Óriásit kaszál Putyin az iráni háborún

A mostani árrobbanás azonban részben ellensúlyozhatja ezeket a hatásokat, és rövid távon stabilizálhatja az állami bevételeket.

A helyzet geopolitikai szempontból is ellentmondásos. Miközben Washington célja Irán – és rajta keresztül a szövetségesei, Kína és Oroszország – meggyengítése volt, a mellékhatás éppen az lehet, hogy Oroszország pénzügyi mozgástere nő. Ez különösen az ukrajnai háború kontextusában bír jelentőséggel, hiszen a magasabb energiahordozó-bevételek hozzájárulhatnak a hadigazdaság fenntartásához.

Ugyanakkor a Foreign Policy szerint ez az előny nem feltétlenül tartós. Az energiapiacok gyorsan alkalmazkodhatnak, új szállítási útvonalak és beszerzési források jelenhetnek meg, ami mérsékelheti az árakat és ezzel Moszkva bevételeit is.

Összességében a jelenlegi helyzet jól mutatja, hogy egy regionális konfliktus globális gazdasági következményei nehezen kiszámíthatók: miközben egyes szereplők veszteségeket szenvednek el, mások – akár közvetett módon – jelentős előnyhöz juthatnak.