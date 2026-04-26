Hidegrázós fotó: Trump megmutatta az elkövetőt, aki az életére tört

Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
Mint ismert, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke életveszélybe került, amikor egy férfi lövöldözni kezdett azon a díszvacsorán, amelyen ő is jelen volt. A hatóságok szerint magányos elkövetőről van szó, aki több fegyverrel készült. A férfiról Donald Trump saját közösségi oldalán osztott meg egy képet.
A Sky News szerint
a férfi 30 év körüli és nem büntetett előéletű.
A portál idézte Washington rendőrfőnökét, aki kijelentette, hogy jelenleg nem tudja megmondani, mi volt a lövöldöző indítéka. Jeffery Carroll úgy fogalmazott: „Még túl korai megmondani, kire akart a gyanúsított rálőni.”
A lövöldözés gyanúsítottját a kaliforniai Torrance-ból származó 31 éves Cole Thomas Allenként azonosították.
A rendőrség szerint a gyanúsított a Washington Hilton Hotel vendége volt, ahol a vacsorát tartották.
Az elkövetőről készült fotó:
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: Chris DELMAS / AFP