyra értékeli az amerikai tárgyalók és személyesen Donald Trump elnök béketeremtő erőfeszítéseit Ukrajna ügyében.