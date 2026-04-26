Pillanatok alatt elszabadult a pokol: drámai részletekről ír a Telegraph tudósítója a Trump elleni merényletkísérlet kapcsán

Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
Connor Stringer leszögezte, hogy a fegyveres célpontja egyértelműen az amerikai elnök volt.
Az amerikai tengerészgyalogság zenekara éppen belekezdett egy dalba, amikor felhangzott az első tompa dörrenés – emlékezett vissza a Donald Trump amerikai elnök jelenlétében tartott díszvacsorán történt lövöldözésre Connor Stringer, a Telegraph washingtoni főtudósítója.
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
„Egy halk, éles reccsenés hasította ketté a nevetést és a beszélgetéseket a Fehér Házi tudósítók éves vacsoráján, amely zsúfolásig megtelt, mivel mindenki Donald Trump tíz év utáni visszatérését várta az eseményre. Mielőtt bárki felfoghatta volna, mi történt, fekete szmokingot viselő titkosszolgálati ügynökök ugrottak talpra, átmászva az asztalokon, miközben borosüvegek repültek mindenfelé. »Feküdjenek le!« – kiabálták, miközben a színpad felé siettek, ahonnan az amerikai elnököt és a first ladyt már kimenekítették” – írja a tudósító.
Hozzátette, hogy a pánik oka hamar világossá vált: egy több fegyverrel felszerelt férfi rontott be a Hilton International Hotel földszinti biztonsági ellenőrzőpontjára. Stringer szerint a fegyveres célpontja egyértelműen az amerikai elnök volt.
Az újságírók telefonjaik fényénél, az asztalok alatt vagy mellett próbálták megírni az első beszámolókat a támadásról. Egyesek az abrosz alá húzódtak, mások állva maradtak, hogy rögzítsék a káoszt – tette hozzá.
„Dr. Mehmet Oz, aki az amerikai Medicare és Medicaid szolgáltatások központját vezeti, odahajolt, miközben a titkosszolgálat a kijárat felé kísérte. »Lövések« – mondta, mielőtt kikísérték a bálteremből” – írta a tudósító.
Stringer hangsúlyozta, hogy Trumpot, Melania Trumpot és JD Vance-t az épület belsejében kialakított biztonságos helyre vitték.
„A vendégek találgatni kezdtek, információ alig állt rendelkezésre. A biztonsági protokoll részeként a titkosszolgálat azonnal zavarta a mobilhálózatot, így szinte lehetetlenné vált a külvilággal való kommunikáció. A hotelt lezárták. Ezután Weijia Yang, a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének elnöke lépett a színpadra: »Tudom, hogy mindenki minél több részletet szeretne, de jelenleg nincsenek információink. A program rövidesen folytatódik.«”
Kint – amit bent akkor még nem tudtak – a kaliforniai Torrance-ből származó, 31 éves Cole Thomas Allen arccal lefelé feküdt, miután a titkosszolgálat lelőtte. A férfi a repülőterekhez hasonló biztonsági ellenőrzőponton tört be az épületbe, nyilvánvalóan azért, hogy elérje az elnököt, aki csak néhány másodpercre volt tőle.
„A vendégek és az újságírók a biztonsági intézkedéseket kezdték vitatni. A Hiltonba érkezve feltűnt, mennyire enyhék voltak az ellenőrzések: nem volt igazolványellenőrzés, nem történt motozás, csupán egy kartonjegy felmutatása volt szükséges – ugyanaz, mint a 2025-ös eseményen. Nem sokkal később a titkosszolgálat feloldotta a zárlatot, és a vendégek elindultak a kijáratok felé. Néhányan visszaültek, hogy folytassák az alig megkezdett vacsorát. Az esemény újraindításának reménye azonban szertefoszlott, amikor az elnök bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban, mintegy három kilométerrel arrébb” – sorolta a történteket a tudósító.
Nyitókép forrása: X