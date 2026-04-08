Riadót fújtak Moszkvában: tajtékzik a dühtől Putyin – bekéretett egy nagykövetet

Tiltakozását fejezte ki az orosz külügyminisztérium Japán moszkvai nagykövetének szerdán amiatt, hogy a szigetország egy vállalata befektetési megállapodást kötött harci drónok egy ukrán fejlesztőjével.

Ma az orosz külügyminisztériumba bekérették a japán nagykövetet,

és tiltakozást fejeztek ki neki a tokiói székhelyű Terra Drone Corporation és egy ukrán harcidrón-fejlesztő közötti befektetési megállapodás megkötéséről szóló, nyilvánosságra hozott információkkal kapcsolatban” – emelte ki sajtótájékoztatóján az orosz külügyi szóvivő.