Óriásit kaszál Putyin az iráni háborún

Putyin húzása komoly következményekkel járhat: most mindenki Trump lépésére figyel
A háttérben zajló folyamatok hatással lehetnek a globális erőviszonyokra.
Az anyagi többlet nem lesz tartós, de arra pont elegendő volt, hogy semlegesítse az európai szankciók hatását.
Az Egyesült Államok és Irán közötti háború egyik váratlan következménye, hogy Oroszország jelentős gazdasági előnyhöz juthat a megugró energiaárak révén. A Foreign Policy elemzése szerint a konfliktus hatására „az egekbe szökő olajárak” több milliárd dolláros többletbevételt hozhatnak Moszkvának.
A háttérben a globális energiapiac súlyos zavarai állnak. Az iráni háború nyomán beszűkültek a globális szállítási útvonalak, különösen a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros, ami azonnali áremelkedést idézett elő.
Mivel Oroszország a világ egyik legnagyobb olajexportőre, az árnövekedés közvetlenül növeli az exportbevételeit.
Az elemzés rámutat: ez különösen érzékeny időszakban jön a Kreml számára. A nyugati szankciók az elmúlt időszakban jelentős nyomást gyakoroltak az orosz gazdaságra, különösen az energiaszektorra.
A mostani árrobbanás azonban részben ellensúlyozhatja ezeket a hatásokat, és rövid távon stabilizálhatja az állami bevételeket.
A helyzet geopolitikai szempontból is ellentmondásos. Miközben Washington célja Irán – és rajta keresztül a szövetségesei, Kína és Oroszország – meggyengítése volt, a mellékhatás éppen az lehet, hogy Oroszország pénzügyi mozgástere nő. Ez különösen az ukrajnai háború kontextusában bír jelentőséggel, hiszen a magasabb energiahordozó-bevételek hozzájárulhatnak a hadigazdaság fenntartásához.
Ugyanakkor a Foreign Policy szerint ez az előny nem feltétlenül tartós. Az energiapiacok gyorsan alkalmazkodhatnak, új szállítási útvonalak és beszerzési források jelenhetnek meg, ami mérsékelheti az árakat és ezzel Moszkva bevételeit is.
Összességében a jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy egy regionális konfliktus globális gazdasági következményei nehezen kiszámíthatók: miközben egyes szereplők veszteségeket szenvednek el, mások – akár közvetett módon – jelentős előnyhöz juthatnak.
Fotó: Kristina Solovyova / POOL / AFP