jd vance Volodimir Zelenszkij kijev washington donald trump orbán viktor

Zelenszkij ijedtségében inkább homokba dugta a fejét: JD Vance emberesen sarokba szorította

2026. április 08. 17:44

Ukrajna nem meri felvállalni a nyílt konfliktust Washingtonnal.

2026. április 08. 17:44
null

Az ukrán külügy látványosan visszafogott hangnemben reagált JD Vance kijelentéseire, miszerint Kijev megpróbált beavatkozni a magyarországi választásokba. A RBK-Ukrajna beszámolója alapján a tárca inkább kampányfogásként értékeli az ügyet, semmint komoly diplomáciai konfliktus előszelének.

Ezt is ajánljuk a témában

A reakció feltűnő higgadtsága arra utal: Kijev nem kíván újabb frontot nyitni Washingtonnal. Ez különösen érdekes annak a fényében, hogy az utóbbi időszakban több érzékeny kérdésben is feszültségek mutatkoztak az amerikai–ukrán kapcsolatokban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Heorhij Tihij hangsúlyozta: a nyilvánosság ne kiragadott idézetek alapján alkosson véleményt. Mint mondta, az ominózus sajtótájékoztatón az újságírók többször próbálták élesebb kijelentésekre késztetni az amerikai alelnököt, aki azonban jellemzően visszafogott válaszokat adott.

A szóvivő egyértelművé tette:

Megértjük, hogy ez egy választási kampány részeként hangzott el, ezért nem tulajdonítunk neki túlzott jelentőséget.”

Tihij azt is kiemelte, hogy az incidens miatt nem kezdeményeztek külön egyeztetést az amerikai féllel. Indoklása szerint jelenleg mindkét országnak jóval sürgetőbb kérdésekkel kell foglalkoznia, mint egy kampánykijelentés utóélete.

Ahogy a lap arról már korábban beszámolt, JD Vance kedden Budapesten járt, ahol egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett, sőt a magyar kormányfőt Donald Trump szintjén említette mint béketeremtő erőt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bunyevac1964
2026. április 08. 20:23
Majd lassan kivizsgaljak a Bidennek visszaküldött lóvé ügyét, aztán majd megnyílik az az újabb front. Inkább ez áll a higgadtság mögött. Nem pofázhattak vissza, mert szorul a hurok.
Almassy
2026. április 08. 20:19
Nagyvonalú gesztus az ukrán maffiától, hogy a CIA és a MOSSAD információit nem cáfolják. Mivel lebuktak most kiegyeznek döntetlenben.
Ízisz
•••
2026. április 08. 19:18 Szerkesztve
Z. Attól, hogy Vance megkritizálta zelenszkijt a magyarok és Orbán megfenyegetésével, a választásunkba való beavatkozásával, nem fog semmin változtatni!!! Szarik nagyívben rá!!! Trumpnak is nekiment!!! Tovább folytatja, hiszen Brüsszel felhatalmazta rá... A NATO-t sem zavarja, hogy az energia biztonságunkat veszélyezteti ez a náci terrorista féreg!!! 💯😖👎❗
travolta
2026. április 08. 18:21
Én már minden színészben és stand-up komikusban egy potenciális gyilkos diktátort látok. A free SZFE-n vajon milyen célú képzés folyik?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!