Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
telegraph connor stringer amerikai elnök donald trump

Pillanatok alatt elszabadult a pokol: drámai részletekről ír a Telegraph tudósítója a Trump elleni merényletkísérlet kapcsán

2026. április 26. 11:00

Connor Stringer leszögezte, hogy a fegyveres célpontja egyértelműen az amerikai elnök volt.

2026. április 26. 11:00
Az amerikai tengerészgyalogság zenekara éppen belekezdett egy dalba, amikor felhangzott az első tompa dörrenés – emlékezett vissza a Donald Trump amerikai elnök jelenlétében tartott díszvacsorán történt lövöldözésre Connor Stringer, a Telegraph washingtoni főtudósítója.

Ezt is ajánljuk a témában

„Egy halk, éles reccsenés hasította ketté a nevetést és a beszélgetéseket a Fehér Házi tudósítók éves vacsoráján, amely zsúfolásig megtelt, mivel mindenki Donald Trump tíz év utáni visszatérését várta az eseményre. Mielőtt bárki felfoghatta volna, mi történt, fekete szmokingot viselő titkosszolgálati ügynökök ugrottak talpra, átmászva az asztalokon, miközben borosüvegek repültek mindenfelé. »Feküdjenek le!« – kiabálták, miközben a színpad felé siettek, ahonnan az amerikai elnököt és a first ladyt már kimenekítették” – írja a tudósító.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hozzátette, hogy a pánik oka hamar világossá vált: egy több fegyverrel felszerelt férfi rontott be a Hilton International Hotel földszinti biztonsági ellenőrzőpontjára. Stringer szerint a fegyveres célpontja egyértelműen az amerikai elnök volt.

Az újságírók telefonjaik fényénél, az asztalok alatt vagy mellett próbálták megírni az első beszámolókat a támadásról. Egyesek az abrosz alá húzódtak, mások állva maradtak, hogy rögzítsék a káoszt – tette hozzá. 

„Dr. Mehmet Oz, aki az amerikai Medicare és Medicaid szolgáltatások központját vezeti, odahajolt, miközben a titkosszolgálat a kijárat felé kísérte. »Lövések« – mondta, mielőtt kikísérték a bálteremből” – írta a tudósító. 

Stringer hangsúlyozta, hogy Trumpot, Melania Trumpot és JD Vance-t az épület belsejében kialakított biztonságos helyre vitték.

„A vendégek találgatni kezdtek, információ alig állt rendelkezésre. A biztonsági protokoll részeként a titkosszolgálat azonnal zavarta a mobilhálózatot, így szinte lehetetlenné vált a külvilággal való kommunikáció. A hotelt lezárták. Ezután Weijia Yang, a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének elnöke lépett a színpadra: »Tudom, hogy mindenki minél több részletet szeretne, de jelenleg nincsenek információink. A program rövidesen folytatódik.«”

Kint – amit bent akkor még nem tudtak – a kaliforniai Torrance-ből származó, 31 éves Cole Thomas Allen arccal lefelé feküdt, miután a titkosszolgálat lelőtte. A férfi a repülőterekhez hasonló biztonsági ellenőrzőponton tört be az épületbe, nyilvánvalóan azért, hogy elérje az elnököt, aki csak néhány másodpercre volt tőle.

„A vendégek és az újságírók a biztonsági intézkedéseket kezdték vitatni. A Hiltonba érkezve feltűnt, mennyire enyhék voltak az ellenőrzések: nem volt igazolványellenőrzés, nem történt motozás, csupán egy kartonjegy felmutatása volt szükséges – ugyanaz, mint a 2025-ös eseményen. Nem sokkal később a titkosszolgálat feloldotta a zárlatot, és a vendégek elindultak a kijáratok felé. Néhányan visszaültek, hogy folytassák az alig megkezdett vacsorát. Az esemény újraindításának reménye azonban szertefoszlott, amikor az elnök bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban, mintegy három kilométerrel arrébb” – sorolta a történteket a tudósító.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: X

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. április 26. 13:07
🧡🇭🇺 "bekeev-2025 2026. április 26. 12:04 Legközelebb megdöglik a rohadék." Válasz erre Ízisz bekeev-2025 2026. április 26. 12:44 🧡🇭🇺 Trump udvarias ember!!! Úgyhogy csakis utánad!!! 💯👍😊❗
Válasz erre
0
0
sensuscommunis
2026. április 26. 12:52
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán,amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2026. április 26. 12:48
Aki azt hiszi, hogy a "Tiszta Amerika!" ma is ugyanazt jelenti, mint 30-35 évvel ezelőtt, baromira nagyot téved. Ha közelebb akarsz kerülni a valósághoz két "realitibe" nézz bele. Zálogházas és a Raktár árverésesbe. A részletekre figyelj és ne az alaptörténetre. Valami nagyon megbomlott arrafelé. Tramp legalább kicsit visszafordítaná az idő kerekét, de esélytelen, akkora a társadalmi megosztottság.
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. április 26. 12:32
Hogy ilyen Von der Leyennel vagy Wérebbel miért nem történik meg ?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!