Zelenszkij ijedtségében inkább homokba dugta a fejét: JD Vance emberesen sarokba szorította

Heorhij Tihij hangsúlyozta: a nyilvánosság ne kiragadott idézetek alapján alkosson véleményt. Mint mondta, az ominózus sajtótájékoztatón az újságírók többször próbálták élesebb kijelentésekre késztetni az amerikai alelnököt, aki azonban jellemzően visszafogott válaszokat adott.

A szóvivő egyértelművé tette:

Megértjük, hogy ez egy választási kampány részeként hangzott el, ezért nem tulajdonítunk neki túlzott jelentőséget.”

Tihij azt is kiemelte, hogy az incidens miatt nem kezdeményeztek külön egyeztetést az amerikai féllel. Indoklása szerint jelenleg mindkét országnak jóval sürgetőbb kérdésekkel kell foglalkoznia, mint egy kampánykijelentés utóélete.

Ahogy a lap arról már korábban beszámolt, JD Vance kedden Budapesten járt, ahol egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett, sőt a magyar kormányfőt Donald Trump szintjén említette mint béketeremtő erőt.