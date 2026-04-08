háború Háború Ukrajnában Japán Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón

Riadót fújtak Moszkvában: tajtékzik a dühtől Putyin – bekéretett egy nagykövetet

2026. április 08. 17:26

Túl messzire merészkedtek Ukrajna érdekében.

2026. április 08. 17:26
Tiltakozását fejezte ki az orosz külügyminisztérium Japán moszkvai nagykövetének szerdán amiatt, hogy a szigetország egy vállalata befektetési megállapodást kötött harci drónok egy ukrán fejlesztőjével.

Ma az orosz külügyminisztériumba bekérették a japán nagykövetet,

és tiltakozást fejeztek ki neki a tokiói székhelyű Terra Drone Corporation és egy ukrán harcidrón-fejlesztő közötti befektetési megállapodás megkötéséről szóló, nyilvánosságra hozott információkkal kapcsolatban” – emelte ki sajtótájékoztatóján az orosz külügyi szóvivő.

Marija Zaharova szerint Muto Akira nagykövettel közölték, hogy a „kijevi rezsim” által drónok felhasználásával Oroszország területén polgári célpontok és békés polgárok ellen rendszeresen elkövetett bűncselekmények okot adnak arra, hogy Oroszország egy ilyen lépést a biztonsági érdekei szempontjából, beleértve a békés lakosság védelmét is,

nyíltan ellenségesnek és károsnak” tekintsen.

„Az orosz-japán kapcsolatok jelenlegi helyzetének megvitatása során részünkről hangsúlyoztuk, hogy (...) Tokió barátságtalan politikája következtében, amelyet sajnos az új Takaicsi-kabinet is folytat, a két ország közötti kapcsolatok soha nem látott mélypontra süllyedtek” – tette hozzá.

A tárca emellett rámutatott, hogy ha a japán fél valóban érdekelt a kétoldalú párbeszéd újraindításában, akkor ezt nem szavakkal, hanem konkrét, gyakorlati lépésekkel kell bizonyítania.

A Kyodo japán hírügynökség korábban közölte, hogy március 31-én a Terra Drone Corporation japán dróngyártó cég bejelentette stratégiai partnerségét az Amazing Drones ukrán fejlesztővel.

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csigorin
2026. április 08. 22:34
A nagykovetet a kulugyminiszter kereti be, nem az elnok, ezt illene tudni.
Nasi12
2026. április 08. 18:38
A japán vezircsaj tulkompenzálja nöi mivoltát. Keménykedik. Kínával is.
mickroby
2026. április 08. 18:09
Japánnak biztos sok kőolaja van. Lehet Irán is elzárja a csapot..
sorostalanság
2026. április 08. 17:59
Putyin tajtékzik? Ki az az agyament f@sz aki ilyen címet ad a mandinál. Egyre hülyébbek vagytok...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!