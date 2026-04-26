Pillanatok alatt elszabadult a pokol: drámai részletekről ír a Telegraph tudósítója a Trump elleni merényletkísérlet kapcsán

„Dr. Mehmet Oz, aki az amerikai Medicare és Medicaid szolgáltatások központját vezeti, odahajolt, miközben a titkosszolgálat a kijárat felé kísérte. »Lövések« – mondta, mielőtt kikísérték a bálteremből” – írta a tudósító.

Stringer hangsúlyozta, hogy Trumpot, Melania Trumpot és JD Vance-t az épület belsejében kialakított biztonságos helyre vitték.

„A vendégek találgatni kezdtek, információ alig állt rendelkezésre. A biztonsági protokoll részeként a titkosszolgálat azonnal zavarta a mobilhálózatot, így szinte lehetetlenné vált a külvilággal való kommunikáció. A hotelt lezárták. Ezután Weijia Yang, a Fehér Házi Tudósítók Szövetségének elnöke lépett a színpadra: »Tudom, hogy mindenki minél több részletet szeretne, de jelenleg nincsenek információink. A program rövidesen folytatódik.«”

Kint – amit bent akkor még nem tudtak – a kaliforniai Torrance-ből származó, 31 éves Cole Thomas Allen arccal lefelé feküdt, miután a titkosszolgálat lelőtte. A férfi a repülőterekhez hasonló biztonsági ellenőrzőponton tört be az épületbe, nyilvánvalóan azért, hogy elérje az elnököt, aki csak néhány másodpercre volt tőle.

„A vendégek és az újságírók a biztonsági intézkedéseket kezdték vitatni. A Hiltonba érkezve feltűnt, mennyire enyhék voltak az ellenőrzések: nem volt igazolványellenőrzés, nem történt motozás, csupán egy kartonjegy felmutatása volt szükséges – ugyanaz, mint a 2025-ös eseményen. Nem sokkal később a titkosszolgálat feloldotta a zárlatot, és a vendégek elindultak a kijáratok felé. Néhányan visszaültek, hogy folytassák az alig megkezdett vacsorát. Az esemény újraindításának reménye azonban szertefoszlott, amikor az elnök bejelentette, hogy sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban, mintegy három kilométerrel arrébb” – sorolta a történteket a tudósító.